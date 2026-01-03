Мифы народов XX века

В 2025 году было немало поводов вспомнить про невероятное и необъяснимое, о чем нам в детстве даже довелось услышать рассказы: Бермудский треугольник, похищение землян пришельцами, мистификации вокруг американского шоссе 66 и даже споры и судебные разбирательства вокруг теории Дарвина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Будь он параллелепипед Как родилась легенда о Бермудском треугольнике Восемьдесят лет назад, 5 декабря 1945 года, пять американских торпедоносцев-бомбардировщиков Avenger пропали в Атлантическом океане во время учебно-тренировочного полета при невыясненных обстоятельствах. Впоследствии эта история стала одним из самых популярных доказательств конспирологической теории о таинственных исчезновениях кораблей и самолетов в так называемом Бермудском треугольнике. «Попытки скептиков найти объяснения исчезновениям судов без привлечения мистики и паранормального на публику особо не действовали. Ну и что, что через район Бермудского треугольника проходит множество водных и воздушных маршрутов? Ну и что, что этот район сложен для навигации, а погода там непредсказуема? Ну и что, что страховые компании не берут дополнительную плату с кораблей, проходящих через этот район? Ну и что, что катастрофы с исчезновением судов и самолетов происходят и в других районах земного шара? Многим хотелось верить в загадку...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Фермер, почтальон, его жена и пришельцы Как у инопланетян стало модным похищать землян 50 лет назад, осенью 1975-го, состоялась премьера телефильма «Инцидент НЛО». Картина сделала знаменитой историю супругов Бетти и Барни Хилл. Они утверждали, что видели неопознанный летающий объект, а под гипнозом вспомнили, что их похищали пришельцы. После случаев с четой Хилл число похищений, совершенных инопланетянами, начало быстро расти. Популярным сюжетом стали рассказы о межпланетном сексе. В то, что инопланетяне действительно похищают землян, до сих пор верит много людей. И никакие доводы скептиков не способны поколебать эту веру. «Во время первой сессии под гипнозом Барни вспомнил ряд деталей. Он описал внешний вид пришельцев. Один был похож на круглолицего добродушного ирландца. Другой — на немецкого нациста, а еще на нем был шарф, перекинутый через плечо. Глаза пришельцев были большими и раскосыми. Во время второй гипнотической сессии Хилл вспомнил, как шесть пришельцев отнесли его на корабль, уложили там на какую-то поверхность и провели медицинский осмотр...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Эх, дорога… Как умерла и воскресла главная трасса Америки О ней писали и пишут книги. О ней слагали песни. Ее снимали в кино. В США ее называют «матерью дорог», «дорогой дорог», «главной улицей Америки». В будущем году ей исполнится 100 лет, но официально ее уже 40 лет как не существует. 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы американских автомагистралей и стало «историческим маршрутом» — дорогой в прошлое. Легендарная трасса продолжает притягивать ностальгирующих американцев старшего поколения, любителей истории и туристов со всего мира, желающих увидеть США середины XX века — с мотелями, автозаправочными станциями и придорожными кафе будто из старого кино. «66 — это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли и обедневшей земли, от грохота тракторов и собственного обнищания, от медленного наступления пустыни на север, от сокрушительных ветров, дующих из Техаса, от наводнений, которые не только не обогащают землю, но крадут у нее последние силы. От всего этого люди бегут, и на магистраль №66 их выносят притоки боковых шоссе, узкие проселки, изрезанные колеями дороги в полях. 66 — это главная трасса, это путь беглецов». Именно Стейнбек дал шоссе 66 новое имя — «мать дорог»... Подробнее — в материале “Ъ”.