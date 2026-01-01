Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Beatles как ньюсмейкеры

Что и по каким случаях “Ъ” рассказывал о ливерпульской четверке

В феврале 2026 года исполняется 70 лет с тех пор, как 15-летний тогда Джон Леннон впервые услышал композицию «Heartbreak Hotel» в исполнении Элвиса Пресли — и заболел музыкой. К чему это привело, “Ъ” писал неоднократно — и в 2025-м, и раньше.

Фото: Harry Benson / Courtesy Staley-Wise Gallery, New York

Фото: Harry Benson / Courtesy Staley-Wise Gallery, New York

Либо с Йоко, либо с носом

Как развивался самый известный и самый скандальный битловский роман

9 октября Джону Леннону могло бы исполниться 85 лет. В этот же день 50-летие празднует Шон Леннон, младший сын Джона и женщины, которую многие битломаны считают злодейкой, виновной в распаде самой популярной группы всех времен,— Йоко Оно.

«В июне 1968 года Джон Леннон познакомил Йоко со своей тетей — большую часть детства Леннон прожил в доме сестры своей матери Мэри Элизабет ''Мими'' Смит. Вот как Мими вспоминала о знакомстве с Йоко Оно: ''Я бросила взгляд на Йоко и подумала: "Боже мой, что это такое?" Ну, мне она сразу не понравилась. У нее были длинные черные растрепанные волосы, она была маленького роста — мне она показалась совсем карликом. Я рассказала Джону о своих ощущениях, когда она вышла из дома посмотреть на залив. Я спросила его: "Кто этот ядовитый карлик, Джон?"''...»

Подробнее — в материале “Ъ”.

История любви Джона Леннона и Йоко Оно

Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне. В то время Йоко была замужем за продюсером Энтони Коксом, у них была дочь — Кёко Оно Кокс. С предыдущим мужем, композитором Тоси Итиянаги, Оно рассталась в 1963 году

Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне. В то время Йоко была замужем за продюсером Энтони Коксом, у них была дочь — Кёко Оно Кокс. С предыдущим мужем, композитором Тоси Итиянаги, Оно рассталась в 1963 году

Фото: AP

Джон Леннон и Йоко Оно поженились 20 марта 1969 года в Гибралтаре. После женитьбы Джон Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно — теперь его звали Джон Оно Леннон. Медовый месяц пара провела в Европе&lt;br> На фото: Джон Леннон размахивает свидетельством о браке после свадьбы с Йоко Оно

Джон Леннон и Йоко Оно поженились 20 марта 1969 года в Гибралтаре. После женитьбы Джон Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно — теперь его звали Джон Оно Леннон. Медовый месяц пара провела в Европе
На фото: Джон Леннон размахивает свидетельством о браке после свадьбы с Йоко Оно

Фото: AP

Во время медового месяца пара дала свое знаменитое «постельное интервью» в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме. В тот день у дверей их номера столпислись несколько десятков журналистов. «Эти ребята пыхтели вовсю, расталкивая друг друга — каждый хотел прорваться к нам первым: они решили, что мы начнем при всех заниматься любовью. Ничего другого они и придумать не могли», — рассказывал потом Леннон

Во время медового месяца пара дала свое знаменитое «постельное интервью» в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме. В тот день у дверей их номера столпислись несколько десятков журналистов. «Эти ребята пыхтели вовсю, расталкивая друг друга — каждый хотел прорваться к нам первым: они решили, что мы начнем при всех заниматься любовью. Ничего другого они и придумать не могли», — рассказывал потом Леннон

Фото: AP

После «постельного интервью» в Амстердаме Йоко Оно и Джон Леннон провели акцию «Желуди мира». Они послали по желудю мировым лидерам с просьбой посадить их как символ мира. «Некоторые главы государств действительно высадили свои желуди, многие из них писали нам. Насколько я помню, Голда Меир (премьер-министр Израиля.— &quot;Ъ&quot;) сказала, что не имеет понятия, кто мы, но если это во имя мира, то она за»,— вспоминал Леннон

После «постельного интервью» в Амстердаме Йоко Оно и Джон Леннон провели акцию «Желуди мира». Они послали по желудю мировым лидерам с просьбой посадить их как символ мира. «Некоторые главы государств действительно высадили свои желуди, многие из них писали нам. Насколько я помню, Голда Меир (премьер-министр Израиля.— "Ъ") сказала, что не имеет понятия, кто мы, но если это во имя мира, то она за»,— вспоминал Леннон

Фото: AP

В 1968 году Джон Ленно и Йоко Оно попали в США под суд за хранение марихуаны. На основании этого американские власти потом отказали им в выдаче визы

В 1968 году Джон Ленно и Йоко Оно попали в США под суд за хранение марихуаны. На основании этого американские власти потом отказали им в выдаче визы

Фото: AP

«Легче попасть в Россию, чем в Соединенные Штаты!» — возмущался Джон Леннон. 26 мая 1969 года пара начала свою вторую «постельную забастовку», которая продлилась восемь дней. Именно тогда Джон Леннон сочинил песню «Give Peace A Chance»

