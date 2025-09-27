Афера дальних странствий

27 сентября отмечается Международный день туризма. Это праздник туроператоров, турагентов и простых туристов. А также непростых — людей, поставивших себе целью не только объездить все страны мира, но и побывать в наиболее труднодоступных местах нашей планеты. Это путешественники особой породы. Объединенные общей целью, они чувствуют себя членами одной большой семьи. И в ней объявился не то чтобы красавец, но красавчик.

Текст: Алексей Алексеев

Самый одинокий остров в мире

24 марта 2015 года из порта города Ушуайя (департамент Огненная Земля, Аргентина) отошел круизный лайнер Ortelius. Судно было построено в 1989 году и первоначально носило название «Марина Цветаева». У 65 пассажиров впереди было 35-дневное плавание. В ходе круиза им предстояло посетить Остров Кинг-Джордж (Южные Шетландские острова), Южные Сандвичевы острова, остров Гоф (он же Гонсало-Альварес), архипелаг Тристан-да-Кунья, Остров Святой Елены (тот самый, на который был сослан Наполеон) и остров Вознесения. Сплошь особые места для самых завзятых землепроходцев. Негостеприимные, необитаемые, самые удаленные от суши места на Земле.

Жемчужиной многодневного плавания обещал стать остров Буве. Зависимая территория Норвегии, природный заповедник, 93% территории которого покрыто ледниками — естественных гаваней на острове нет.

Сплошь либо ледники, либо отвесные крутые утесы. До Антарктиды — 1700 км, до южного берега Африки — 2500 км. Обитателям острова Буве — тюленям, морским котикам, пингвинам, альбатросам и глупышам — редко доводится видеть людей. До того как на острове должны были высадиться пассажиры Ortelius, на нем сумела побывать лишь одна экспедиция из 18 человек.

Самые путешествующие путешественники

Круиз на остров Буве относился к ценовой категории «по запросу». И подавляющее большинство участников были знакомы друг с другом, как минимум — заочно. А все потому, что в мире существует три клуба, которые объединяют людей, стремящихся побывать во всех существующих на планете странах. А когда список признанных ООН государств заканчивается, они смотрят на непризнанные или на отдельные регионы, штаты, провинции. Есть также зависимые территории, островные группы, изолированные острова, анклавы и эксклавы. Особо высоко в этой среде ценится посещение самых отдаленных и труднодоступных уголков планеты.

Travelers' Century Club (ТСС), основанный в 1954 году, объединяет людей, посетивших как минимум 100 стран. Максимум, согласно правилам TCC,— 330 стран и территорий. Most Traveled People (MTP) — «клуб путешественников, стремящихся побывать везде». В списке мест, из которых состоит «везде»,— около 1500 позиций. В 2012 году член MTP Гарри Митсидис основал еще один клуб — NomadMania. В списке этой организации — 1301 регион и 1501 труднодоступная местность.

Гарри Митсидис был одним из участников поездки на остров Буве. Некоторые СМИ называют его «самым путешествующим человеком в мире». Сам Митсидис отказывается от титула, хотя он не только побывал во всех 193 странах, признанных ООН, и занимает первое место в рейтинге своего сайта NomadMania, посетив 1296 регионов из 1301 возможного и 440 из 1501 труднодоступного места.

Самый молодой завзятый путешественник

Из 35 дней круиза пассажирам Ortelius предстояло провести на суше в общей сложности менее 24 часов. Для того, чтобы всем перезнакомиться, было достаточно времени.

Многие из тех, кто в марте 2015 года отправился в плавание, были старше 60 лет. А некоторые и старше 80. Все-таки, чтобы объездить сотни регионов планеты, нужны не только деньги, но и время.

На общем фоне выделялся молодой человек, годившийся многим пассажирам на борту во внуки. Он разговаривал с акцентом британского аристократа. Ему недавно исполнилось 22 года.

Число стран, которые он посетил, давно перевалило за сотню (годом позже он говорил о 154 странах). Уже то, что он оказался на борту судна, доказывало, что юноша очень богат. Повествования о других путешествиях, которые он совершил, это подтверждали. Звали юношу Уильямом Бакеландом. Фамилия объясняла, откуда у молодого человека деньги. Да он и сам не скрывал, что приходится правнуком и наследником Лео Бакеланда.

