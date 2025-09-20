«Аферист из Tinder», который попался

14 сентября в международном аэропорту Батуми задержали Саймона Леваева, про которого Netflix снял «Афериста из Tinder». Мужчина представлялся сыном алмазного магната, который сорит деньгами и летает на бизнес-джетах. А на деле знакомился с женщинами в Tinder и выманивал у них сотни тысяч долларов. Несмотря на то что в его деле много потерпевших, велик шанс, что он легко отделается.

Текст: Яна Рождественская

Алмазный принц

Профиль Саймона Леваева в сервисе знакомств Tinder — именно там он находил будущих жертв — выглядел идеально. На фотографиях симпатичный молодой человек, чье состояние прямо-таки бросается в глаза. Дорогие машины, частный самолет, яхты, дизайнерская одежда и люксовые аксессуары.

И жертвы, и позже журналисты-расследователи отмечали, что и оформление профиля, и весь дальнейший процесс ухаживаний были устроены очень качественно. Ничто не вызывало подозрений и не давало жертвам повода усомниться в том, что Леваев богат, а его намерения — самые серьезные.

Заводя знакомство с женщинами, он представлялся сыном российско-израильского алмазного магната Льва Леваева. Дальше все развивалось роскошно. Леваев звал новую девушку слетать с ним куда-нибудь на выходные.

В поездке были все атрибуты шикарной жизни — бизнес-джет, телохранитель и секретарша, люксовые курорты, дорогие отели. То, что телохранитель и секретарша — актеры, а бизнес-джет арендован на два дня, разумеется, никому не приходило в голову.

Уж очень все выглядело аутентично.

Вот история, рассказанных одной из жертв Леваева — Сесилией Фьельхёй, она же позже оказалась одной из главных героинь в фильме Netflix. В январе 2018 года она встретилась с Леваевым в роскошном отеле Four Seasons в Лондоне. За несколько дней до того 29-летняя норвежская студентка, учившаяся в Лондоне, «замэтчилась» с приятным молодым человеком в Tinder. И они договорились выпить кофе. Four Seasons предложил, разумеется, молодой человек.

Позже Сесилия рассказывала, что при встрече Леваев вполне соответствовал своему образу в Tinder. Он рассказал девушке, что на днях летит по рабочим делам в Болгарию. Да не просто так, а на бизнес-джете. И предложил отправиться с ним. «Я подумала, что буду чувствовать себя дурой, если откажусь»,— рассказывала она позже в фильме.

Они и правда слетали в Софию, где останавливались в дорогом отеле. После поездки они стали переписываться каждый день. Были и другие путешествия, и походы в дорогие рестораны в Лондоне.

Уже через пару месяцев Сесилия по просьбе Леваева искала квартиру в центре Лондона, чтобы они съехались.

Сходным образом развивались и другие «романы» Леваева. Еще одна его жертва, шведка Пернилла Шёхольм, рассказала, что они постоянно переписывались, летали вместе в Рим и на остров Миконос, жили в дорогих отелях. Их отношения начались в марте 2018-го, то есть сразу после отношений с Сесилией или даже параллельно им.

Саймон Леваев назначал девушкам встречи в люксовых отелях, а сам приходил на свидание в дизайнерской одежде и с дорогими аксессуарами

Саймон Леваев назначал девушкам встречи в люксовых отелях, а сам приходил на свидание в дизайнерской одежде и с дорогими аксессуарами

Романтическая пирамида

Романтика длилась месяц или дольше. А потом возникали проблемы. Примерно через месяц после старта бурного романа Леваев рассказал Сесилии, что у него проблемы и он не может приехать в Лондон. Позже она получила от него фотографии, на которых и он, и его телохранитель были в крови. Он поведал, что его преследуют, счета заблокированы или же контролируются его врагами. И что ему срочно нужны деньги. Не могла бы Сесилия занять ему $25 тыс.? Конечно, как только он разберется с проблемами, он вернет деньги возлюбленной.

Фьельхёй, конечно же, согласилась помочь Леваеву, с которым у нее, по ее ощущению, были уже довольно серьезные отношения. Они продолжали регулярно встречаться — то в Амстердаме, то в Осло, то где-нибудь еще. Но за первой просьбой одолжить денег следовала вторая, третья и так далее, причем Леваев всякий раз клятвенно обещал, что скоро черная полоса закончится, он вернет доступ к своим средствам и расплатится с долгами.

По этой же схеме все развивалось и в других случаях. При этом нельзя сказать, что Леваев заводил отношения с богачками.

Чтобы помочь своему «парню», девушки брали кредиты, открывали все новые кредитные карты и оказывались в огромных долгах. Фьельхёй рассказала, что по итогам этих «отношений» ее долги достигли $250 тыс.

The Times of Israel полагает, что в общей сложности Леваев выманил у своих жертв около $10 млн, но точных подтверждений суммы нет.

