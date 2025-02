Вот Ник, который обрушил банк

История о том, как 30 лет назад из-за рискованных действий одного человека обанкротился старейший британский банк Barings, хорошо известна. О ней написаны статьи и книги, снято кино. Но всякий раз все заканчивается приговором трейдеру Нику Лисону в декабре 1995 года. За прошедшие с тех пор 30 лет с Лисоном случилось много всего интересного.

Ник Лисон вошел в историю бизнеса как человек, из-за которого рухнул банк Barings

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Банк

Официальное время рождения банка Barings — 1762 год. Тогда Фрэнсис Бэринг вместе со старшим братом Джоном, который был номинальным партнером, основал компанию, из которой и вырос будущий банк. Начинал Фрэнсис с торговли шерстью и тканями, но затем стал вкладывать деньги в по-настоящему серьезные дела — финансовые услуги, работорговлю и импорт сахара. В первой половине XIX века банк семьи Бэринг называли шестой великой европейской державой — наравне с Великобританией, Россией, Францией, Пруссией и Австрией. В конце XX века позиции Barings не были столь хороши, но все же достаточно крепки. В феврале 1994 года председатель совета директоров банка Питер Бэринг заявлял: «1993 год был хорошим для инвестиционного банкинга».

Прибыль банка тогда до уплаты налогов составила около £100 млн. Примерно 10% этой суммы обеспечил трейдер сингапурского филиала банка Ник Лисон. Но в 1994 году что-то пошло не так. Лисон вел неавторизованную игру на фьючерсных контрактах на Сингапурской международной финансовой бирже (Singapore International Monetary Exchange — SIMEX). Какое-то время ему везло. Потом удача его покинула. Он играл на повышение индекса Nikkei, а тот, как назло, падал. Тогда трейдер стал применять стратегию, хорошо известную тем, кто ставит на рулетке только на черный или красный цвет. В случае проигрыша Лисон удваивал ставку. Убытки от неудачной биржевой игры он скрывал на секретном счете 88888, а руководству банка подавал фальшивые отчеты о прибылях. Убытки тем временем достигли колоссального размера, составив к середине февраля 1995 года £827 млн.

23 февраля Лисон с женой бежал из Сингапура. 26 февраля банк Barings был объявлен неплатежеспособным. 2 марта Лисон был задержан в аэропорту Франкфурта. 5 марта крупнейшая банковская группа Нидерландов ING купила Barings за условную сумму £1 и взяла на себя его обязательства. Ник Лисон был экстрадирован в Сингапур. 2 декабря суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

Штаб-квартира банка Barings в лондонском Сити Фото: Louisa Buller - PA Images / PA Images / Getty Images Сингапурская международная финансовая биржа. Здесь Ник Лисон играл по-крупному и проиграл — тоже по-крупному Фото: Roslan RAHMAN / AFP Ник Лисон в Сингапуре после экстрадиции из Германии Фото: Mike Fiala / AP

Тюрьма

Ник Лисон отбывал срок в тюрьме строгого режима Танах Мерах.

По прошествии времени в интервью сайту Expat Living об этом периоде своей жизни он рассказывал так:

«В каком-то смысле, думаю, другие заключенные меня уважали. Они считали меня гениальным преступником, который украл много денег. Это поднимало меня на определенный уровень в тюремной иерархии. В сингапурской тюрьме все думали, что я состою в одной из китайских или малайских банд.

Я был аномалией. Я был предоставлен сам себе. Мои передвижения строго контролировались тюремной охраной.

Тюремная система очень жесткая. Возможно, это потому, что весь срок я провел в учреждении строгого режима».

За решеткой Ник Лисон написал книгу, в которой рассказал свою версию того, как обанкротился банк Barings. Книга «Rogue Trader: How I Brought Down Barings Bank And Shook The Financial World» вышла в свет в Великобритании незадолго до первой годовщины краха банка — 19 февраля 1996 года.

В рекламной кампании книги участвовала жена трейдера Лиза Лисон. За первые две недели после появления воспоминаний мужа на прилавках книжных магазинов она дала более 80 интервью, что способствовало попаданию новинки в список британских бестселлеров. В США издание пользовалось меньшим спросом.

