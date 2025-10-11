Либо с Йоко, либо с носом

9 октября Джону Леннону могло бы исполниться 85 лет. В этот же день 50-летие празднует Шон Леннон, младший сын Джона и женщины, которую многие битломаны считают злодейкой, виновной в распаде самой популярной группы всех времен – Йоко Оно.

Текст: Алексей Алексеев

Как Джон Леннон забил воображаемый гвоздь

В 1966 году концептуальная художница Йоко Оно и ее муж Энтони Кокс сняли в Нью-Йорке фильм Four (Fluxfilm no. 16). Впоследствии в Великобритании была сделана расширенная версия фильма — Film No. 4 (Bottoms).

Из книги Синтии Леннон, первой жены Джона Леннона, «John»: «Однажды за завтраком он показал мне статью в газете. В ней рассказывалось о японской художнице Йоко Оно, которая выпустила фильм, состоящий из снятых крупных планом задниц… "Безумие,— сказал Джон.— Она, должно быть, с катушек слетела…" Мы тогда не понимали авангардное искусство и концептуализм, газета отправилась в мусорное ведро.

Мы больше не обсуждали Йоко Оно, пока однажды ночью, когда мы лежали в постели и читали, я не спросила Джона, что у него за книга. Она называлась "Грейпфрут" и выглядела очень короткой. "А, это мне прислала та чудаковатая художница",— сказал он.

"Я не знала, что вы с ней знакомы".

Джон поднял взгляд: "Да, я был на ее выставке, Джон Данбар меня пригласил. Это было какое-то безумие"».

Художник и коллекционер Джон Данбар (в то время муж певицы и актрисы Марианны Фейтфулл) был совладельцем книжного магазина и галереи Indica — вместе с гитаристом и певцом Питером Эшером и журналистом Барри Майлзом. По первым буквам их фамилий компания, на которую был зарегистрирован магазин с галереей, называлась MAD («безумный»). Первым покупателем книжного в доме №6 на площади Мэйсонс-Ярд, открывшегося в сентябре 1965 года, стал Пол Маккартни — еще до официального запуска. Маккартни в то время ухаживал за сестрой Питер Эшера Джейн. Галерея контркультурного искусства находилась в подвале магазина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В подвале этого здания находилась художественная галерея Indica, в которой, согласно официальной версии, познакомились Джон Леннон и Йоко Оно Фото: Rbell38340 / Wikipedia Джон Данбар и Йоко Оно – через 40 лет после выставки работ Оно в галерее Indica Фото: Dave Benett / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 В подвале этого здания находилась художественная галерея Indica, в которой, согласно официальной версии, познакомились Джон Леннон и Йоко Оно Фото: Rbell38340 / Wikipedia Джон Данбар и Йоко Оно – через 40 лет после выставки работ Оно в галерее Indica Фото: Dave Benett / Getty Images

Джон Данбар в сентябре 1966 года увидел перфоманс Йоко Оно «Отрежь кусок» (Cut Piece) в лондонском Africa Centre. Перфоманс состоял в том, что зрители должны были ножницами срезать куски ее одежды. Данбар предложил Йоко Оно провести выставку в галерее Indica. Выставка «Незаконченные картины» (Unfinished Paintings, в некоторых материалах можно встретить более длинное название — Unfinished Paintings and Objects) прошла с 8 по 18 ноября 1966 года.

Накануне открытия, 7 ноября, в галерею пришел Джон Леннон. Впоследствии он будет утверждать, что познакомился с Йоко Оно 9 ноября. Возможно, он забыл точную дату, а число 9 было его любимым. Он родился 9 октября, в детстве жил в доме №9. 9 февраля 1961 года группа The Quarrymen впервые вышла на сцену ливерпульского клуба Cavern под новым названием — The Beatles. 9 февраля 1964 года The Beatles впервые выступили в телевизионном «Шоу Эда Салливана». Девятка есть в названии двух песен Леннона/Маккартни (One After 909 и Revolution 9) и сольной песни Леннона #9 Dream. 9 октября 1975 года родится его второй сын — Шон Таро Оно Леннон).

К современному искусству Леннон относился с подозрением и говорил, что «авангард» — французское слово, означающее «дерьмо собачье».

Данбар заманил его на выставку Йоко Оно, рассказав про хэппенинг с участием японки из Нью-Йорка, которая будет в большой черной сумке (такой Оно действительно устраивала в Нью-Йорке двумя годами раньше).