«Легче попасть в Россию, чем в Соединенные Штаты!» — возмущался Джон Леннон. 26 мая 1969 года пара начала свою вторую «постельную забастовку», которая продлилась восемь дней. Именно тогда Джон Леннон сочинил песню «Give Peace A Chance»

Фото: AP

До свадьбы с Йоко Оно Джон Леннон уже был женат: в 1962 году он сочетался браком с Синтией Пауэлл. В 1963-м у пары родился сын Джулиан (на фото). Супруги развелись после того, как жена музыканта узнала о его связи с Оно

До свадьбы с Йоко Оно Джон Леннон уже был женат: в 1962 году он сочетался браком с Синтией Пауэлл. В 1963-м у пары родился сын Джулиан (на фото). Супруги развелись после того, как жена музыканта узнала о его связи с Оно

Фото: AP

Джон Леннон и Йоко Оно вместе срежиссировали несколько короткометражных фильмов. Пресс-конференцию в честь премьеры своего фильма «Изнасилование» о назойливых папарацци они провели сидя внутри белого мешка, что символизировало их стремление скрыться от журналистов

Джон Леннон и Йоко Оно вместе срежиссировали несколько короткометражных фильмов. Пресс-конференцию в честь премьеры своего фильма «Изнасилование» о назойливых папарацци они провели сидя внутри белого мешка, что символизировало их стремление скрыться от журналистов

Фото: AP

В 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно создали свою группу — Plastic Ono Band. Ее участниками в разное время также были Эрик Клептон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Фрэнк Заппа

В 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно создали свою группу — Plastic Ono Band. Ее участниками в разное время также были Эрик Клептон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Фрэнк Заппа

Фото: AP

В день 35-летия Джона Леннона у пары родился сын, которого назвали Шон. Крестным отцом ребенка стал Элтон Джон

В день 35-летия Джона Леннона у пары родился сын, которого назвали Шон. Крестным отцом ребенка стал Элтон Джон

Фото: кадр из фильма Йонаса Мекаса

«Когда появилась Йоко, его привлек к ней, среди прочего, ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала. Ему было пора уходить»,— рассказывал Пол Маккартни

«Когда появилась Йоко, его привлек к ней, среди прочего, ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала. Ему было пора уходить»,— рассказывал Пол Маккартни

Фото: AP

Джон Леннон называл свою жену самой известной из неизвестных художниц, а ряд специалистов по японскому искусству ставят ее на вторую ступеньку после главного художника страны Кацусико Хокусая

Джон Леннон называл свою жену самой известной из неизвестных художниц, а ряд специалистов по японскому искусству ставят ее на вторую ступеньку после главного художника страны Кацусико Хокусая

Фото: AP / Michel Lipchitz

В конце 70-х Джон Леннон выдал Йоко Оно доверенность на ведение всех своих финансовых дел, а сам посвятил себя домашним делам и воспитанию сына

В конце 70-х Джон Леннон выдал Йоко Оно доверенность на ведение всех своих финансовых дел, а сам посвятил себя домашним делам и воспитанию сына

Фото: AP / Ron Frehm

Именно Йоко Оно фанаты The Beatles обвиняют в распаде группы. Вражда Пола Маккартни и Йоко Она тянулась несколько десятилетий. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles в 2006 году, на которой собрались практически все, кто имел отношение к ливерпульской четверке, включая жен и детей бывших членов группы

Именно Йоко Оно фанаты The Beatles обвиняют в распаде группы. Вражда Пола Маккартни и Йоко Она тянулась несколько десятилетий. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles в 2006 году, на которой собрались практически все, кто имел отношение к ливерпульской четверке, включая жен и детей бывших членов группы

Фото: AP

В свой последний день жизни Джон Леннон вместе со своей женой давал интервью нью-йоркскому радио RKO, потом они позировали модному фотографу Анни Лейбовиц, которая сняла Леннона обнаженным. Позже фотография появилась на обложке Rolling Stone

В свой последний день жизни Джон Леннон вместе со своей женой давал интервью нью-йоркскому радио RKO, потом они позировали модному фотографу Анни Лейбовиц, которая сняла Леннона обнаженным. Позже фотография появилась на обложке Rolling Stone

Фото: AP

Йоко Оно постоянно судится из-за нарушения авторских прав на фото и видео с Ленноном, а также незаконного использования имени артиста в рекламных кампаниях

Йоко Оно постоянно судится из-за нарушения авторских прав на фото и видео с Ленноном, а также незаконного использования имени артиста в рекламных кампаниях

Фото: Reuters

«Делай все с ощущением радости. Негативное мышление — роскошь, которую мы не можем себе позволить»

«Делай все с ощущением радости. Негативное мышление — роскошь, которую мы не можем себе позволить»

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Йоко Оно запретила критикам «состаривать» себя. В своем открытом письме она написала: «Пожалуйста, не мешайте мне быть собой. Я не хочу быть старой и больной, как многие другие в моем возрасте. Не делайте меня старой своими мыслями и словами о том, какой мне надо быть. Получите мою энергию или заткнитесь»

