Фермер, почтальон, его жена и пришельцы

50 лет назад, осенью 1975-го, состоялась премьера телефильма «Инцидент НЛО». Картина сделала знаменитой историю супругов Бетти и Барни Хилл. Они утверждали, что видели неопознанный летающий объект, а под гипнозом вспомнили, что их похищали пришельцы. После случаев с четой Хилл число похищений, совершенных инопланетянами, начало быстро расти. Популярным сюжетом стали рассказы о межпланетном сексе. В то, что инопланетяне действительно похищают землян, до сих пор верит много людей. И никакие доводы скептиков не способны поколебать эту веру.

Фильм «Инцидент НЛО» 50 лет назад породил моду на похищения инопланетянами землян, преимущественно жителей США

Фото: Universal TV Фильм «Инцидент НЛО» 50 лет назад породил моду на похищения инопланетянами землян, преимущественно жителей США

Фото: Universal TV

Текст: Алексей Алексеев

Неопознанный летающий блин

Незадолго до полуночи 19 сентября 1961 года супруги Бетти и Барни Хилл двигались на автомобиле по пустынному шоссе в штате Нью-Гэмпшир. Они возвращались домой из поездки в Канаду, где посетили Монреаль и Ниагарский водопад. Барни был за рулем их Chevrolet Bel Air модели 1957 года. Бетти смотрела в окно на звезды, ночь была ясная.

Это была необычная для того времени пара: Барни — черный (слово «афроамериканец» появится гораздо позже), Бетти — белая. Оба — гражданские активисты, в первую очередь — борцы за права чернокожего населения, и оба принадлежали к унитарианской церкви. Бетти окончила Университет Нью-Гэмпшира и трудилась социальным работником в детском саду. У Барни не было высшего образования, он работал на почте. Оба поддерживали Демократическую партию.

В районе города Ланкастер, штат Нью-Гэмпшир, Бетти заметила яркую светящуюся точку в небе. Поначалу она приняла ее за метеорит. Но он не падал, а двигался по странной траектории. Бетти попросила Барни остановил машину, чтобы рассмотреть непонятный объект, а заодно выгулять находившегося также в машине пса по кличке Делси.

Изучив неопознанный летающий объект в бинокль, Барни пришел к выводу, что это самолет. Бетти засомневалась. Они снова сели в автомобиль и двинулись вслед за продолжающим полет объектом.

Неподалеку от горы Пемигевассет (она же Голова Индейца, Indian Head) объект, теперь уже похожий на большой блин, начал снижаться, двигаясь в сторону машины Хиллов. Барни затормозил. «Блин» завис над ними на высоте около 80–100 футов (24–30 м).

Выйдя из автомобиля с пистолетом в кармане, Барни пошел в сторону НЛО. В бинокль он увидел около десятка гуманоидов, которые смотрели на него из иллюминаторов летающей тарелки. Все они были в блестящей черной форме и черных шапках.

Один из гуманоидов передал ему мысленный сигнал: «Стой на месте». НЛО стал приближаться. Барни испугался, что его схватят, и побежал к своей машине.

Теперь Хиллы уже не преследовали НЛО, а пытались скрыться. Неожиданно они услышали странный писк, от которого впали в оцепенение. Когда они пришли в себя, выяснилось, что прошло много времени и они находятся в 35 милях (56 км) от того места, где были раньше.

Бетти спросила мужа: «Теперь ты веришь в летающие тарелки?» «Не глупи. Конечно, нет»,— ответил Барни.

Бетти и Барни Хилл. Первые из похищенных Фото: AP Члены экипажей летающих тарелок обожают проводить медицинские процедуры. Кадр из фильма «Инцидент НЛО» Фото: Universal TV

Гипноз

О случившемся Бетти Хилл рассказала своей сестре. Та не удивилась, так как раньше сама видела летающую тарелку, и дала совет проверить автомобиль на радиоактивность с помощью обычного компаса. Компас странно себя повел рядом с шиной-запаской в багажнике. Бетти сообщила о случившемся офицеру военной полиции на ближайшей авиабазе. Тот не удивился и сказал ей, что подобных сообщений в последнее время поступает много. Еще Бетти написала письмо в некоммерческую организацию Национальный комитет по расследованию атмосферных явлений (National Investigations Committee On Aerial Phenomena, NICAP). Представитель NICAP приехал в Портсмут, шесть часов беседовал с супругами и уехал в убеждении, что они говорят правду.