Много лет спустя в интервью Дэвиду Шеффу Леннон признался, что подумал тогда, будто будет происходить что-то, связанное с сексом: «Арт-шмарт оргии. Великолепно!»

Но все оказалось совсем не так. Японка была, но она не сидела в сумке, а ходила по залу и расставляла предметы, то есть художественные объекты. Леннона поразили ценники. Свежее яблоко — £200 (примерно соответствует современным £5 тыс.), пакет гвоздей — £100.

Из интервью Леннона ведущему BBC Radio 1 Энди Пибблзу: «Я подумал, что это какой-то обман, что за черт! В сумках ничего не происходит. Я жду оргию, понимаете… а все тихо».

Когда Йоко Оно представили Леннону, она вручила ему маленькую карточку с надписью «Дыши». Джон вежливо запыхтел. Потом он увидел лестницу, которая вела к закрепленному под потолком холсту и подвешенную на цепочке лупу. Поднявшись по лестнице, он посмотрел в лупу и прочел написанное мелкими буквами слово «ДА».

Из интервью Дэвиду Шеффу: «В то время весь авангард был таким — разбей-пианино-молотком, сломай-скульптуру и анти-анти-анти. Скучное, негативное дерьмо. А это "ДА" заставило меня остаться в галерее, полной яблок и гвоздей».

Еще там был объект, смысл которого объясняла надпись «Забейте гвоздь». Леннон спросил, можно ли забить гвоздь, но Йоко сказала: «Нет», так как выставка должна открыться только на следующий день. Подошел Данбар и шепнул Йоко на ухо: «Дай ему забить гвоздь. Знаешь, он миллионер. Он может это купить». Подумав, Йоко Оно сказала, что можно забить гвоздь за пять шиллингов. Леннон на это ответил: «Я дам тебе воображаемые пять шиллингов и забью воображаемый гвоздь».

Из интервью Дэвиду Шеффу: «Вот тогда мы и по-настоящему встретились. Вот тогда мы встретились взглядами, и она поняла, и я понял, и, как говорится во всех наших интервью, остальное — уже история».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В какой-то момент Синтии Леннон показалось, что ее жизненные проблемы можно исправить, изменив форму носа Фото: AP После того, как Синтия Леннон сделала пластическую операцию, ее знакомые почему-то не замечали, что в ее облике что-то изменилось Фото: Owen Franken / Sygma / Getty Images После встречи в галерее Indica Йоко Оно часто видели у студии звукозаписи EMI на Эбби-роуд Фото: Коммерсантъ / Алексей Алексеев / купить фото Дороти Джарлетт, экономка Леннонов, видела Йоко Оно рядом с особняком «Кенвуд», но приняла ее за очередную поклонницу The Beatles Фото: Peter Dunne / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 В какой-то момент Синтии Леннон показалось, что ее жизненные проблемы можно исправить, изменив форму носа Фото: AP После того, как Синтия Леннон сделала пластическую операцию, ее знакомые почему-то не замечали, что в ее облике что-то изменилось Фото: Owen Franken / Sygma / Getty Images После встречи в галерее Indica Йоко Оно часто видели у студии звукозаписи EMI на Эбби-роуд Фото: Коммерсантъ / Алексей Алексеев / купить фото Дороти Джарлетт, экономка Леннонов, видела Йоко Оно рядом с особняком «Кенвуд», но приняла ее за очередную поклонницу The Beatles Фото: Peter Dunne / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Как Синтия Леннон осталась с носом

После «Грейпфрута» были письма. Из книги «John»: «Я тогда еще не знала, что Йоко начала упорно преследовать Джона. В течение следующих нескольких месяцев она написала ему множество писем и открыток, но тогда я ничего об этом не знала, как и о том, что она даже несколько раз приходила к нашему дому, разыскивая его. В те разы ни меня, ни Джона не было дома, а Дот, полагая, что это просто очередная поклонница, не подумала мне сказать. Понятия не имею, знал Джон или нет». (Дот — Дороти Джарлетт, экономка в доме Леннонов).

Про преследование вспоминал и Барри Майлз. Он утверждал, что Йоко Оно преследовала Джона Леннона полтора года, забрасывая его открытками. Джон вначале считал, что он интересует ее только как спонсор, но потом изменил свое мнение.

В тот период времени отношения между Джоном и Синтией были не самыми лучшими. Леннона не интересовало ничего, кроме наркотиков. Синтия чувствовала, что потеряла уверенность в себе, и решила, что проблема в носе.