Самая первая недорогая пластмасса

Химик, изобретатель и предприниматель Лео Бакеланд владел 50 патентами в США и сотнями — в других странах. Самыми удачными оказались два его изобретения. В 1893 году он придумал Velox — первую коммерчески успешную фотобумагу. Компания, производящая фотобумагу, была продана за $750 тыс. (примерно соответствует современным $29 млн) лидеру массового рынка товаров для фотографии — Eastman Kodak. Бакеланд в результате сделки получил $215 тыс. (соответствует современным $8,4 млн), но при этом взял на себя обязательство не заниматься исследованиями в области фотографии в течение 20 лет.

Однако это не мешало ему заняться исследованиями в другой области. И в 1907 году он открыл бакелит, первую недорогую в производстве пластмассу с уникальными свойствами. Бакелит — прочный негорючий пластик. Он не впитывает влагу и не пропускает воздух, не размягчается при высоких температурах, является хорошим диэлектриком. Бакелит стал первой пластмассой, запущенной в промышленное производство — в 1910 году в Германии и США.

Лео Бакеланд по праву может считаться отцом индустрии пластмасс. К моменту его смерти в 1944 году в мире производилось более 15 тыс. различных продуктов из бакелита.

Выпуск бакелита продолжается до сих пор.

Сын изобретателя Джордж Вашингтон Бакеланд не захотел продолжать дело отца, поэтому в 1939 году семейная компания General Bakelite была продана Union Carbide and Carbon Corporation (в настоящее время входит в состав Dow Chemical). Доля семьи Бакеландов от сделки составила около $23 млн (соответствует современным $535 млн). Зато Джордж Бакеланд был увлеченным охотником, автором книги «Справочник стрелка». Еще он любил рыбалку, скачки, рисовал акварели и гравюры. Джордж скончался в 1966 году.

Одного из сыновей Джорджа Бакеланда звали Джорджем Миддлтоном, но знакомые называли его Бруксом. Брукс блестяще учился в университете, но незадолго до получения докторской степени по физике решил сменить род занятий и стать писателем. Правда, Брукс Бакеланд ничего не написал, но зато у него было, по его словам, «… денег».

Старшая сестра Брукса — Корнелия «Дики» Бакеланд — познакомила его со светской львицей Барбарой Дейли. Барбара сумела женить богатого наследника на себе с помощью старого известного трюка — заявила, что беременна. Тогда это было ложью, но впоследствии она забеременела по-настоящему и родила сына Энтони. Семью трудно было назвать счастливой. Муж постоянно изменял Барбаре, она страдала депрессией и алкоголизмом, в поведении сына проявлялись признаки шизофрении и нетрадиционной сексуальной ориентации («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Чтобы «исправить» Энтони, Барбара приглашала к нему проституток и, по некоторым сведениям, сама занималась с ним сексом.

В июле 1972 года сын попытался толкнуть мать под машину. Она не стала выдвигать обвинения. Энтони лег в психбольницу, после чего продолжил психиатрическое лечение дома. В ноябре того же года он зарезал Барбару кухонным ножом. Из очередной психиатрической лечебницы он вышел в 1980 году, поселился у бабушки и прожил у нее неделю, после чего попытался зарезать кухонным ножом и ее. Он был осужден за покушение на убийство. В марте 1981-го Энтони Бакеланд покончил с собой в тюрьме.

Самый молодой завзятый путешественник. Продолжение

Но вернемся к Уильяму Бакеланду. В первые дни плавания на Ortelius он был застенчивым и не особо общительным. Но потом постепенно вписался в компанию и разговорился. Он рассказывал о самых необычных своих поездках. Например, о том, как провел месяц за учебой в Университете имени Ким Ир Сена в Северной Корее. Тяга к путешествиям у него была наследственной. По словам Уильяма, его мать, леди Виолетта Бакеланд, также была заядлой путешественницей, как и его бабушка, которая в 1930-х годах стала одной из первых женщин, совершивших кругосветное путешествие. Его географические познания были потрясающими. Он упоминал в разговоре такие места, о которых мало что знали даже самые опытные из участников поездки. Бакеланд также хвастался тем, что благодаря семейным связям может получать разрешения на посещение таких мест, куда простому смертному просто так не попасть.

К концу плавания он очаровал всех.