В некоторых случаях Леваев в итоге даже рассказывал своим жертвам, что дела его наладились и он готов с ними расплатиться. И даже присылал чеки, которые оказывались поддельными, или же скриншоты с подтверждением перевода им денег, хотя на их карту средства не поступали. А он тем временем пропадал, оставляя женщин без денег и с ощущением, что их обманул человек, которого в течение нескольких месяцев они считали своим романтическим партнером. Впрочем, находились и те, у кого возникало подозрение — вполне верное, что Леваеву нужны от них только деньги. И они сами разрывали отношения.

Стоит признать, что женщин привлекало в Леваеве не только его богатство. Тем более что никто из них не получал от него дорогих подарков — никаких бриллиантов и люксовых сумок. Все ограничивалось путешествиями, ресторанами и букетами. При этом все в один голос говорят, что он был очень приятным в общении и отношениях: регулярно писал, помнил об их днях рождения, никогда не исчезал внезапно — до последнего момента.

В общем, как отмечает режиссер документального фильма «Аферист из Tinder» Фелисити Моррис, «Саймон был для этих женщин идеальным мужчиной. Причем не столько в материальном, сколько в эмоциональном плане». Фьельхёй тоже говорила, что даже в самом начале знакомства дело было не только в богатстве Леваева: «В этом парне было что-то особенное. В нем был какой-то магнетизм».

Журналисты сравнили метод «работы» Леваева с финансовой пирамидой, построенной на привлечении все новых и новых участников и получении от них денег.

Тем, кто пришел в пирамиду первыми, еще удавалось заработать за счет следующих участников, однако большинство в итоге оставалось ни с чем. Вот и Леваев заводил отношения с несколькими женщинами, а на полученные у одних деньги изображал красивую жизнь для других жертв. Правда, в этом случае прибыли не получал никто, кроме него самого.

Некоторые сравнивают историю Леваева с другим громким мошенником и его аферой — речь о Руди Курниавана. Этот выходец из Индонезии в течение десяти лет продавал богатым американцам элитные вина, которые на самом деле оказались подделкой.

После нескольких месяцев идеальных отношений Леваев рассказывал девушкам, что его преследуют враги, и просил денег

После нескольких месяцев идеальных отношений Леваев рассказывал девушкам, что его преследуют враги, и просил денег

Сын раввина «Эль Аль» и уголовник со стажем

Кто такой на самом деле «Аферист из Tinder»? Уж точно не сын магната Льва Леваева с алмазным бизнесом в Израиле и России и с состоянием, которое Forbes в 2018 году оценивал в $1 млрд. В 2022 году семья магната подала на афериста в суд за то, что он выдавал себя за их родственника и тем самым нанес ущерб их репутации.

При рождении будущего мошенника звали Шимоном Иегудой Хаютом. Он появился на свет 27 сентября 1990 года в Израиле, в пригороде Тель-Авива Бней-Брак, большинство населения которого составляют ортодоксальные иудеи. Он сам также происходил из ортодоксальной иудейской семьи — его отец Йоханан Хают был главным раввином израильской авиакомпании «Эль Аль».

О детстве Шимона известно мало. Израильский журналист Ури Блау, участвовавший в расследовании дела Леваева, съездил в Бней-Брак и посетил иешиву — религиозное учебное заведение, которую Шимон посещал в детстве. Блау рассказывал, что он был поражен разрывом между теми условиями, в которых будущий аферист рос, и тем гедонистическим образом жизни, который он вел позднее. Некоторые СМИ описывают квартал, где взрослел Хают, как «один из самых бедных в Израиле».

В 2005 году в возрасте 15 лет Шимон Хают вместе с друзьями семьи переехал в Нью-Йорк. Уже тогда начались первые проблемы с законом — подростка обвиняли в кражах и мошенничествах с кредитками.

В целом нельзя сказать, что Шимон Хают, он же Саймон Леваев, как он станет называться позже, всегда успешно избегал проблем с правоохранительными органами — он регулярно оказывался на радарах полиции в разных странах.

В 2011 году ему впервые предъявили серьезные обвинения — в Израиле суд рассматривал дело о том, что Хают украл деньги у нескольких семей, к которым нанимался для ремонта или присмотра за детьми.

Кроме того, его обвиняли в мошенничествах и подделке чеков. Но тогда Хают так и не предстал перед судом — он бежал из Израиля с поддельным паспортом через границу с Иорданией.

В 2015 году он снова оказывается в поле зрения правоохранителей — на этот раз в Финляндии. Там его обвинили в уже более знакомых по его будущей «карьере» вещах: обмане женщин, у которых он мошенническим путем выманивал деньги, а также в использовании поддельного паспорта. В тот раз ему не удалось бежать — он был арестован, приговорен к трем годам лишения свободы и оказался в тюрьме. Правда, отбыл не весь срок, а был освобожден через два года.

Так в 2017 году Хают снова оказался на свободе — и решил серьезно изменить жизнь. Нет, он не отказался от преступных способов заработка. Зато официально сменил имя на Саймона Леваева и взялся теперь играть по-крупному. Именно на 2017–2019 годы приходится пик его «карьеры», когда он хитростью — по уже описанной схеме — выманивал деньги у женщин, прежде всего в Великобритании и Скандинавии.