В крупном римском носе с горбинкой. И она решила, что нужно исправить нос, сделать его маленьким и прямым. Джону идея пластической операции показалась нелепой. Он сказал ей: «Не плачься мне потом, если они напортачат».

Когда она лежала в больнице после операции, ей принесли букет красных роз с открыткой: «Хоть носом назови его. С любовью, Джон и Джулиан». Первое предложение — переделанная фраза из «Ромео и Джульетты» Шекспира, в которой слово rose (роза) заменено на nose (нос).

Из наркотического плена Леннона вырвал интерес к учению трансцендентальной медитации Махариши Махеш Йоги. Махариши был категорически против наркотиков. В феврале 1968 года члены группы The Beatles с родственниками отправились в ашрам Махариши в Ришикеше (штат Уттаракханд, Индия).

Незадолго до отлета Джон провел выходные в загородном доме пресс-секретаря The Beatles Дерека Тейлора. У Тейлора с женой было пятеро детей. Вернувшись домой, Джон обнял Синтию и сказал: «Давай заведем еще кучу детей, Син. И будем по-настоящему счастливы».

А еще несколько дней спустя будущие участники курса по трансцендентальной медитации встретились в Лондоне с ассистентом Махариши.

Из книги Синтии Леннон «John»: «Когда мы вошли в гостиную, я увидела маленькую японку, одетую в черное, сидящую в угловом кресле. Я сразу догадалась, что это Йоко Оно, но что, черт возьми, она здесь делает? Пригласил ли ее Джон, и если да, то зачем? Йоко представилась группе, а затем все время сидела молча и неподвижно, не принимая никакого участия в происходящем. Джон болтал с другими битлами и ассистентом Махариши и, казалось, не замечал ее. Мои мысли лихорадочно метались. Общается ли он постоянно с этой женщиной? Что, черт возьми, происходит?»

После встречи Йоко села в машину Леннонов раньше его самого и Синтии. Джон посмотрел на жену, сделав вид, что не понимает, что происходит, и спросил Йоко, не нужно ли ее подвезти. «О, да, пожалуйста. Ганновер-гейт, 25»,— ответила она. Всю дорогу никто не произнес ни слова. Когда Йоко, попрощавшись, вышла из машины, Синтия спросила: «Что это вообще было?» Джон уверял, что не приглашал Йоко и не знал, что она будет присутствовать. Жену его слова не убедили.

А потом Синтия нашла в почте от фанатов письмо Йоко. Леннон признался, что Оно присылала ему много писем и открыток, но «она сумасшедшая, просто рехнувшаяся художница, которая хочет, чтобы я ее спонсировал». Он действительно ее спонсировал, еще до этого разговора. Выставка Йоко Оно Half-A-Room («Полкомнаты») в лондонской галерее Lisson была организована на деньги Леннона.

Синтия ожидала, что поездка в Индию будет для нее с Джоном вторым медовым месяцем. Но ее надежды не оправдались. Джон держался с ней все холоднее. Каждое утро он рано вставал и уходил из их комнаты. Он очень редко разговаривал с Синтией, а потом решил переместиться в отдельную комнату. Она списывала его странное поведение на влияние трансцендентальной медитации, не зная, что каждое утро он бегает на почту — проверить, не пришло ли очередное письмо от Йоко. Она писала ему почти каждый день.

Когда они вернулись в Лондон, Леннон признался жене, что у него были другие женщины. «Но ты единственная, кого я когда-либо любил»,— сказал Джон.

Как Джон и Синтия расстались

Через несколько недель после возвращения из Индии Джон предложил жене отправиться с друзьями на отдых в Грецию. Сам он поехать отказался, так как нужно было работать над новым альбомом, который впоследствии станет известен как «Белый альбом». В конце апреля 1968 года Синтия улетела на отдых в прекрасном настроении. Она надеялась, что за время ее отсутствия муж соскучится, так что по возвращении их отношения улучшатся.

3 мая Джон Леннон созвал совещание руководства Apple Corps (так с января 1968 года называлась компания, занимавшаяся коммерческой деятельностью участников группы The Beatles). Он сообщил Полу Маккартни, Джорджу Харрисону, Ринго Старру и другим собравшимся, что является реинкарнацией Иисуса Христа. В тот же вечер к нему домой пришла Йоко Оно. Они вместе записали альбом, который получил название Unfinished Music No 1: Two Virgins. Альбом был выпущен в ноябре.