В октябре 2015 года писатель и бывший дипломат из США Дэйв Семинара получил электронное письмо от Бакеланда. Семинара работал над концепцией цикла телепрограмм о выдающихся путешественниках современности. Но, как назло, все знакомые ему номады были пожилыми гетеросексуальными мужчинами пенсионного возраста с белым цветом кожи. Телекомпанию это категорически не устраивало. Великий путешественник должен был быть молодым. И желательно женщиной. Поэтому письмо от молодого миллионера или даже миллиардера Уильяма Бакеланда стало для Дэйва Семинары подарком судьбы. Телекомпания тоже была в восторге. Но несколько назначенных встреч Семинара и телевизионщиков с Уильямом сорвались.

Больше повезло Рику Газаряну, создателю сайта GlobalGaz. В сентябре 2016 года Уильям Бакеланд дал ему интервью, которое до сих пор доступно на сайте (с дополнениями более позднего времени).

После экспедиции на остров Буве Уильям Бакеланд несколько раз присоединялся к путешествиям, организованным его новыми знакомыми. А затем стал сам продюсировать поездки, предлагая любителям дальних уголков присоединиться к нему.

Так, он устроил экспедицию на необитаемый атолл Пальмира (инкорпорированная неорганизованная территория США).

(инкорпорированная неорганизованная территория США). Целью очередной его экспедиции стал остров Марион-Айленд, главный из двух Островов Принс-Эдуард, принадлежащих ЮАР, но находящихся в 1770 км от африканского континента. Сам принять участие в этой поездке он не смог — из-за семейной трагедии.

Несколько запланированных поездок Бакеланд отменил в последний момент, в том числе на чилийские острова Ислас-Десвентурадас, расположенные в 850 км от побережья Чили. Кроме военнослужащих чилийских военно-морских сил из расположенного на островах подразделения на Ислас-Десвентурадас мало кому (если вообще кому-то) удавалось там побывать. Причины отмен назывались разными. Проблемы с визами или с разрешениями государственных органов, отсутствие авиарейсов.

Поздравляя знакомых с Рождеством, Уильям Бакеланд признавался, что 2016 год стал для него «неописуемо плохим и тяжелым».

В августе в Нью-Йорке после долгой продолжительной болезни умерла его сестра Мугетт. Два месяца спустя он потерял вторую сестру, Ариадну, «уставшую от жизни». И только напряженный график путешествий во многом помог ему справиться с душевными переживаниями. На похороны Мугетт он отправил самолетом (первым классом) плюшевого медвежонка.

В феврале 2017 года, когда Уильям был в Антарктиде, скончался его отец. Бакеланд был безутешен. И посетил остров Клиппертон, Центральноафриканскую Республику, Восточный Тимор, Сирию и Ливию.

13 июля Бакеланд вместе со своим другом зарегистрировал туристическую компанию Atlas Travel and Expeditions Ltd.

Первые подозрения

В октябре 2017 года Уильям Бакеланд не смог принять участие в поездке в Южный Судан. В конце того же месяца он вместе со своей матерью, леди Виолеттой Бакеланд, должен был присутствовать на международной конференции любителей экстремальных путешествий в Либерланде. Свободная Республика Либерланд — виртуальное государство, остров на Дунае, на сербо-хорватской границе, не востребованный обеими сторонами.

Ни мать, ни сын на конференции не появились. Но на нее прибыли многие завзятые путешественники из разных стран. И, обмениваясь историями, выяснили, что из-за отмененных поездок Бакеланд задолжал некоторым из них крупные суммы денег и под разными предлогами не возвращал.

У лишившихся денег путешественников зародились подозрения. Основатель NomadMania Гарри Митсидис оказался больше всего склонен к ним и начал собственное расследование. Затем к нему подключились и другие любители экстремальных путешествий. Расследование состояло из следующих этапов.

В переписке с путешественниками-единомышленниками Гарри Митсидис выяснил, сколько уже денег собрал Бакеланд в счет будущих поездок или поездок, которые были отменены, а деньги оказались не возвращены.

Первоначально обнаружилось 20 обманутых, а сумма ущерба оценивалась в $835 тыс.

Впоследствии нашлись еще пострадавшие, а сумма превысила $1 млн.

