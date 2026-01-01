Beatles как ньюсмейкеры

В феврале 2026 года исполняется 70 лет с тех пор, как 15-летний тогда Джон Леннон впервые услышал композицию «Heartbreak Hotel» в исполнении Элвиса Пресли — и заболел музыкой. К чему это привело, “Ъ” писал неоднократно — и в 2025-м, и раньше.

Либо с Йоко, либо с носом Как развивался самый известный и самый скандальный битловский роман 9 октября Джону Леннону могло бы исполниться 85 лет. В этот же день 50-летие празднует Шон Леннон, младший сын Джона и женщины, которую многие битломаны считают злодейкой, виновной в распаде самой популярной группы всех времен,— Йоко Оно. «В июне 1968 года Джон Леннон познакомил Йоко со своей тетей — большую часть детства Леннон прожил в доме сестры своей матери Мэри Элизабет ''Мими'' Смит. Вот как Мими вспоминала о знакомстве с Йоко Оно: ''Я бросила взгляд на Йоко и подумала: "Боже мой, что это такое?" Ну, мне она сразу не понравилась. У нее были длинные черные растрепанные волосы, она была маленького роста — мне она показалась совсем карликом. Я рассказала Джону о своих ощущениях, когда она вышла из дома посмотреть на залив. Я спросила его: "Кто этот ядовитый карлик, Джон?"''...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Джон Леннон и Йоко Оно поженились 20 марта 1969 года в Гибралтаре. После женитьбы Джон Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно — теперь его звали Джон Оно Леннон. Медовый месяц пара провела в Европе

На фото: Джон Леннон размахивает свидетельством о браке после свадьбы с Йоко Оно Фото: AP Во время медового месяца пара дала свое знаменитое «постельное интервью» в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме. В тот день у дверей их номера столпислись несколько десятков журналистов. «Эти ребята пыхтели вовсю, расталкивая друг друга — каждый хотел прорваться к нам первым: они решили, что мы начнем при всех заниматься любовью. Ничего другого они и придумать не могли», — рассказывал потом Леннон Фото: AP После «постельного интервью» в Амстердаме Йоко Оно и Джон Леннон провели акцию «Желуди мира». Они послали по желудю мировым лидерам с просьбой посадить их как символ мира. «Некоторые главы государств действительно высадили свои желуди, многие из них писали нам. Насколько я помню, Голда Меир (премьер-министр Израиля.— "Ъ") сказала, что не имеет понятия, кто мы, но если это во имя мира, то она за»,— вспоминал Леннон Фото: AP В 1968 году Джон Ленно и Йоко Оно попали в США под суд за хранение марихуаны. На основании этого американские власти потом отказали им в выдаче визы Фото: AP «Легче попасть в Россию, чем в Соединенные Штаты!» — возмущался Джон Леннон. 26 мая 1969 года пара начала свою вторую «постельную забастовку», которая продлилась восемь дней. Именно тогда Джон Леннон сочинил песню «Give Peace A Chance» Фото: AP До свадьбы с Йоко Оно Джон Леннон уже был женат: в 1962 году он сочетался браком с Синтией Пауэлл. В 1963-м у пары родился сын Джулиан (на фото). Супруги развелись после того, как жена музыканта узнала о его связи с Оно Фото: AP Джон Леннон и Йоко Оно вместе срежиссировали несколько короткометражных фильмов. Пресс-конференцию в честь премьеры своего фильма «Изнасилование» о назойливых папарацци они провели сидя внутри белого мешка, что символизировало их стремление скрыться от журналистов Фото: AP В 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно создали свою группу — Plastic Ono Band. Ее участниками в разное время также были Эрик Клептон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Фрэнк Заппа Фото: AP В день 35-летия Джона Леннона у пары родился сын, которого назвали Шон. Крестным отцом ребенка стал Элтон Джон Фото: кадр из фильма Йонаса Мекаса «Когда появилась Йоко, его привлек к ней, среди прочего, ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала. Ему было пора уходить»,— рассказывал Пол Маккартни Фото: AP Джон Леннон называл свою жену самой известной из неизвестных художниц, а ряд специалистов по японскому искусству ставят ее на вторую ступеньку после главного художника страны Кацусико Хокусая Фото: AP / Michel Lipchitz В конце 70-х Джон Леннон выдал Йоко Оно доверенность на ведение всех своих финансовых дел, а сам посвятил себя домашним делам и воспитанию сына Фото: AP / Ron Frehm Именно Йоко Оно фанаты The Beatles обвиняют в распаде группы. Вражда Пола Маккартни и Йоко Она тянулась несколько десятилетий. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles в 2006 году, на которой собрались практически все, кто имел отношение к ливерпульской четверке, включая жен и детей бывших членов группы Фото: AP В свой последний день жизни Джон Леннон вместе со своей женой давал интервью нью-йоркскому радио RKO, потом они позировали модному фотографу Анни Лейбовиц, которая сняла Леннона обнаженным. Позже фотография появилась на обложке Rolling Stone Фото: AP Йоко Оно постоянно судится из-за нарушения авторских прав на фото и видео с Ленноном, а также незаконного использования имени артиста в рекламных кампаниях Фото: Reuters «Делай все с ощущением радости. Негативное мышление — роскошь, которую мы не можем себе позволить» Фото: Lucas Jackson / Reuters Йоко Оно запретила критикам «состаривать» себя. В своем открытом письме она написала: «Пожалуйста, не мешайте мне быть собой. Я не хочу быть старой и больной, как многие другие в моем возрасте. Не делайте меня старой своими мыслями и словами о том, какой мне надо быть. Получите мою энергию или заткнитесь» Фото: Eduardo Munoz / Reuters Весной 2022 года Йоко Оно устроила очередной перформанс. По вечерам на цифровых мегаэкранах в разных странах вместо рекламы транслировалась огромная надпись Imagine Peace («Представь мир»). Так Йоко Оно хотела призвать всех людей, живущих на планете, к миру Фото: Henry Nicholls / Reuters