Если авангардную музыку, вошедшую в альбом, слушатели еще могли пережить, то оформление обложки многих шокировало — на ней были фотографии абсолютно голых Джона Леннона и Йоко Оно.

Звукозаписывающая компания Capitol Records отказалась распространять запись. Пластинку выпустил малоизвестный небольшой лейбл Tetragrammaton. Она продавалась в коричневой обертке, в которой было вырезано отверстие — через него были видны лица Джона и Йоко. Несмотря на эту меру предосторожности, в Соединенных Штатах власти конфисковали десятки тысяч пластинок.

5 мая Синтия Леннон вернулась домой. Из книги «John»: «Джон и Йоко сидели на полу, скрестив ноги, лицом друг к другу, у стола, заваленного грязной посудой. На них были махровые халаты, которые мы хранили в домике у бассейна, поэтому я решила, что они купались. Джон посмотрел на меня. Он посмотрел на меня без всякого выражения и сказал: "О, привет". Йоко не обернулась.

Я выпалила единственное, что пришло мне в голову: "Мы все с нетерпением ждем ужина в Лондоне после обеда в Риме и завтрака в Греции. Хочешь присоединиться?"

Глупость этого вопроса преследует меня до сих пор. Столкнувшись с мужем и его любовницей, одетой в мой халат, которые вели себя так, будто я была незваной гостьей, все, что я смогла — вести себя как будто ничего не происходит. На самом деле я была в шоке, действовала на автопилоте. Я понятия не имела, как реагировать. Было ясно, что они специально подстроили это, чтобы я нашла их в таком состоянии, и жестокость предательства Джона было трудно переварить. Близость между ними была пугающей. Я чувствовала вокруг них стену, которую не могла преодолеть.

Даже в самых страшных кошмарах о Йоко я не представляла себе ничего подобного.

Когда я стояла в дверях, окаменев от шока и боли, Джон равнодушно произнес: "Нет, спасибо".

Я повернулась и убежала».

В июне 1968 года Джон Леннон познакомил Йоко со своей тетей — большую часть детства Леннон прожил в доме сестры своей матери Мэри Элизабет «Мими» Смит. Вот как Мими вспоминала о знакомстве с Йоко Оно: «Я бросила взгляд на Йоко и подумала: "Боже мой, что это такое?" Ну, мне она сразу не понравилась. У нее были длинные черные растрепанные волосы, она была маленького роста — мне она показалась совсем карликом. Я рассказала Джону о своих ощущениях, когда она вышла из дома посмотреть на залив. Я спросила его: "Кто этот ядовитый карлик, Джон?"»

Джон первым подал на развод, обвинив Синтию в супружеской измене с отельером Роберто Бассанини.

Синтия утверждала, что в то время Бассанини был для нее просто другом (в 1970 году она вышла за него замуж, в 1973-м расторгла брак с ним). Синтия подала встречный иск, обвинив мужа в измене с Йоко Оно. Но если у Джона не было никаких доказательств, то Синтии доказательство предоставила ее соперница. Йоко забеременела (21 ноября она потеряла ребенка на седьмом месяце беременности).

Развод Леннонов был зарегистрирован 8 ноября.

2 февраля 1969 года Йоко Оно развелась с Энтони Коксом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Джон Леннон, Йоко Оно (пластырь у нее на лбу – после автомобильной аварии), менеджер The Beatles Питер Браун с Киоко Оно, дочерью Йоко от предыдущего брака Фото: Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images Молодожены. В руках у Джона Леннона недавно полученное свидетельство о браке Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Слева направо: Джон Леннон, Йоко Оно (пластырь у нее на лбу – после автомобильной аварии), менеджер The Beatles Питер Браун с Киоко Оно, дочерью Йоко от предыдущего брака Фото: Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images Молодожены. В руках у Джона Леннона недавно полученное свидетельство о браке Фото: AP

Как Джон Леннон и Йоко Оно никак не могли зарегистрировать брак

12 марта 1969 года Пол Маккартни женился на Линде Истман. Два дня спустя Леннон и Оно решили последовать их примеру.

Из интервью Джона Леннона, опубликованного в книге «Beatles Anthology»: «Мы хотели пожениться на пароме через Ла-Манш. Это была самая романтическая часть: когда мы приехали в Саутгемптон, а потом не смогли сесть, потому что она не была англичанкой и не смогла получить дневную визу для того, чтобы переправиться. И нам сказали: "В любом случае вы не можете пожениться. Капитану больше не разрешают это делать"».

