На улице Советской в Краснодаре до 6 января ограничат движение автомобилей

С 1 января на участке улицы Советской в Краснодаре ограничат движение транспорта. Это необходимо для проведения реконструкции канализационного коллектора, работы планируют завершить 6 января. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

«Из-за того, что работы по реконструкции будут проходить открытым способом, специалисты ограничат движение на участке улицы Советской от улицы Октябрьской до переулка Подгорного»,— говорится в сообщении.

«Росводоканал» Краснодара приносит извинения жителям города за причиненные неудобства. Департамент просит водителей быть внимательнее на этом участке дороги.

Алина Зорина