Во время медового месяца пара дала свое знаменитое «постельное интервью» в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме. В тот день у дверей их номера столпислись несколько десятков журналистов. «Эти ребята пыхтели вовсю, расталкивая друг друга — каждый хотел прорваться к нам первым: они решили, что мы начнем при всех заниматься любовью. Ничего другого они и придумать не могли», — рассказывал потом Леннон Фото: AP После «постельного интервью» в Амстердаме Йоко Оно и Джон Леннон провели акцию «Желуди мира». Они послали по желудю мировым лидерам с просьбой посадить их как символ мира. «Некоторые главы государств действительно высадили свои желуди, многие из них писали нам. Насколько я помню, Голда Меир (премьер-министр Израиля.— "Ъ") сказала, что не имеет понятия, кто мы, но если это во имя мира, то она за»,— вспоминал Леннон Фото: AP В 1968 году Джон Ленно и Йоко Оно попали в США под суд за хранение марихуаны. На основании этого американские власти потом отказали им в выдаче визы Фото: AP «Легче попасть в Россию, чем в Соединенные Штаты!» — возмущался Джон Леннон. 26 мая 1969 года пара начала свою вторую «постельную забастовку», которая продлилась восемь дней. Именно тогда Джон Леннон сочинил песню «Give Peace A Chance» Фото: AP До свадьбы с Йоко Оно Джон Леннон уже был женат: в 1962 году он сочетался браком с Синтией Пауэлл. В 1963-м у пары родился сын Джулиан (на фото). Супруги развелись после того, как жена музыканта узнала о его связи с Оно Фото: AP Джон Леннон и Йоко Оно вместе срежиссировали несколько короткометражных фильмов. Пресс-конференцию в честь премьеры своего фильма «Изнасилование» о назойливых папарацци они провели сидя внутри белого мешка, что символизировало их стремление скрыться от журналистов Фото: AP В 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно создали свою группу — Plastic Ono Band. Ее участниками в разное время также были Эрик Клептон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Фрэнк Заппа Фото: AP В день 35-летия Джона Леннона у пары родился сын, которого назвали Шон. Крестным отцом ребенка стал Элтон Джон Фото: кадр из фильма Йонаса Мекаса «Когда появилась Йоко, его привлек к ней, среди прочего, ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала. Ему было пора уходить»,— рассказывал Пол Маккартни Фото: AP Джон Леннон называл свою жену самой известной из неизвестных художниц, а ряд специалистов по японскому искусству ставят ее на вторую ступеньку после главного художника страны Кацусико Хокусая Фото: AP / Michel Lipchitz В конце 70-х Джон Леннон выдал Йоко Оно доверенность на ведение всех своих финансовых дел, а сам посвятил себя домашним делам и воспитанию сына Фото: AP / Ron Frehm Именно Йоко Оно фанаты The Beatles обвиняют в распаде группы. Вражда Пола Маккартни и Йоко Она тянулась несколько десятилетий. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles в 2006 году, на которой собрались практически все, кто имел отношение к ливерпульской четверке, включая жен и детей бывших членов группы Фото: AP В свой последний день жизни Джон Леннон вместе со своей женой давал интервью нью-йоркскому радио RKO, потом они позировали модному фотографу Анни Лейбовиц, которая сняла Леннона обнаженным. Позже фотография появилась на обложке Rolling Stone Фото: AP Йоко Оно постоянно судится из-за нарушения авторских прав на фото и видео с Ленноном, а также незаконного использования имени артиста в рекламных кампаниях Фото: Reuters «Делай все с ощущением радости. Негативное мышление — роскошь, которую мы не можем себе позволить» Фото: Lucas Jackson / Reuters Йоко Оно запретила критикам «состаривать» себя. В своем открытом письме она написала: «Пожалуйста, не мешайте мне быть собой. Я не хочу быть старой и больной, как многие другие в моем возрасте. Не делайте меня старой своими мыслями и словами о том, какой мне надо быть. Получите мою энергию или заткнитесь» Фото: Eduardo Munoz / Reuters Весной 2022 года Йоко Оно устроила очередной перформанс. По вечерам на цифровых мегаэкранах в разных странах вместо рекламы транслировалась огромная надпись Imagine Peace («Представь мир»). Так Йоко Оно хотела призвать всех людей, живущих на планете, к миру Фото: Henry Nicholls / Reuters