Летом 1962 года Барни Хилл заболел. Его беспокоила язва желудка, повысилось кровяное давление, а в паховой области образовалось несколько наростов, формирующих почти геометрически идеальное круглое кольцо.

Лечащий врач, поговорив с Барни, рекомендовал ему обратиться еще и к психиатру. Хилл прислушался к совету. Сначала он посещал доктора Дункана Стивенса. Тот обратил внимание пациента, что галлюцинации (встреча с НЛО) и провалы в памяти редко случаются одновременно у двух человек, хотя бывает, что подобное состояние развивается у хорошо знакомых друг с другом людей. Стивенс посоветовал обратиться к своему маститому коллеге доктору Бенджамину Саймону, активно использовавшему в своей практике гипноз. В декабре 1963 года Бетти привела мужа на прием к доктору Саймону. В ходе разговора тот пришел к выводу, что лечение нужно обоим супругам.

Во время первой сессии под гипнозом Барни вспомнил ряд деталей.

Он описал внешний вид пришельцев. Один был похож на круглолицего добродушного ирландца. Другой — на немецкого нациста, а еще на нем был шарф, перекинутый через плечо.

Глаза пришельцев были большими и раскосыми. Во время второй гипнотической сессии Хилл вспомнил, как шесть пришельцев отнесли его на корабль, уложили там на какую-то поверхность и провели медицинский осмотр.

Бетти под гипнозом вспомнила, что ее тоже завели на борт НЛО. Там у нее взяли пробы кожи, ногтя, осмотрели рот, зубы и уши. Затем ей приказали снять платье, уложили на стол, где продолжили обследование с помощью какого-то прибора с множеством игл, но почти не причинявшего боль. Одна из игл вошла ей в пупок, боль была легкой. Самый главный пришелец объяснил ей, что это тест на беременность.

На вопрос врача, были ли по отношению к ней со стороны инопланетян сексуальные домогательства, Бетти ответила отрицательно.

Она также вспомнила, что внутри НЛО видела книгу на неизвестном языке. Еще пришельцы показали ей звездную карту.

Дальше, согласно воспоминаниям обоих супругов, их отпустили, а космический корабль улетел. О том, что происходило внутри НЛО, оба забыли. И не вспомнили бы, не помоги им Бенджамин Саймон.

25 октября 1965 года журналист газеты The Boston Traveller Джон Латтрелл опубликовал первую статью о чете Хилл. В ней говорилось о том, что Барни и Бетти Хилл под гипнозом вспомнили ужасную ночь, когда их похитил инопланетный космический корабль.

Барни Хилл объясняет, как выглядела летающая тарелка Фото: Bettmann / Colaborador / Getty Images Супруги Хилл с посвященной их истории книгой Джона Фуллера Фото: Bettmann / Colaborador / Getty Images Рисунки, сделанные Барни Хиллом под гипнозом Фото: O Cruzeiro Internacional Инопланетяне из телесериала «The Outer Limits» режиссера Байрона Хэскина поразительно похожи на инопланетян, с которыми контактировали супруги Хилл. Серии с инопланетянами показывали по телевидению за несколько дней до встречи супругов с летающей тарелкой. Барни и Бетти отрицали, что смотрели сериал Фото: Daystar Productions

Снова Нью-Гэмпшир

3 сентября 1965 года, то есть еще до статьи в The Boston Traveller, 18-летний житель штата Нью-Гэмпшир Норман Мускарелло возвращался домой автостопом от своей девушки — машину он продал. В третьем часу ночи попутку найти было сложно, так что большую часть пути он преодолел пешком.