Йоко Оно запретила критикам «состаривать» себя. В своем открытом письме она написала: «Пожалуйста, не мешайте мне быть собой. Я не хочу быть старой и больной, как многие другие в моем возрасте. Не делайте меня старой своими мыслями и словами о том, какой мне надо быть. Получите мою энергию или заткнитесь»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Весной 2022 года Йоко Оно устроила очередной перформанс. По вечерам на цифровых мегаэкранах в разных странах вместо рекламы транслировалась огромная надпись Imagine Peace («Представь мир»). Так Йоко Оно хотела призвать всех людей, живущих на планете, к миру

Весной 2022 года Йоко Оно устроила очередной перформанс. По вечерам на цифровых мегаэкранах в разных странах вместо рекламы транслировалась огромная надпись Imagine Peace («Представь мир»). Так Йоко Оно хотела призвать всех людей, живущих на планете, к миру

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Судьба жены барабанщика

Как поклонница Ринго Старра стала его женой

В музыкантов влюбляются миллионы девушек-подростков. Но только единицам звезда отвечает взаимностью. Вот история той, которой повезло 60 лет назад, 20 января 1965 года, Ричард Старки, более известный как Ринго Старр, сделал предложение Морин (Мэри) Кокс. А еще это пример того, что благодаря работе многочисленных биографов и журналистов всю жизнь членов The Beatles и их ближайшего окружения сегодня можно восстановить по дням, если не по минутам.

«В День святого Валентина, 14 февраля 1963 года, The Beatles играли в танцевальном зале Locarno. После концерта Морин сидела в автомобиле Ринго и ждала его. К машине подошла какая-то девушка и спросила: ''Ты подружка Ринго?'' Морин ответила отрицательно. Тогда девушка стала кричать на нее, назвала лгуньей и попыталась расцарапать ей лицо. Морин успела поднять стекло в двери...»

Подробнее — в материале “Ъ”.

Супер Старр

Ринго Старр на праздновании пятилетия собственной статуи Peace &amp; Love, июль 2024 года

Ринго Старр на праздновании пятилетия собственной статуи Peace & Love, июль 2024 года

Фото: Kevin Winter / Getty Images for ABA

Ринго Старр в своем саду, 1960-е годы

Ринго Старр в своем саду, 1960-е годы

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964 года

Ринго Старр на пресс-конференции The Beatles в Лондоне, декабрь 1964 года

Фото: Getty Images

Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год

Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Ринго Старр, 1965 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год

Ринго Старр в окружении фанатов и журналистов в аэропорту Сан-Франциско, 1964 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр на записи песни The Beatles «All You Need is Love» для прямого эфира BBC, 1967 год

Ринго Старр на записи песни The Beatles «All You Need is Love» для прямого эфира BBC, 1967 год

Фото: Jeff Hochberg / Getty Images

Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год

Ринго Старр с сыном Заком и женой Морин у себя дома, 1967 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год

Актриса Ракель Уэлч и Ринго Старр на съемках фильма «Чудотворец», 1970 год

Фото: Getty Images

Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год

Ринго Старр с женой Морин в лондонском аэропорту по пути на день рождения Элизабет Тэйлор, 1972 год

Фото: Getty Images

Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972)

Элтон Джон, Марк Болан (T-Rex) и Ринго Старр рекламируют свой фильм «Рожденный для буги» (1972)

Фото: Michael Putland / Getty Images

Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год

Ринго Старр позирует для портрета «Прощай, Джон», 1980 год

Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года

Свадьба Ринго Старра и американской актрисы Барбары Бах, 27 апреля 1981 года

Фото: Bryn Colton / Getty Images

Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год

Ринго Старр с женой Барбарой Бах, 1981 год

Фото: Michael Putland / Getty Images

Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год

Ринго Старр и его рождественский портрет, 1982 год

Фото: Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images

Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год

Ринго Старр с женой Барбарой Бах на церемонии World Music Awards, 1995 год

Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году

Карикатура на Ринго Старра, нарисованная Элом Хиршфилдом в 2001 году

Фото: The Al Hirschfeld Foundation / Getty Photos

Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале славы рок-н-ролла, 2015 год

Пол Маккартни и Ринго Старр выступают на одной сцене на 30-м концерте в Зале славы рок-н-ролла, 2015 год

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Rock and Roll Hall of Fame

Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года

Ринго Старр выступает со своей группой All Star Band в Лос-Анджелесе, 15 июня 2023 года

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года

Ринго Старр, Стелла и Пол Маккартни на модном показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже, 4 марта 2024 года

Фото: Swan Gallet / WWD / Getty Images

Джуд

Джулиану Леннону — 60 лет

С его детством связаны три песни The Beatles — «Lucy in the Sky With Diamonds», «Hey Jude» и «Good Night». Он — рок-музыкант, певец, автор песен, фотограф, филантроп, борец за экологию. Сыну Джона Леннона Джулиану Леннону 8 апреля <2023 года> исполняется 60 лет.