Хотя аванс за книгу превышал £1 млн, семье Лисон из этих денег не досталось ничего. С полученных денег Лиза Лисон должна была заплатить налоги, оплатить услуги литературного агента и адвокатов, а также литератора Эдварда Уитли, который, собственно говоря, и написал книгу. На оставшееся претендовали кредиторы.

Лиза Лисон покидает тюрьму Танах Мерах в Сингапуре после свидания с мужем Фото: Tan Ah Soon / AP Лиза Лисон помогала продвижению книги, написанной Ником Лисоном в заключении Фото: Reuters

Газета The New York Times опубликовала статью, посвященную Лизе Лисон. В ней говорилось, что после того, как муж попал в тюрьму, жена переехала к родителям, живущим неподалеку от Лондона. Из-за дороговизны авиабилетов из Великобритании в Сингапур она решила летать туда раз в два месяца и навещать мужа два раза за каждую поездку. Ей было разрешено одно 20-минутное свидание в месяц, но число свиданий могло быть увеличено по решению тюремного начальства.

До замужества она работала в банке, с Ником познакомилась там, но возвращаться к этой профессии не стала, рассудив, что в банковской сфере человеку с фамилией Лисон вряд ли будут рады.

В Великобритании сначала она устроилась в чайную, а в апреле 1996 года прошла отбор и нанялась бортпроводницей в авиакомпанию Virgin Atlantic Airways. Это давало ей право раз в полгода получать бесплатный авиабилет в любую точку планеты, куда летают самолеты компании, например в Сингапур.

В разговоре с корреспондентом The New York Times на вопрос, думала ли она когда-нибудь о разводе, Лиза Лисон, выразила удивление и ответила: «Нет, на самом деле я об этом не думала».

Но постепенно визиты в тюрьму стали происходить все реже. В 1997 году она получила развод и вернула себе девичью фамилию Симс.

Рак

В начале августе 1998 года у Ника Лисона был диагностирован рак кишечника, распространившийся на лимфатические узлы. Его перевели сначала в тюремный лазарет, а оттуда — в гражданскую больницу, где ему сделали операцию по удалению опухоли. Но после нее врачи сообщили пациенту, что с вероятностью 30% он умрет в течение следующих пяти лет.

В больнице же Лисон узнал, что у бывшей жены на 15 августа намечена свадьба с трейдером Китом Хорлоком. Однако, в свою очередь, когда Лизе стало известно о болезни Ника, она отложила бракосочетание и опубликовала заявление следующего содержания: «Мы глубоко потрясены, наши мысли сейчас с Ником и его семьей... Родственники мистера Лисона и его бывшей жены Лизы опустошены этой новостью».

Адвокаты Ника Лисона подали прошение о досрочном освобождении своего клиента в связи с болезнью.

Снизить срок заключения мог только президент Сингапура Он Тен Чеонг.

Лиза Симс стала Лизой Хорлок 19 декабря 1998 года.

25 июня 1999 года состоялась премьера снятого по книге Ника Лисона фильма «Аферист» (Rogue Trader). Судьба фильма оказалась ничуть не лучше, чем судьба банка Barings. В прокате он не сумел собрать и £1 млн, тогда как бюджет картины был в десять раз больше.

3 июля 1999 года Ник Лисон вышел на свободу. На решение президента Сингапура мог повлиять тот факт, что в это время у него самого произошел рецидив онкологического заболевания.

Эван Макгрегор в роли Ника Лисона в фильме «Аферист» Фото: Granada Film Productions Адвокат Лисона Стивен Поллард боролся за досрочное освобождение своего клиента Фото: Reuters Освобожденный раньше срока из-за болезни Ник Лисон покидает Сингапур Фото: Andy Wong, File / AP

Незадолго перед освобождением Ника в газетах появились публикации, в которых говорилось, что один из заключенных сингапурской тюрьмы якобы слышал от Лисона, что тот смог перед арестом перевести на секретный счет в какой-то азиатской стране £2 млн. Адвокат Лисона Стив Поллард назвал эти сообщения «возмутительными и абсурдными».