В нескольких милях от города Эксетер юноша заметил вдали пять ярко-красных мигающих огней, которые сначала принял за маячки полицейской или пожарной машины. Но, подойдя ближе, увидел, что в небе беззвучно висит и светится красным какой-то странный объект примерно 80–90 футов (24–27 м) в диаметре.

Юноша перепугался, побежал к ближайшему дому и постучался в дверь, но хозяева побоялись ему открыть. А когда на шоссе наконец появилась попутка, Мускарелло остановил ее и попросил отвезти его в отделение полиции.

Полицейские выслушали юношу, а затем вместе с ним поехали туда, где он видел НЛО. И тоже его увидели.

Опрос местных жителей показал, что НЛО раньше уже попадалось на глаза многим. Офицеры с ближайшей авиабазы (той же, куда в 1961 году обращалась Бетти Хилл) встретились с полицейскими и Мускарелло и попросили их не рассказывать об НЛО прессе. Но было уже поздно.

Пресса дружно набросилась на историю о летающей тарелке.

Джон Грант Фуллер из журнала Saturday Review был одним из журналистов, занявшихся расследованием «инцидента в Эксетере». Он выпустил посвященную этим событиям книгу «Incident at Exeter: The story of unidentified flying objects over America today». Затем написал книгу о встрече супругов Хилл с пришельцами «The Interrupted Journey». В октябре 1966 года выдержки из книги были опубликованы в журнале Look, сама книга появилась на прилавках 1 января 1967 года.

В 1975 году на канале NBC был показан снятый по книге Фуллера телефильм The UFO Incident («Инцидент НЛО») с Джеймсом Эрлом Джонсом и Эстель Парсонс в ролях мужа и жены Хилл.

Соблазненный фермер

За несколько лет до встречи супругов Хилл с чем-то и кем-то неопознанным в близкий контакт с пришельцами вступил (по его словам) простой бразильский фермер Антониу Вилаш-Боаш. Но его история стала широко известной позже истории семьи Хилл и во многом благодаря ей.

В октябре 1957 года Антониу Вилаш- Боаш и его брат Жозе дважды видели странный яркий свет в небе, но не смогли выяснить, что же это такое. В ночь на 16 октября 23-летний Антониу обрабатывал на тракторе поле в районе города Сан-Франсиску-ди-Салис. Занимался он этим ночью, так как днем было очень жарко. Вдруг в темном небе появилась красная звезда. Она стала быстро приближаться. Когда она оказалась у него над головой на высоте около 50 м, выяснилось, что это летательный аппарат дискообразной формы. У него был вращающийся купол, в передней части горел красный прожектор. Аппарат пошел на снижение и приземлился на поле примерно в 15 м от Антониу. При посадке из корпуса выдвинулись три металлические опоры.

Сильно напуганный Антониу попытался уехать подальше от странного аппарата, но внезапно мотор трактора заглох, а фары погасли. Сбежать на своих двоих ему тоже не удалось. Его схватило за руку похожее на человека существо небольшого роста (около 157 см). Существо издавало лающие звуки. Антониу ударил его. Но к гуманоиду присоединились три таких же существа. Вчетвером они силой утащили юношу на корабль. Все были в одежде из плотной серой и очень мягкой ткани, застегивающейся черными ремешками. Шлемы такого же серого цвета полностью закрывали их головы, оставляя открытыми только глаза, защищенные круглыми очками.

Внутри корабля-яйца Антониу раздели догола, смазали каким-то гелем и провели через дверь, в верхней части которой была светящаяся надпись красного цвета. Казалось, что она выдается из двери примерно на два пальца. Знаки были непохожи на известные юноше буквы.

Он попал в комнату, где два существа взяли у него анализ крови почему-то из подбородка с помощью прибора, похожего на чашу, из которой торчали две гибкие трубочки. Затем комната наполнилась газом, вызвавшим у него крайне неприятные ощущения.