«В одном из интервью Джулиан сказал: ''Я никогда на самом деле не хотел знать правду о том, как папа ко мне относился. Про меня были сказаны очень нехорошие вещи… вроде того... что я появился из бутылки виски в субботу вечером… Как вы думаете, где здесь любовь?''...»

Подробнее — в материале “Ъ”.

Жизненный путь Джона Леннона

«Я артист. Дайте мне долбаную тубу, и я из нее что-нибудь выжму» &lt;br>Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле. Когда мальчику было четыре года, мать Джулия (на фото) отдала сына на воспитание сестре Мими. Та была достаточно строгой и не смогла найти общий язык с Джоном, который больше привязался к своему дяде Джорджу. В 1953 году тот умер, и Леннон вновь сблизился с матерью

«Я артист. Дайте мне долбаную тубу, и я из нее что-нибудь выжму»
Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле. Когда мальчику было четыре года, мать Джулия (на фото) отдала сына на воспитание сестре Мими. Та была достаточно строгой и не смогла найти общий язык с Джоном, который больше привязался к своему дяде Джорджу. В 1953 году тот умер, и Леннон вновь сблизился с матерью

Фото: Jeff Hochberg / Getty Images

«Реальность многое оставляет воображению» &lt;br>В школе Леннон не отличался особыми успехами. Ему было скучно, и в 1952 году он оказался в классе для самых отстающих учеников. Несмотря на это, он увлекся музыкой, пел в хоре и занимался выпуском школьной газеты

«Реальность многое оставляет воображению»
В школе Леннон не отличался особыми успехами. Ему было скучно, и в 1952 году он оказался в классе для самых отстающих учеников. Несмотря на это, он увлекся музыкой, пел в хоре и занимался выпуском школьной газеты

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Время, проведенное с удовольствием, не считается потерянным» &lt;br>В середине 1950-х в Ливерпуле началось увлечение рок-н-роллом и вышедшим из него скиффлом, для исполнения которого не требовалось особых знаний в музыке и хорошего владения музыкальными инструментами. Все это привело к появлению множества молодежных скиффл-групп. В 1956 году Леннон создает группу Quarry Men, названную в честь школы, где учился он и его друзья

«Время, проведенное с удовольствием, не считается потерянным»
В середине 1950-х в Ливерпуле началось увлечение рок-н-роллом и вышедшим из него скиффлом, для исполнения которого не требовалось особых знаний в музыке и хорошего владения музыкальными инструментами. Все это привело к появлению множества молодежных скиффл-групп. В 1956 году Леннон создает группу Quarry Men, названную в честь школы, где учился он и его друзья

Фото: Julian Hamilton / Mercury Press / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я никогда не думал о том, что буду писать великие вещи, я просто пошел и написал их» &lt;br>В 1957 году Леннон познакомился с Полом Маккартни и привел его в группу. Вслед за Маккартни в группу приняли и Джорджа Харрисона. В 1959 году музыканты изменили название группы. Так появились The Beatles

«Я никогда не думал о том, что буду писать великие вещи, я просто пошел и написал их»
В 1957 году Леннон познакомился с Полом Маккартни и привел его в группу. Вслед за Маккартни в группу приняли и Джорджа Харрисона. В 1959 году музыканты изменили название группы. Так появились The Beatles

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Для каждого мужчины движущая сила — это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом» &lt;br>23 августа 1962 года Джон Леннон женился на Синтии Пауэлл (на фото), однако их брак продлился недолго. Пара рассталась в 1968 году, когда Леннон познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно

«Для каждого мужчины движущая сила — это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом»
23 августа 1962 года Джон Леннон женился на Синтии Пауэлл (на фото), однако их брак продлился недолго. Пара рассталась в 1968 году, когда Леннон познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно

Фото: AP

«Гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия» &lt;br>От первого брака у Джона Леннона есть сын Джулиан (на фото)

«Гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия»
От первого брака у Джона Леннона есть сын Джулиан (на фото)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Когда я был моложе, гораздо моложе, чем сейчас, я не нуждался в чьей-то помощи в чем-либо» &lt;br>Первые выступления The Beatles за пределами Ливерпуля состоялись в 1960 году в Гамбурге. Группа быстро стала популярной, но музыканты пристрастились к наркотикам. Спустя год менеджером группы стал Брайан Эпстайн, изменивший имидж группы, что не очень нравилось Леннону, но способствовало популярности The Beatles

«Когда я был моложе, гораздо моложе, чем сейчас, я не нуждался в чьей-то помощи в чем-либо»
Первые выступления The Beatles за пределами Ливерпуля состоялись в 1960 году в Гамбурге. Группа быстро стала популярной, но музыканты пристрастились к наркотикам. Спустя год менеджером группы стал Брайан Эпстайн, изменивший имидж группы, что не очень нравилось Леннону, но способствовало популярности The Beatles

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Вы можете надеть туфли и костюм, можете причесаться и выглядеть миловидно, можете спрятать свой истинный облик за улыбку, можете ходить в церковь и отстаивать мессы, можете осуждать других за цвет кожи, можете лгать, пока не умрете, но вы никогда не сможете скрыть того, что вы моральный калека»