В день освобождения представители прессы ждали бывшего трейдера у ворот тюрьмы. Но напрасно. В сингапурский аэропорт Чанги он доехал в тюремном фургоне. В подвале аэропорта переоделся в джинсы с футболкой, представители властей провели его через таможенный и пограничный контроль и посадили в самолет компании British Airways — в бизнес-класс. Он летел вместе со своим адвокатом Стивом Поллардом.

В последний момент авиакомпания поменяла места примерно двум десяткам пассажиров — репортерам и фотографам. Их отсадили в конец салона, подальше от Лисона. К бывшему трейдеру не подпустили даже представителя газеты Daily Mail, которая заплатила ему £100 тыс. (примерно соответствует современным £220 тыс.) за серию эксклюзивных материалов.

В популярном у экспатов сингапурском баре Harry’s на набережной Боут-Ки в тот день было объявлено специальное мероприятие — «Час полета Ника Лисона к свободе». По свидетельствам очевидцев, всех посетителей в течение то ли часа, то ли двух — здесь показания расходятся — бесплатно поили пивом.

Впоследствии в меню бара появился коктейль Bank Breaker («Тот, кто обрушил банк») — дынный ликер Midori, виски и удвоенная порция содовой. Порция коктейля стоила 18 сингапурских долларов (US$13,3).

Сейчас этот коктейль в Harry’s уже не подают. А сам Ник Лисон утверждал, что Harry’s до ареста был его любимым баром. Представители бара заявляли обратное.

Вернувшись в Лондон, Лисон пообещал побить Кита Хорлока, если его встретит. «Лиза была для меня самым главным, когда я был в тюрьме. Она была единственным, за что я мог держаться. Звонить жене человека, когда ее мужа арестовали, и преследовать ее, заводить с ней романтические отношения, пока муж сидит в тюрьме,— это ужасно»,— заявил Лисон. Но затем и в его личной жизни произошли серьезные перемены. Лисон познакомился в ночном клубе с ирландкой Леоной Торми.

Ник Лисон со второй женой Леоной Торми. У него в руках книга «Back From The Brink: Coping With Stress», написанная в соавторстве с психологом Айвеном Тайрреллом Фото: David Lodge / WireImage Женившись на ирландке, Лисон переехал на земли ее предков, в графство Голуэй. На фото — столица графства, город Голуэй Фото: Athanasios Gioumpasis / Getty Images

Футбол

В 2002 году Лисон переехал в городок Барна, пригород Голуэя, административного центра одноименного ирландского графства. В следующем году он женился на Леоне Торми и закончил Мидлсекский университет, получив степень бакалавра психологии. В 2004 году у супругов родился сын Маккензи. У Торми уже было двое детей от первого брака — Керсти и Алекс.

В апреле 2005 года Лисон был назначен коммерческим директором футбольного клуба «Голуэй Юнайтед». Клуб был основан в 1937 году и первоначально носил название «Голуэй Роверс». Переименован он был в 1981 году после того, как впервые сыграл в финале кубка Ирландской лиги по футболу. В сезоне 2001–2002 года клуб вылетел из высшей лиги ирландского футбола.

В интервью сайту Galway.net Лисон так прокомментировал свое назначение: «Я с нетерпением жду возможности взяться за дело. Я заядлый футбольный болельщик, и мне не терпится поработать с "Голуэй Юнайтед". Меня неизбежно всегда будут ассоциировать с банком Barings, но после всего, что произошло, я двигаюсь вперед и надеюсь, что другие будут двигаться вперед тоже».

Лисон показал себя талантливым управленцем. В июле 2007 года он был назначен на новую должность — генерального директора клуба. В том же году «Голуэй Юнайтед» вернулся в высшую лигу.

В результате финансового кризиса 2008 года ирландские футбольные клубы оказались в тяжелом финансовом положении. В 2010 году долги «Голуэй Юнайтед» оценивались в €35–70 тыс.

В феврале 2011 года Ник Лисон подал в отставку с поста генерального директора. Из-за сложной финансовой ситуации клуб не мог позволить себе платить зарплату административным работникам. При этом Лисон остался акционером «Голуэй Юнайтед». В октябре клуб закончил сезон, проиграв 32 встречи из 36. В 2012 году он не выступал даже в первой лиге. Впоследствии клуб был реорганизован, объединившись с двумя другими командами из Голуэя, то возвращался в высшую лигу, то снова вылетал из нее, но все это происходило уже без непосредственного участия Ника Лисона.