Но потом в комнату вошла обнаженная женщина-гуманоид. Она была ниже мужчин — ростом около 133 см. У нее были длинные волосы платинового цвета и большие голубые миндалевидные глаза. Волосы под мышками и на лобке были ярко-рыжими. Она подошла к Антониу, прижалась к нему и начала тереться лицом и телом о его тело. Затем они занялись сексом.

Когда все закончилось, женщина ушла из комнаты. Но перед этим улыбнулась Антониу, потерла живот и указала рукой вверх. Вилаш-Боаш подумал: она хочет ему сообщить, что собирается вырастить их ребенка в космосе.

Инопланетяне вернули Антониу одежду и провели для него экскурсию по кораблю. Он хотел взять на память какой-нибудь инопланетный предмет, чтобы можно было потом подтвердить свою историю, но пришельцы это заметили и не позволили ему так поступить. Его вывели из корабля, и тот, ярко светясь, улетел.

Посмотрев дома на часы, Вилаш-Боаш обнаружил, что находился внутри НЛО с 01:15 до 05:30, то есть более четырех часов.

В бразильском журнале O Cruzeiro International в начале 1965 года был опубликован цикл статей «За завесой тишины», в которых рассказывалась история Вилаш-Боаша. В журнале были названы имена двух специалистов, которые помогли с разбором истории: врача Олаву Фонтеша, состоявшего в Организации по исследованию атмосферных явлений (Aerial Phenomena Research Organization, APRO), и журналиста Жуана Мартинша.

Первый очень близкий межпланетный контакт. Иллюстрация из журнала O Cruzeiro International Фото: O Cruzeiro Internacional Так выглядел инопланетный корабль согласно описанию Антониу Вилаш-Боаша Фото: O Cruzeiro Internacional Так выглядели инопланетяне согласно описанию Антониу Вилаш-Боаша Фото: O Cruzeiro Internacional Антониу Вилаш- Боаш Фото: Wikipedia

Время предполагаемого контакта Вилаш-Боаша с инопланетянами и инопланетянкой — 1957 год, то есть задолго до произошедшего (или не произошедшего) с супругами Хилл. При этом публикации в O Cruzeiro International датируются 1965 годом, хотя во многих статьях и книгах уфологов утверждается, что статьи появились в 1958 году.

Так что трудно сказать, кто был пионером инопланетных контактов — Хиллы или Вилаш-Боаш. Но бразилец, безусловно, выступил первопроходцем межпланетных половых контактов. Последователей и последовательниц у него нашлось множество.

История Антониу Вилаш-Боаша. Альтернативная версия В 1978 году Боско Неделькович, утверждавший, что был агентом ЦРУ, работавшим в Бразилии под крышей Агентства США по международному развитию (USAID), рассказал уфологу Ричу Рейнольдсу, что в рамках проекта по контролю над сознанием MKULTRA он вместе с коллегами проводил операцию «Мираж». Они распылили на Вилаш-Боаша галлюциногенные препараты, чтобы заставить его поверить в похищение инопланетянами. НЛО на самом деле был вертолетом, Неделькович и его коллеги были облачены в специальные костюмы и шлемы, защищающие их от воздействия наркотиков, а «инопланетянка» была специально нанятой для операции проституткой-азиаткой. Уфологи находят в рассказе Недельковича несоответствия и нестыковки.

Секс — просто космический

Барни и Бетти Хилл иногда называют «Адамом и Евой уфологии». Вилаш-Боаш может считаться претендентом на звание пионера межпланетного секса. Но это звание пыталась у него отобрать Элизабет Кларер из ЮАР. Госпожа Кларер рассказывала, что первый летающий диск в небе она увидела в семилетнем возрасте, а с 1954 по 1963 год (в возрасте 44–53 лет) она неоднократно вступала в контакты, в том числе интимные, с пришельцами, представителями цивилизации, когда-то населявшей планету Венера. От инопланетянина по имени Акон она родила ребенка, причем не на Земле, а на планете Метон в системе звезды Проксима Центавра.