В числе тех, кто отдал деньги Бакеланду, был проработавший большую часть жизни в нефтяной индустрии француз Доминик Лоран. Лоран был участником экспедиции на остров Буве на корабле Ortelius. Он заплатил около 45 тыс. в качестве аванса за несколько поездок (Южный Судан, Сомали, Экваториальная Гвинея, Демократическая Республика Конго). Ирландский пенсионер, проработавший всю жизнь учителем Пол Холланд отдал €28 тыс. за плавание по южной части Индийского океана. В числе пострадавших был и россиянин — дизайнер и блогер Артемий Лебедев, потерявший €60 тыс.

На будущее, с ноября 2017 года по начало 2019-го, Бакеланд планировал еще десять поездок, включая плавание вокруг Антарктиды.

Митсидис написал Бакеланду письмо с требованиями кое-что объяснить. Но Бакеланд якобы заболел и не стал выходить на связь.

Поиск информации об Уильяме Бакеланде в интернете поначалу не дал результатов. Уильям говорил, что его семья платит за то, чтобы о ней не было никакой информации в сети. Но Митсидис нашел сайт с записями обо всех, кто родился в Великобритании. У Бакеланда был британский паспорт, он называл дату своего рождения, но на сайте не было записей о рождении Уильяма Бакеланда в этот день. Возникло предположение, что имя было изменено, в Великобритании это сделать очень легко, а отследить почти невозможно.

Гарри Митсидис вспомнил, что несколько лет назад некий Джесси Гордон обратился к нему с предложением организовать поездки в труднодоступные места. Общение на эту тему ни к чему не привело, но из переписки со знакомыми Митсидис выяснил, что Джесси Гордон брал предоплату за поездки, которые потом отменились, а он объявил о банкротстве и исчез.

У Джесси Гордона совпали с Уильямом Бакеландом месяц рождения (март 1993 года) и второе имя — Саймон.

По названию обанкротившейся компании Гордона Митсидис выяснил адрес, по которому она была зарегистрирована, затем установил имена владельцев здания. Ими оказались родители Джесси Гордона. Дальше удалось узнать имена сестер Джесси. Их звали вовсе не Мугетт и не Ариадна. И обе были живы.

Главное доказательство предоставил Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Там нашлась страничка одной из сестер Джесси. На ней было очень много фотографий — в основном хозяйки странички и ее жениха. На четвертый день изучения фотоальбома Митсидис добрался до 2012 года. На семейном фото рядом с родителями и сестрами был запечатлен молодой человек, которого в сообществе экстремальных путешественников считали миллионером Уильямом Бакеландом. Джесси Саймон Гордон.

Вскоре после этого Митсидис встретился с Артемием Лебедевым. Они вместе решили, что нужно немедленно известить все сообщество любителей экстремальных путешествий. В ноябре 2017 года сообщение на эту тему появилось на сайте NomadMania.

В том же месяце Уильям Бакеланд вышел из числа сотрудников туристической компании Atlas Travel and Expeditions Ltd. Сама компания прекратила существование в 2019 году. Встретиться с Уильямом-Джесси обманутым путешественникам так и не удалось.

Послесловие

Гарри Митсидис написал об этой истории книгу «The Curious Case of William Baekeland». Она была опубликована в 2018 году, существует только в бумажном варианте (Митсидис не признает электронные книги). В русском переводе книгу «Удивительная история Уильяма Бакеланда» выпустило издательство студии Артемия Лебедева в 2019 году.

Дэйв Семинара также опубликовал книгу об этой истории — «Mad Travelers: A Tale of Wanderlust, Greed and the Quest to Reach the Ends of the Earth».

В документальном сериале HBO «Поколение аферистов» (Generation Hustle) Джесси Гордону посвящена шестая серия первого сезона.

В июне 2024 года на сайте NomadMania была опубликована информация о том, где Джесси Гордон находится в настоящее время. Точнее, он сейчас не Джесси Гордон и не Уильям Бакеланд. Сменив еще раз имя, он стал Уильямом Гордоном. Британское правосудие до него не добралось. Как минимум с октября 2023 года по март 2024-го он находился на государственной службе на Островах Питкэрн. Это самая малонаселенная (менее 50 человек) территория в мире, заморская территория Великобритании в Тихом океане. В конце 2024 года Уильяма Гордона на Островах Питкэрн уже не было, о чем писал на платформе Reddit недавно вернувшийся оттуда путешественник, который жил в том же доме, где до него останавливались Уильям Гордон с подругой.