Совершенно секретная работа

После ухода из футбола Лисон некоторое время занимался консалтингом, давая советы людям, у которых были проблемы с долгами. В 2020 году он вернулся к трейдингу — на этот раз на собственные деньги. В 2021 году Лисон работал в Северной Ирландии в консалтинговой компании, входившей в состав целевой группы по борьбе с последствиями эпидемии COVID-19. Наконец, в марте 2023 года он устроился в лондонскую компанию Red Mist Market Enforcement Unit, которую возглавлял Сет Фридман.

Сет Фридман, глава лондонской компании Red Mist Market Enforcement Unit, где работает Ник Лисон

Фото: Nine Entertainment Co.

Сет Фридман заслуживает отдельной краткой справки. В 19-летнем возрасте он начал работать брокером в лондонском Сити. Через шесть лет он бросил это занятие, уехал в Израиль, отслужил там в армии, после чего вернулся в Великобританию. В 2012 году Фридман работал в компании ICIS Heren, предоставляющей специализированную информацию (цены, индексы, новости, аналитика) для рынков химикатов, энергии, природного газа, угля. Узнав о том, что трейдеры манипулируют ценами на британском оптовом рынке газа в интересах крупнейших энергетических компаний, он разоблачил ценовой сговор. Лишившись после этого работы, Сет Фридман переквалифицировался в журналиста. В газете The Guardian он публиковал статьи об Израиле и о злоупотреблениях в финансовой сфере. А затем опять сменил профессию. Крупный судовладелец предложил Фридману заняться поиском информации о своих конкурентах. Игра в шпиона журналисту понравилась. Он устроился в международную частную разведывательно-аналитическую компанию Black Cube, основанную бывшими израильскими военнослужащими. Многие сотрудники компании имели опыт работы в израильских спецслужбах.

В 2016 году к услугам Black Cube обратился богатый и знаменитый клиент — кинопродюсер Харви Вайнштейн. Он хотел получить информацию о пяти женщинах, которые могли обвинить его в половых преступлениях. Со временем число потенциальных обвинительниц выросло до 91, а сумма гонорара, которую Вайнштейн выплатил Black Cube, стала семизначной.

Сет Фридман под предлогом публикации статьи в The Guardian взял 75-минутное телефонное интервью у одной из жертв Вайнштейна — американской актрисы Роуз Макгоуэн.

Впоследствии Макгоуэн подала иск против Вайнштейна, двух его адвокатов и Black Cube. В 2021 году иск был отклонен — после того, как актриса поссорилась со своими адвокатами, начала представлять собственные интересы и совершила какие-то формальные ошибки.

В 2018 году Фридман уволился из Black Cube, а в 2021 году основал собственную компанию — Red Mist Market Enforcement Unit.

Фридмана и Лисона познакомил Майк Уитлоу, предприниматель с Кипра, который работал с Red Mist в качестве судебного следователя. По мнению Фридмана, Лисон — блестящий эксперт, хорошо знающий финансовый мир Лондона. Фридман уверен, что прошлое Лисона говорит само за себя — он прекрасно разбирается в мошеннических финансовых операциях, только теперь свой опыт и экспертизу он будет применять, отстаивая права честных инвесторов.

Сейчас Ник Лисон зарабатывает примерно £100 тыс. в год, но основной доход приносит не финансовая разведка в Red Mist, а выступления на деловых ужинах и конференциях. Его гонорар за выступление — £7 тыс. Кроме того, он пишет статьи, выступает по радио и телевидению, ведет собственный сайт.

По словам Лисона, ему удается соблюдать здоровый баланс между работой и домом. Он ходит в спортзал, гуляет с двумя пуделями, Харви и Лекси, активно участвует в воспитании троих детей.

Накануне 30-летия краха банка Barings он активно раздает интервью и работает над несколькими собственными проектами, посвященному этому событию. В публичных выступлениях он признает свою полную ответственность за крах банка. В интервью газете The Times, опубликованном в прошлом месяце, он сказал, что к лекциям ему не приходится долго готовиться — «ведь я эксперт №1 в мире в этом вопросе».

Алексей Алексеев