Не сторонники разбоя

У всех этих рассказанных “Ъ” в 2025 году сюжетов две общие составляющие: в центре всегда яркий и талантливый человек, который решил применить свои умения не совсем законным, либо совсем преступным образом. Но далеко не всегда за это поплатился. Впрочем, чаще зло все же было наказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенник из Tinder Саймон Леваев (слева)

Фото: TORE KRISTIANSEN / VG / EPA / ТАСС Мошенник из Tinder Саймон Леваев (слева)

Афера дальних странствий Как юный мошенник обманул опытных путешественников на $1 млн 27 сентября отмечается Международный день туризма. Это праздник туроператоров, турагентов и простых туристов. А также непростых — людей, поставивших себе целью не только объездить все страны мира, но и побывать в наиболее труднодоступных местах нашей планеты. Это путешественники особой породы. Объединенные общей целью, они чувствуют себя членами одной большой семьи. И в ней объявился не то чтобы красавец, но красавчик. «Ни мать, ни сын на конференции не появились. Но на нее прибыли многие завзятые путешественники из разных стран. И, обмениваясь историями, выяснили, что из-за отмененных поездок Бакеланд задолжал некоторым из них крупные суммы денег и под разными предлогами не возвращал. У лишившихся денег путешественников зародились подозрения. Основатель NomadMania Гарри Митсидис оказался больше всего склонен к ним и начал собственное расследование...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Вот Ник, который обрушил банк Судьба трейдера, проигравшего 827 000 000 фунтов стерлингов История о том, как 30 лет назад из-за рискованных действий одного человека обанкротился старейший британский банк Barings, хорошо известна. О ней написаны статьи и книги, снято кино. Но всякий раз все заканчивается приговором трейдеру Нику Лисону в декабре 1995 года. За прошедшие с тех пор 30 лет с Лисоном случилось много всего интересного. «В последний момент авиакомпания поменяла места примерно двум десяткам пассажиров — репортерам и фотографам. Их отсадили в конец салона, подальше от Лисона. К бывшему трейдеру не подпустили даже представителя газеты Daily Mail, которая заплатила ему 100 тыс. (примерно соответствует современным 220 тыс.) за серию эксклюзивных материалов. В популярном у экспатов сингапурском баре Harry’s на набережной Боут-Ки в тот день было объявлено специальное мероприятие — ''Час полета Ника Лисона к свободе''. По свидетельствам очевидцев, всех посетителей в течение то ли часа, то ли двух — здесь показания расходятся — бесплатно поили пивом...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Последняя семейная трапеза Австралийка отравила всю семью бывшего мужа за недостаточное сочувствие к ней 8 сентября Верховный суд Австралии вынесет приговор по одному из самых громких уголовных дел в стране за последние годы. В этот день Эрин Паттерсон узнает, сколько лет ей придется провести за решеткой за убийство родственников бывшего мужа с помощью говядины «Веллингтон», приправленной бледными поганками. «В сентябре 2022 года он отравился стряпней бывшей жены в третий раз. Причем так сильно, что его временно парализовало, а врачам пришлось удалить ему часть кишечника. После этого он зарекся когда-либо есть ее кулинарные изыски. Но он никогда не думал, что в зоне риска может оказаться кто-то еще из его близких. А потому никому о своих опасениях рассказывать не стал. Для родственников Саймона это решение стало роковым...» Подробнее — в материале “Ъ”.