Журналисты выяснили, что Леваев происходит из «одного из самых бедных кварталов в Израиле»

Афериста неоднократно арестовывали, более двух лет он уже провел в заключении

Звезда кино и герой интервью

Впервые об аферах Леваева довольно громко заговорили в 2019 году — тогда вышло посвященное ему расследование, которое подготовили совместно норвежский таблоид Verdens Gang (VG) и израильский журналист Ури Блау. Начало этому положила Фьельхёй: она подала заявления о мошенничестве в полицию в Норвегии и Великобритании, а также связалась с VG, рассказав журналистам свою историю и передав фотографии и видео. Их много в этом материале VG — фотографии и видео Фьельхёй с Леваевым, его бизнес-джетов, скриншоты их переписки, голосовые сообщения.

Блау узнал настоящее имя Леваева и обстоятельства его детства, а норвежские журналисты тем временем раскопали информацию про тюремный срок в Финляндии и нашли других женщин, пострадавших от действий афериста. После того как вышло расследование, заявления о его махинациях поступили в полицию Великобритании, Норвегии, Швеции, Дании и Германии.

Но настоящая слава пришла к Леваеву в 2022 году, когда на Netflix вышел «Аферист из Tinder» («The Tinder Swindler»). Его автор британский режиссер Фелисити Моррис пообщалась с несколькими жертвами афериста и сняла о нем документальный фильм.

В нем истории жертв Леваева перемежаются кусками голливудских ромкомов. Как рассказала Моррис, тем самым она хотела показать, что аферистам типа Леваева легко вскружить голову женщинам, которые росли на фильмах, обещающих, что они встретят прекрасного принца. Есть в фильме и голосовые сообщения самого Леваева — в них он все отрицает. Тем не менее после выхода фильма Tinder навсегда заблокировал его аккаунт.

«Аферист из Tinder» оказался довольно популярен — в первую неделю после выхода на Netflix этот примерно двухчасовой фильм смотрели в общей сложности 45,8 млн часов, а на агрегаторе рецензий Rotten Tomaten он получил довольно неплохой рейтинг — 78 из 100.

Настоящую славу Леваеву принес вышедший на Netflix фильм «Аферист из Tinder»

Настоящую славу Леваеву принес вышедший на Netflix фильм «Аферист из Tinder»

Тем временем сам Леваев снова оказался в поле зрения правоохранителей. В 2019-м его арестовали в Греции и экстрадировали в Израиль. Там его приговорили к 15 месяцам тюрьмы по тем же обвинениям, от которых он бежал в 2011-м. Однако Леваев вышел из заключения всего через пять месяцев из-за пандемии COVID-19, во время которой из тюрем отпускали многих заключенных с небольшими сроками. Как пишет The Times of Israel, пандемия тоже сподвигла Леваева на мошенничество — в 2020 году он выдал себя за медработника, чтобы вакцинироваться раньше обычных граждан.

Сам Леваев после освобождения из тюрьмы жил в Тель-Авиве и старался извлечь выгоду из своей известности. У него десятки тысяч подписчиков в соцсетях, где он, как и раньше, постит фото с бизнес-джетами и яхтами. Он занимается коучингом (неизвестно, в какой именно сфере, но вряд ли он рассказывает клиентам, как обманывать женщин, а про другой успешный бизнес Леваева ничего не известно).

Сам Леваев все упорно отрицает. В 2022 году он дал интервью CNN, в котором сказал, что не обманывал женщин, ведь он «просто одинокий парень, который хотел познакомиться с девушками в Tinder». Он заключил контракт с продюсерской компанией Gitoni, стремясь сделать карьеру в индустрии развлечений. По данным СМИ, он готовится выпустить книгу «Я — Саймон Леваев». И хочет когда-нибудь снять фильм и сериал по истории своей жизни. А еще в 2025-м он выпустил собственную криптовалюту TIND.

Однако теперь эта успешная жизнь бывшего афериста закончилась — 14 сентября он был задержан грузинской полицией в аэропорту Батуми. Грузинский суд постановил оставить его под стражей на три месяца. Сообщается, что он был арестован по запросу Интерпола. Как написала The New York Times со ссылкой на адвоката Леваева Сагива Ротенберга, это связано с делом против него в Германии, где женщина обвиняет его в выманивании у нее обманом $52 тыс.

По словам адвоката, сам Леваев никаких обвинений не признает и собирается подавать апелляцию. Ротенберг говорит, что его клиент свободно путешествовал в последние годы: «Он был в Дубае, в Европе. Его не арестовывали, у него не было никаких проблем».

Это отражает тот факт, что привлечь к ответственности по подобным обвинениям довольно трудно. По словам Моррис, «он проворачивал свои аферы по всей Европе, по всему миру, и с точки зрения того, к какой юрисдикции они относятся, ими сложно заниматься». Кроме того, по ее мнению, для властей большинства стран «это относительно мелкие преступления», без насилия, да и доказать, что женщины не по своей воле отдали деньги какому-то красавчику, довольно сложно. Так что есть шанс, что Леваев и в этот раз выйдет сухим из воды или отделается несколькими месяцами заключении.