«Вы можете надеть туфли и костюм, можете причесаться и выглядеть миловидно, можете спрятать свой истинный облик за улыбку, можете ходить в церковь и отстаивать мессы, можете осуждать других за цвет кожи, можете лгать, пока не умрете, но вы никогда не сможете скрыть того, что вы моральный калека»

Фото: AP

«Сейчас мы популярнее, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше — рок-н-ролл или христианство» &lt;br>В интервью газете Evening Standard 1966 года Леннон сказал: «Христианство уйдет. Не нужно спорить; я прав, и будущее это докажет. Иисус был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне». Британцы никак не отреагировали на эту фразу, но когда через пять месяцев интервью перепечатал американский журнал Datebook, в США начался скандал. Леннону стали угрожать. Группа была вынуждена отменить концерты. После скандала Леннон ушел на второй план, лидером группы стал Пол Маккартни

«Сейчас мы популярнее, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше — рок-н-ролл или христианство»
В интервью газете Evening Standard 1966 года Леннон сказал: «Христианство уйдет. Не нужно спорить; я прав, и будущее это докажет. Иисус был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне». Британцы никак не отреагировали на эту фразу, но когда через пять месяцев интервью перепечатал американский журнал Datebook, в США начался скандал. Леннону стали угрожать. Группа была вынуждена отменить концерты. После скандала Леннон ушел на второй план, лидером группы стал Пол Маккартни

Фото: Courtesy of Alliance Atlantis Ho / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Жить легко с закрытыми глазами, не понимая, что ты видишь» &lt;br>Леннон старался проявлять себя не только как музыкант. В 1964 году он выпустил две книги прозы и стихов. В 1967 году, прочитав книгу Тимоти Лири «Психоделический опыт», Леннон снова увлекся наркотиками и отдалился от музыкантов

«Жить легко с закрытыми глазами, не понимая, что ты видишь»
Леннон старался проявлять себя не только как музыкант. В 1964 году он выпустил две книги прозы и стихов. В 1967 году, прочитав книгу Тимоти Лири «Психоделический опыт», Леннон снова увлекся наркотиками и отдалился от музыкантов

Фото: AP / Harold Valentine

«Успеха может достичь любой. Надо все время повторять себе эти слова, и успех придет» &lt;br>В 1968 году вышел «Белый альбом» The Beatles. Как критики, так и поклонники группы заметили, что музыканты отдалились друг от друга, что не могло не повлиять на творчество группы. Леннон начал писать песни, названные позже его лучшими произведениями: «Strawberry Fields Forever», «Across the Universe», «I Am the Walrus» и «All You Need is Love», ставшая гимном хиппи

«Успеха может достичь любой. Надо все время повторять себе эти слова, и успех придет»
В 1968 году вышел «Белый альбом» The Beatles. Как критики, так и поклонники группы заметили, что музыканты отдалились друг от друга, что не могло не повлиять на творчество группы. Леннон начал писать песни, названные позже его лучшими произведениями: «Strawberry Fields Forever», «Across the Universe», «I Am the Walrus» и «All You Need is Love», ставшая гимном хиппи

Фото: AP

«Если стоишь на краю обрыва и раздумываешь, прыгнуть или нет,— прыгни!» &lt;br>В это время группа снова меняет имидж и перестает одеваться в аккуратные костюмы. В образе Леннона впервые появляются знаменитые круглые очки

«Если стоишь на краю обрыва и раздумываешь, прыгнуть или нет,— прыгни!»
В это время группа снова меняет имидж и перестает одеваться в аккуратные костюмы. В образе Леннона впервые появляются знаменитые круглые очки

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Музыка принадлежит всем. Только фирмы звукозаписи еще верят, что владельцы — они» &lt;br>Леннон был широко известен своими политическими взглядами. В 1971 году вышла его песня «Imagine», проповедовавшая идеи равенства и свободы, братства людей и мира. Это сделало Леннона кумиром хиппи

«Музыка принадлежит всем. Только фирмы звукозаписи еще верят, что владельцы — они»
Леннон был широко известен своими политическими взглядами. В 1971 году вышла его песня «Imagine», проповедовавшая идеи равенства и свободы, братства людей и мира. Это сделало Леннона кумиром хиппи

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Мы мечтали что-то изменить в этом мире... но все осталось таким же. По-прежнему продают оружие Южной Африке, а черных убивают на улице. Люди по-прежнему живут в бедности, и по ним бегают крысы. Лишь толпы богатых бездельников расхаживают по Лондону в модных тряпках. Я больше не верю в миф о The Beatles»

«Мы мечтали что-то изменить в этом мире... но все осталось таким же. По-прежнему продают оружие Южной Африке, а черных убивают на улице. Люди по-прежнему живут в бедности, и по ним бегают крысы. Лишь толпы богатых бездельников расхаживают по Лондону в модных тряпках. Я больше не верю в миф о The Beatles»

