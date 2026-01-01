Beatles как ньюсмейкеры
Что и по каким случаях “Ъ” рассказывал о ливерпульской четверке
В феврале 2026 года исполняется 70 лет с тех пор, как 15-летний тогда Джон Леннон впервые услышал композицию «Heartbreak Hotel» в исполнении Элвиса Пресли — и заболел музыкой. К чему это привело, “Ъ” писал неоднократно — и в 2025-м, и раньше.
Фото: Harry Benson / Courtesy Staley-Wise Gallery, New York
Либо с Йоко, либо с носом
Как развивался самый известный и самый скандальный битловский роман
9 октября Джону Леннону могло бы исполниться 85 лет. В этот же день 50-летие празднует Шон Леннон, младший сын Джона и женщины, которую многие битломаны считают злодейкой, виновной в распаде самой популярной группы всех времен,— Йоко Оно.
«В июне 1968 года Джон Леннон познакомил Йоко со своей тетей — большую часть детства Леннон прожил в доме сестры своей матери Мэри Элизабет ''Мими'' Смит. Вот как Мими вспоминала о знакомстве с Йоко Оно: ''Я бросила взгляд на Йоко и подумала: "Боже мой, что это такое?" Ну, мне она сразу не понравилась. У нее были длинные черные растрепанные волосы, она была маленького роста — мне она показалась совсем карликом. Я рассказала Джону о своих ощущениях, когда она вышла из дома посмотреть на залив. Я спросила его: "Кто этот ядовитый карлик, Джон?"''...»
Судьба жены барабанщика
Как поклонница Ринго Старра стала его женой
В музыкантов влюбляются миллионы девушек-подростков. Но только единицам звезда отвечает взаимностью. Вот история той, которой повезло 60 лет назад, 20 января 1965 года, Ричард Старки, более известный как Ринго Старр, сделал предложение Морин (Мэри) Кокс. А еще это пример того, что благодаря работе многочисленных биографов и журналистов всю жизнь членов The Beatles и их ближайшего окружения сегодня можно восстановить по дням, если не по минутам.
«В День святого Валентина, 14 февраля 1963 года, The Beatles играли в танцевальном зале Locarno. После концерта Морин сидела в автомобиле Ринго и ждала его. К машине подошла какая-то девушка и спросила: ''Ты подружка Ринго?'' Морин ответила отрицательно. Тогда девушка стала кричать на нее, назвала лгуньей и попыталась расцарапать ей лицо. Морин успела поднять стекло в двери...»
Джуд
Джулиану Леннону — 60 лет
С его детством связаны три песни The Beatles — «Lucy in the Sky With Diamonds», «Hey Jude» и «Good Night». Он — рок-музыкант, певец, автор песен, фотограф, филантроп, борец за экологию. Сыну Джона Леннона Джулиану Леннону 8 апреля <2023 года> исполняется 60 лет.
«В одном из интервью Джулиан сказал: ''Я никогда на самом деле не хотел знать правду о том, как папа ко мне относился. Про меня были сказаны очень нехорошие вещи… вроде того... что я появился из бутылки виски в субботу вечером… Как вы думаете, где здесь любовь?''...»
Оно и он
По леннонским местам Японии
Йоко Оно. Художница-авангардистка. Правнучка олигарха. «Убийца The Beatles». Жена, муза, соавтор и почти половину своей длинной жизни (18 февраля <2023 года> ей исполняется 90 лет) вдова одного из самых знаменитых музыкантов XX века — Джона Леннона. Накануне праздничной даты обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев посетил связанные с Джоном и Йоко места Японии.
«Джон, Йоко и Шон побывали во многих японских городах. В Токио они традиционно останавливались в президентском люксе отеля Okura Tokyo на 13-м этаже в южном крыле. За этот номер Леннон платил 140 тыс. (около $600) за ночь. По одной из популярных у битломанов легенд, когда в январе 1980 года Пол Маккартни забронировал себе тот же номер, Леннон был недоволен и жаловался, что Пол ''испортит карму'' отелю. Впрочем, Маккартни до отеля не доехал: в аэропорту в его багаже обнаружился пакет с марихуаной...»
Пол и полиция
Какие проблемы с законом были у Пола Маккартни
Поджог, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики… Так выглядит список правонарушений, за которые в разные годы привлекался к ответственности один из самых популярных музыкантов нашего времени — сэр Пол Джеймс Маккартни. 10 августа <2022 года> исполнилось 50 лет со дня ареста Пола Маккартни и его супруги Линды в шведском городе Гётеборге по подозрению в контрабанде марихуаны — первого ареста экс-битла за нарушение антинаркотических законов.
«В июне, еще до европейского турне, Пол Маккартни купил несколько цветочных горшков у местного торговца, а потом в парнике на ферме Хай-Парк рядом с томатами появились растения, внешний вид которых вызвал подозрения у офицера полиции по профилактике правонарушений. Экспертиза показала, что это конопля...»
