«Успеха может достичь любой. Надо все время повторять себе эти слова, и успех придет»

В 1968 году вышел «Белый альбом» The Beatles. Как критики, так и поклонники группы заметили, что музыканты отдалились друг от друга, что не могло не повлиять на творчество группы. Леннон начал писать песни, названные позже его лучшими произведениями: «Strawberry Fields Forever», «Across the Universe», «I Am the Walrus» и «All You Need is Love», ставшая гимном хиппи

Фото: AP