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Когда появилась Йоко, его привлек к ней среди прочего ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала»,— рассказывал Пол Маккартни &lt;br>Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне, где они и познакомились. Пара поженилась в 1969 году, после чего Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно. После свадьбы музыкант записал песню «The Ballad of John and Yoko»

«Когда появилась Йоко, его привлек к ней среди прочего ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала»,— рассказывал Пол Маккартни
Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне, где они и познакомились. Пара поженилась в 1969 году, после чего Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно. После свадьбы музыкант записал песню «The Ballad of John and Yoko»

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

«Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает — не расстраивайтесь: восход солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете, но большинство людей в это время еще спит» &lt;br>Джон Леннон пробовал себя в качестве актера. Не считая фильмов о The Beatles, он сыграл в картине «Как я выиграл войну» (кадр из фильма на фото)

«Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает — не расстраивайтесь: восход солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете, но большинство людей в это время еще спит»
Джон Леннон пробовал себя в качестве актера. Не считая фильмов о The Beatles, он сыграл в картине «Как я выиграл войну» (кадр из фильма на фото)

Фото: AP

«Мы живем в мире, где мы должны прятаться, чтобы заняться любовью, в то время как насилие практикуется среди бела дня» &lt;br>В 1968 году вышел первый альбом Джона Леннона и Йоко Оно «Unfinished Music No.1: Two Virgins». В альбоме, записанном за одну ночь, не было музыки, а лишь беспорядочный набор шумов, стоны и крики. На обложку альбома была помещена фотография обнаженных Леннона и Йоко Оно. Позже супруги образовали группу Plastic Ono Band

«Мы живем в мире, где мы должны прятаться, чтобы заняться любовью, в то время как насилие практикуется среди бела дня»
В 1968 году вышел первый альбом Джона Леннона и Йоко Оно «Unfinished Music No.1: Two Virgins». В альбоме, записанном за одну ночь, не было музыки, а лишь беспорядочный набор шумов, стоны и крики. На обложку альбома была помещена фотография обнаженных Леннона и Йоко Оно. Позже супруги образовали группу Plastic Ono Band

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Если бы все работали, сидя в мешках, предубеждений не возникало бы. Пришлось бы судить о людях по их качествам, а не по внешности» &lt;br>В 1969 году Леннон и Йоко Оно стали устраивать совместные политические акции. Так, они пригласили журналистов на «постельное интервью», в течение которого рассказывали о мире, сидя в кровати. На подобной акции в Амстердаме Леннон сочинил песню «Give Peace a Chance», которая стала гимном пацифистского движения

«Если бы все работали, сидя в мешках, предубеждений не возникало бы. Пришлось бы судить о людях по их качествам, а не по внешности»
В 1969 году Леннон и Йоко Оно стали устраивать совместные политические акции. Так, они пригласили журналистов на «постельное интервью», в течение которого рассказывали о мире, сидя в кровати. На подобной акции в Амстердаме Леннон сочинил песню «Give Peace a Chance», которая стала гимном пацифистского движения

Фото: AP

«Все, что вам нужно,— это любовь» &lt;br>В декабре 1969 года прошел концерт «Война закончится, если ты захочешь этого». После этого на британском телевидении музыканта назвали одним из трех политических деятелей десятилетия наравне с Джоном Кеннеди и Мао Цзэдуном. 9 октября 1975 года у Леннона родился сын Шон, и он заявил о завершении музыкальной карьеры. Следующие пять лет музыкант посвятил сыну, появившись на публике лишь раз. В 1980 году артист выпустил свой последний альбом «Double Fantasy»

«Все, что вам нужно,— это любовь»
В декабре 1969 года прошел концерт «Война закончится, если ты захочешь этого». После этого на британском телевидении музыканта назвали одним из трех политических деятелей десятилетия наравне с Джоном Кеннеди и Мао Цзэдуном. 9 октября 1975 года у Леннона родился сын Шон, и он заявил о завершении музыкальной карьеры. Следующие пять лет музыкант посвятил сыну, появившись на публике лишь раз. В 1980 году артист выпустил свой последний альбом «Double Fantasy»

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

«Смерть — это как пересесть из одной машины в другую» &lt;br>8 декабря 1980 года поклонник Леннона Марк Чепмен застрелил музыканта, когда Джон и Йоко входили под арку своего дома, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory. В 1984 году вышел его посмертный альбом, множество его песен перезаписываются до сих пор. По всему миру есть мемориалы памяти и улицы, названные в честь музыканта

«Смерть — это как пересесть из одной машины в другую»
8 декабря 1980 года поклонник Леннона Марк Чепмен застрелил музыканта, когда Джон и Йоко входили под арку своего дома, возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory. В 1984 году вышел его посмертный альбом, множество его песен перезаписываются до сих пор. По всему миру есть мемориалы памяти и улицы, названные в честь музыканта

Фото: AP

Оно и он

По леннонским местам Японии

Йоко Оно. Художница-авангардистка. Правнучка олигарха. «Убийца The Beatles». Жена, муза, соавтор и почти половину своей длинной жизни (18 февраля <2023 года> ей исполняется 90 лет) вдова одного из самых знаменитых музыкантов XX века — Джона Леннона. Накануне праздничной даты обозреватель “Ъ” Алексей Алексеев посетил связанные с Джоном и Йоко места Японии.