Они полетели в Париж, арендовав чартерный самолет. Но и в Париже зарегистрировать брак было нельзя, не прожив во Франции минимум две недели, а им не терпелось. В других странах континентальной Европы были похожие требования.

Тогда Леннон позвонил менеджеру Apple Corps (и свидетелю на свадьбе Пола Маккартни) Питеру Брауну с просьбой о помощи. И тот нашел вариант: Гибралтар, британская колония. Джон и Йоко полетели туда.

Брак был зарегистрирован в Гибралтаре 20 марта 1969 года. Питер Браун выступил в роли шафера и свидетеля.

Вся эта история описана в песне «The Ballad Of John And Yoko», вышедшей на одном из последних синглов The Beatles 14 апреля 1969 года.

Тридцать лет спустя, 20 марта 1999 года, в Гибралтаре были выпущены почтовые марки в честь годовщины бракосочетания Джона Леннона и Йоко Оно.

Во время медового месяца Джон и Йоко провели акцию протеста против войны во Вьетнаме — в постели в номере 702 отеля Hilton в Амстердаме. Ежедневно в течение недели представители прессы могли заходить в номер к молодоженам с девяти утра до девяти вечера. Видеозаписи, сделанные в гостиничном номере, впоследствии вошли в документальный фильм «Bed Peace».

Как Джон Леннон и Мэй Пан провели очень длинный уикенд

Мэй Пан выросла в Восточном Гарлеме, который назывался Испанским. Она не была испаноязычной. Ее родители приехали в США из Китая. Как и многие девочки-подростки в 1960-е, Мэй была битломанкой. Девушка мечтала стать моделью, но во всех модельных агентствах ее ждал отказ из-за «этнической» внешности. Тогда она решила задействовать план Б — найти работу, связанную с музыкальным бизнесом. Такая работа нашлась случайно. Когда ее с биржи труда отправили на собеседование на вакансию продавщицы в магазине велосипедов, она случайно услышала, что в том же здании на 41-м этаже находится офис Apple. Компания терпела убытки, ее подмял под себя Аллен Кляйн, владелец ABKCO (по выражению Джона Леннона, GrABKCO — «компания, которая присваивает, захватывает»). Но вряд ли Мэй, устроившаяся в 1969 году на работу мечты, разбиралась в корпоративных хитросплетениях. Она считала, что работает в Apple.

В декабре 1970 года в офис ABKCo пришли Джон Леннон и Йоко Оно. Они предложили 20-летней Мэй помочь им в работе над двумя авангардными фильмами — «Up Your Legs Forever» и «Fly». Сценарий первого фильма, написанный Йоко, выглядел так: камера в фильме должна постоянно двигаться вверх, вверх, вверх без остановки. «Соберите 367 пар ног и просто поднимайтесь по ним (от пальцев до бедер) пара за парой, пока не пройдете все 367». Обладателям каждой пары за участие в съемках платили по $1. Во втором фильме муха ползала по телу обнаженной женщины — актрисы Виктории Ласт, ранее известной по фильму «Эротический салат», а камера следовала за насекомым. Съемки крупным планом должны были воспеть красоту человеческого тела. В картине была использована песня Йоко Оно «Fly» с альбома «Fly», вышедшего на лейбле Apple Records. В работе над фильмом было задействовано много мух, ловить их было задачей Мэй Пан.

После окончания съемок супруги предложили Мэй стать их персональным ассистентом. На практике это подразумевало также выполнение обязанностей домработницы и девочки на побегушках. Мэй Пан радостно согласилась — о таком можно было только мечтать. В 1971 году она вместе с Джоном и Йоко переехала из Лондона в Нью-Йорк.

Фотогалерея «Рядом с Йоко я стал свободным» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне. В то время Йоко была замужем за продюсером Энтони Коксом, у них была дочь — Кёко Оно Кокс. С предыдущим мужем, композитором Тоси Итиянаги, Оно рассталась в 1963 году Фото: AP Джон Леннон и Йоко Оно поженились 20 марта 1969 года в Гибралтаре. После женитьбы Джон Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно — теперь его звали Джон Оно Леннон. Медовый месяц пара провела в Европе

В 1973 году (разные источники называют разные сезоны — «июнь», «июль», «лето», «ноябрь») Джон и Йоко расстались. В интервью Дэвиду Шеффу супруги рассказывали эту историю так.

«Йоко: — Да, был перерыв в полтора года. Да, мы действительно расстались. Но понимаете, когда двое людей расстаются, все автоматически думают, что парень бросил девушку, бедняжка страдает, вся в слезах и очень радуется, когда он вернулся, в общем, классика.