Китайский лесоруб Чжао Го в 1994 году занимался любовью с двенадцатипалой инопланетянкой, левитируя над кроватью. Правда, разные источники приводят разные сведения о ее росте: то ли она была великаншей (три метра), то ли карлицей трех футов от земли (91 см).

Джаз-певица Памела Стоунбрук из Лос-Анджелеса в 1993 году, по ее утверждению, имела связь с инопланетянином-гуманоидом, превратившимся в процессе в рептилоида. О своих переживаниях она написала книгу «Experiencer: A Jazz Singer’s True Account of E. T. Contact» и песню «Alien».

У экстрасенса Стефани Фэй Коэн был секс с представителями разных планет.

Художник Дэвид Хаггинс в 17-лет потерял девственность с инопланетянкой и с тех пор вот уже полвека вступает в близкие отношения с пришельцами и посвящает этому свои картины. Про него снят документальный фильм «Love and Soucers».

Певица Памела Стоунбрук встречалась с рептилоидом в конце XX века

Фото: Eastworld Певица Памела Стоунбрук встречалась с рептилоидом в конце XX века

Фото: Eastworld

Разоблачители и скептики

В рассказы похищенных инопланетянами верили и верят, как известно, не все. Скептики находят множество земных объяснений описываемым событиям, лишь бы не допустить того, что истории контактов с НЛО могут быть правдивы.

Самое простое объяснение — у рассказчиков не все в порядке с головой, постоянно или в конкретный период времени они находились под влиянием алкоголя или наркотиков. Еще один банальный вариант: НЛО — секретная технология. Или американская, или советская. В 1970-е, когда рассказы о пришельцах в США были особо популярны, в мире было две сверхдержавы.

Кстати, забавно, что если в США одно время небо просто кишело летающими тарелками, а пришельцы хватали всех подряд согласно одному из исследований 1992 года, с инопланетянами контактировал каждый 50-й американец), то в СССР сообщения об НЛО попадали в официальную прессу крайне редко, чаще — в самиздат, а похищать советских граждан пришельцы и вовсе не отваживались.

Еще одно объяснение скептиков — многие контактировавшие вспоминали о случившемся с ними лишь под гипнозом. А значит, могло получиться так, что врач вольно или невольно навязал им «правильные воспоминания».

Джеймс Макдональд утверждал, что супруги Хилл приняли за летающую тарелку авиационный маяк

Фото: The Official White House Photostream / Pete Souza Джеймс Макдональд утверждал, что супруги Хилл приняли за летающую тарелку авиационный маяк

Фото: The Official White House Photostream / Pete Souza

Писатель Джеймс Макдональд, который жил неподалеку от места, где супруги Хилл что-то увидели, заявлял, будто речь про авиационный маяк — в ночи его огни хорошо заметны. А все остальное — следствие усталости от долгой поездки в автомобиле и ложные воспоминания.

Незабываемая история

Семья Хилл всю жизнь упорно отстаивала свою версию встречи с инопланетянами, несмотря на сомнения ученых и обывателей. Барни Хилл умер от инсульта в 1969 году, но и после этого Бетти продолжала утверждать, что похищение имело место. Она ушла из жизни в 2004-м. На автозаправочной станции в Линькольне, штат Нью-Гэмпшир, можно увидеть панно, посвященное похищению четы Хилл. Рядом с местом похищения супругов установлен памятный знак. Семейный архив Хиллов хранится в Университете Нью-Гэмпшира.

На альбоме американского музыканта Анжело Де Огастина «Toil and Trouble», выпущенном в 2023 году, есть песня «The Ballad of Betty and Barney Hill», рассказывающая об инциденте с точки зрения инопланетянина.

Антониу Вилаш-Боаш также до конца жизни утверждал, что его рассказ — правда.

В мае 2025 года сетевое издание Deadline сообщило о съемках фильма «Strange Arrivals» о встрече Хиллов с пришельцами. Роль Бетти исполнит Деми Мур, Барни — Колман Доминго. В настоящее время работа над фильмом находится в стадии pre-production.