«Джон, Йоко и Шон побывали во многих японских городах. В Токио они традиционно останавливались в президентском люксе отеля Okura Tokyo на 13-м этаже в южном крыле. За этот номер Леннон платил 140 тыс. (около $600) за ночь. По одной из популярных у битломанов легенд, когда в январе 1980 года Пол Маккартни забронировал себе тот же номер, Леннон был недоволен и жаловался, что Пол ''испортит карму'' отелю. Впрочем, Маккартни до отеля не доехал: в аэропорту в его багаже обнаружился пакет с марихуаной...»

Подробнее — в материале “Ъ”.

Творческий путь Пола Маккартни

Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены

Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены

Фото: из личного архива Пола Маккартни

В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона &lt;br> Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон

В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона
Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон

Фото: AP

«Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»&lt;br> К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles

«Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»
К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles

Фото: AP

Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр &lt;br> На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой

Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр
На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой

Фото: AP / Suzanne Vlamis

В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек &lt;br>На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP / John Glanville

20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий &lt;br> На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века

Фото: AP

«А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает» &lt;br> На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год

«А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»
На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год

Фото: Reuters

Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году

Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году

Фото: Reuters

С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом &lt;br>На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун

С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом
На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун

Фото: Reuters

26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля

26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля

Фото: AP / Christopher Brown

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел &quot;Let it be&quot;, а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое» &lt;br> На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел "Let it be", а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»
На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

Фото: Reuters

9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли

9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли

Фото: Reuters

В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles

В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles

Фото: Reuters

В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете

В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете

Фото: AP

В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном

В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном

Фото: David Richard / AP

В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю

В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю

Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»&lt;br> На фото: выставка фотографий, снятых Маккартни в 1963-1964 годах

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»
На фото: выставка фотографий, снятых Маккартни в 1963-1964 годах

Фото: Theo Wargo / Getty Images for MPL

Пол и полиция

Какие проблемы с законом были у Пола Маккартни

Поджог, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики, наркотики… Так выглядит список правонарушений, за которые в разные годы привлекался к ответственности один из самых популярных музыкантов нашего времени — сэр Пол Джеймс Маккартни. 10 августа <2022 года> исполнилось 50 лет со дня ареста Пола Маккартни и его супруги Линды в шведском городе Гётеборге по подозрению в контрабанде марихуаны — первого ареста экс-битла за нарушение антинаркотических законов.

«В июне, еще до европейского турне, Пол Маккартни купил несколько цветочных горшков у местного торговца, а потом в парнике на ферме Хай-Парк рядом с томатами появились растения, внешний вид которых вызвал подозрения у офицера полиции по профилактике правонарушений. Экспертиза показала, что это конопля...»

Подробнее — в материале “Ъ”.

История всемирной «битломании»

Первый концерт в ливерпульском клубе Cavern The Beatles дали в 1961 году. За три года группа сыграла в нем более 250 раз. В 1963 году четверка выпустила первую пластинку, а мировую славу группе принес третий альбом Hard Day’s Night, выпущенный годом позже. 15 октября 1963 года в The Daily Mirror вышла статья о концерте The Beatles в Челтнеме. Журналисты, описывая поведение поклонников, употребили слово «битломания». Этот термин был подхвачен другими СМИ

Первый концерт в ливерпульском клубе Cavern The Beatles дали в 1961 году. За три года группа сыграла в нем более 250 раз. В 1963 году четверка выпустила первую пластинку, а мировую славу группе принес третий альбом Hard Day’s Night, выпущенный годом позже. 15 октября 1963 года в The Daily Mirror вышла статья о концерте The Beatles в Челтнеме. Журналисты, описывая поведение поклонников, употребили слово «битломания». Этот термин был подхвачен другими СМИ

Фото: AP

В ходе весенних и летних концертов 1963 года The Beatles поклонники и особенно поклонницы сопровождали их выступление оглушительным визгом и криками, бросались на сцену, рыдали и падали в обморок

В ходе весенних и летних концертов 1963 года The Beatles поклонники и особенно поклонницы сопровождали их выступление оглушительным визгом и криками, бросались на сцену, рыдали и падали в обморок

Фото: AP

В 1964 году The Beatles выступили в США на телешоу Эда Салливана, которое посмотрели, по оценке экспертов, свыше 73 млн зрителей

В 1964 году The Beatles выступили в США на телешоу Эда Салливана, которое посмотрели, по оценке экспертов, свыше 73 млн зрителей

Фото: AP

По многочисленным признаниям поклонниц группы, барабанщик The Beatles Ринго Старр (на фото) был для них самым привлекательным из всей четверки

По многочисленным признаниям поклонниц группы, барабанщик The Beatles Ринго Старр (на фото) был для них самым привлекательным из всей четверки