Судьба жены барабанщика Как поклонница Ринго Старра стала его женой В музыкантов влюбляются миллионы девушек-подростков. Но только единицам звезда отвечает взаимностью. Вот история той, которой повезло 60 лет назад, 20 января 1965 года, Ричард Старки, более известный как Ринго Старр, сделал предложение Морин (Мэри) Кокс. А еще это пример того, что благодаря работе многочисленных биографов и журналистов всю жизнь членов The Beatles и их ближайшего окружения сегодня можно восстановить по дням, если не по минутам. «В День святого Валентина, 14 февраля 1963 года, The Beatles играли в танцевальном зале Locarno. После концерта Морин сидела в автомобиле Ринго и ждала его. К машине подошла какая-то девушка и спросила: ''Ты подружка Ринго?'' Морин ответила отрицательно. Тогда девушка стала кричать на нее, назвала лгуньей и попыталась расцарапать ей лицо. Морин успела поднять стекло в двери...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Ринго Старр на праздновании пятилетия собственной статуи Peace & Love, июль 2024 года Фото: Kevin Winter / Getty Images for ABA Ринго Старр в своем саду,

Джуд

Джулиану Леннону — 60 лет С его детством связаны три песни The Beatles — «Lucy in the Sky With Diamonds», «Hey Jude» и «Good Night». Он — рок-музыкант, певец, автор песен, фотограф, филантроп, борец за экологию. Сыну Джона Леннона Джулиану Леннону 8 апреля <2023 года> исполняется 60 лет. «В одном из интервью Джулиан сказал: ''Я никогда на самом деле не хотел знать правду о том, как папа ко мне относился. Про меня были сказаны очень нехорошие вещи… вроде того... что я появился из бутылки виски в субботу вечером… Как вы думаете, где здесь любовь?''...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Оно и он По леннонским местам Японии Йоко Оно. Художница-авангардистка. Правнучка олигарха. «Убийца The Beatles». Жена, муза, соавтор и почти половину своей длинной жизни (18 февраля <2023 года> ей исполняется 90 лет) вдова одного из самых знаменитых музыкантов XX века — Джона Леннона. Накануне праздничной даты обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев посетил связанные с Джоном и Йоко места Японии. «Джон, Йоко и Шон побывали во многих японских городах. В Токио они традиционно останавливались в президентском люксе отеля Okura Tokyo на 13-м этаже в южном крыле. За этот номер Леннон платил 140 тыс. (около $600) за ночь. По одной из популярных у битломанов легенд, когда в январе 1980 года Пол Маккартни забронировал себе тот же номер, Леннон был недоволен и жаловался, что Пол ''испортит карму'' отелю. Впрочем, Маккартни до отеля не доехал: в аэропорту в его багаже обнаружился пакет с марихуаной...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Пол и полиция Какие проблемы с законом были у Пола Маккартни Поджог, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики… Так выглядит список правонарушений, за которые в разные годы привлекался к ответственности один из самых популярных музыкантов нашего времени — сэр Пол Джеймс Маккартни. 10 августа <2022 года> исполнилось 50 лет со дня ареста Пола Маккартни и его супруги Линды в шведском городе Гётеборге по подозрению в контрабанде марихуаны — первого ареста экс-битла за нарушение антинаркотических законов. «В июне, еще до европейского турне, Пол Маккартни купил несколько цветочных горшков у местного торговца, а потом в парнике на ферме Хай-Парк рядом с томатами появились растения, внешний вид которых вызвал подозрения у офицера полиции по профилактике правонарушений. Экспертиза показала, что это конопля...» Подробнее — в материале “Ъ”.