Фото: AP / Christie''s, Mike Mitchell

После выступлений в США The Beatles обрели популярность во всем мире&lt;br>На фото слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон

После выступлений в США The Beatles обрели популярность во всем мире
На фото слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон

Фото: AP

В 1964 году музыканты дали два аншлаговых концерта в Карнеги-Холле. Тысячи поклонников, преимущественно подростков, заполняли прилегающие к концертному залу улицы в надежде если не попасть на концерт, то хотя бы увидеть музыкантов

В 1964 году музыканты дали два аншлаговых концерта в Карнеги-Холле. Тысячи поклонников, преимущественно подростков, заполняли прилегающие к концертному залу улицы в надежде если не попасть на концерт, то хотя бы увидеть музыкантов

Фото: AP

8 июня 1964 года музыканты прилетели в Гонконг, начав азиатскую экспансию. В аэропорту их ждали 3 тыс. поклонников

8 июня 1964 года музыканты прилетели в Гонконг, начав азиатскую экспансию. В аэропорту их ждали 3 тыс. поклонников

Фото: AP

В июне 1964 года британцы выступили также в Гамбурге, покорив немецкие хит-парады и поклонниц по всей Германии

В июне 1964 года британцы выступили также в Гамбурге, покорив немецкие хит-парады и поклонниц по всей Германии

Фото: AP / Heinz Ducklau

Битломании посвящены некоторые картины из фильмографии самих Beatles «A Hard Day’s Night» и «Help!». По сюжету членам группы приходится спасаться от преследующих их фанатов

Битломании посвящены некоторые картины из фильмографии самих Beatles «A Hard Day’s Night» и «Help!». По сюжету членам группы приходится спасаться от преследующих их фанатов

Фото: AP

На одном из концертов в Италии на сцену выбежал фанат группы (на фото), желающий обнять Джона Леннона

На одном из концертов в Италии на сцену выбежал фанат группы (на фото), желающий обнять Джона Леннона

Фото: AP

Фильм «A Hard Day’s Night» снискал популярность, получив две номинации на «Оскар», а выход одноименного альбома помог группе заполучить мировую известность и навсегда вписать в учебники по истории термин «битломания»

Фильм «A Hard Day’s Night» снискал популярность, получив две номинации на «Оскар», а выход одноименного альбома помог группе заполучить мировую известность и навсегда вписать в учебники по истории термин «битломания»

Фото: AP

Последнее выступление группы The Beatles состоялось в 1969 году на крыше студии звукозаписи Apple Records в Лондоне

Последнее выступление группы The Beatles состоялось в 1969 году на крыше студии звукозаписи Apple Records в Лондоне

Фото: Apple Corps

9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил о прекращении сотрудничества с группой. Другим участникам было известно его намерение, они сами мечтали о сольных карьерах. Но, несмотря на распад и судебные разбирательства, экс-битлы продолжили общение друг с другом

9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил о прекращении сотрудничества с группой. Другим участникам было известно его намерение, они сами мечтали о сольных карьерах. Но, несмотря на распад и судебные разбирательства, экс-битлы продолжили общение друг с другом

Фото: AP / Ted S. Warren

Очки Джона Леннона стали в определенном смысле культом для поклонников The Beatles и прочно вошли во многие модные коллекции на годы вперед

Очки Джона Леннона стали в определенном смысле культом для поклонников The Beatles и прочно вошли во многие модные коллекции на годы вперед

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Земляничные поля» — мемориал, посвященный Джону Леннону в Центральном парке Нью-Йорка. Цветы туда приносят до сих пор

«Земляничные поля» — мемориал, посвященный Джону Леннону в Центральном парке Нью-Йорка. Цветы туда приносят до сих пор

Фото: Reuters / Keith Bedford

Битломания значительно повлияла на культуру в целом и на музыку в частности. Многие известные люди в разных странах мира были битломанами

Битломания значительно повлияла на культуру в целом и на музыку в частности. Многие известные люди в разных странах мира были битломанами

Фото: Reuters / Pilar Olivares

В Ливерпуле на улице Mathew Street у Cavern Club установлен памятник Джону Леннону

В Ливерпуле на улице Mathew Street у Cavern Club установлен памятник Джону Леннону

Фото: AP / Paul Ellis

В 1988 году The Beatles были включены в Зал славы рок-н-ролла

В 1988 году The Beatles были включены в Зал славы рок-н-ролла

Фото: Reuters / Darren Staples

Как соло-исполнитеоль, Маккартни был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. После распада группы часть битломанов осталась верна ему. Ринго Старр, также продолжающий сольную карьеру, был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2015 году &lt;br>На фото: Пол Маккартни (справа) и Ринго Старр выступают в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде в 2015 году

Как соло-исполнитеоль, Маккартни был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. После распада группы часть битломанов осталась верна ему. Ринго Старр, также продолжающий сольную карьеру, был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2015 году
На фото: Пол Маккартни (справа) и Ринго Старр выступают в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде в 2015 году

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