Джон: — Мы поговорили об этом, и она меня выгнала, вот что произошло на самом деле.

Йоко: — Мне действительно нужно было пространство, потому что я привыкла быть художником, быть свободной и все такое. А когда я сошлась с Джоном, мы постоянно были на виду, и я потеряла свободу. Мы оба были вместе постоянно, двадцать четыре часа в сутки. Особенно сильное давление на меня оказывало то, что я украла Джона Леннона у публики. Я находилась под очень сильным давлением, и из-за этого страдало и мое творчество. Я очень страдала и поэтому решила, что хочу освободиться от всего этого. Мне нужно было пространство, чтобы подумать. Я подумала, что было бы неплохо, если бы он поехал в Лос-Анджелес и оставил меня в покое на какое-то время».

А вот как ту же историю рассказывала Мэй Пан: «Однажды Йоко зашла ко мне в кабинет и сказала: раз у меня нет бойфренда, я идеально подойду Джону. Мы с Джоном никогда не флиртовали, я была ошеломлена. Но она сказала: "Ты будешь с ним ласковой. Ты же не хочешь, чтобы он встречался с кем-то, кто ведет себя неласково, правда?" Когда она ушла, я сидела и плакала, потому что не понимала, что происходит. Я любила свою работу и не хотела ее терять». Йоко Оно сказала ассистентке, что та кажется Леннону сексуально привлекательной. Мэй была в смятении: «Я была наивной девчонкой и не знала, с кем можно поговорить. Я не была уверена, что она меня не разыгрывает. С чего бы Джону Леннону, который мог встречаться с любой женщиной мира, проявлять ко мне хоть какой-то интерес? Я надеялась, что это просто одна из безумных выходок Йоко, о которой она забудет. Из-за этого я не спала ночами. Я думала: "Почему я оказалась в такой ситуации?"»

Мэй согласилась послушаться Йоко только после того, как убедилась, что Леннон действительно испытывает к ней влечение — он поцеловал ее в лифте по дороге в студию.

Через несколько дней после первого поцелуя они впервые занялись сексом. На следующий день Леннон написал для Мэй песню «Surprise, Surprise» («Sweet Bird Of Paradox»).

По словам Пан, Йоко думала, что отношения ее мужа с Пан продлятся пару недель. Но они длились больше года (или 18 месяцев, по версии Йоко). В начале 1975 года Леннон вернулся к жене. По словам Пан, Йоко сказала ей: «Я подумываю забрать Джона обратно». На вопрос: «Что?» Йоко ответила: «Думаю, пришло время».

18 (или меньше) месяцев, которые Леннон провел с Мэй Пан, он называл «потерянным уикендом» (так называется фильм Билли Уайлдера об алкоголике, вышедший в 1945 году).

9 октября 1975 года Йоко Оно родила сына — Оно Таро (Шона Таро Оно Леннона).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Продажи альбома Джона Леннона и Йоко Оно Double Fantasy резко выросли 9 декабря 1980 года, после убийства Леннона Фото: AP Йоко Оно на церемонии переименования части Центрального парка в Нью-Йорке в Земляничные поляны (Strawberry Fields) в честь песни The Beatles. 1984 год Фото: Rene Perez / AP Шон Леннон, Йоко Оно, Синтия Леннон, Джулиан Леннон. 2010 год Фото: Wendell Teodoro / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Продажи альбома Джона Леннона и Йоко Оно Double Fantasy резко выросли 9 декабря 1980 года, после убийства Леннона Фото: AP Йоко Оно на церемонии переименования части Центрального парка в Нью-Йорке в Земляничные поляны (Strawberry Fields) в честь песни The Beatles. 1984 год Фото: Rene Perez / AP Шон Леннон, Йоко Оно, Синтия Леннон, Джулиан Леннон. 2010 год Фото: Wendell Teodoro / Getty Images

Как Джон Леннон рассказывал о своей любви к Йоко Оно

В 1986 году была опубликована написанная Джоном Ленноном (при участии Йоко) книга «Skywriting by Word of Mouth». Очень длинная цитата из этой книги:

«Я всегда мечтал о женщине, которая была бы красивой, умной, темноволосой, с высокими скулами, свободолюбивой художницей (a la Жюльетт Греко).

Родственной душе.

О ком-то, кого я уже знал, но каким-то образом потерял.

После короткого визита в Индию по пути домой из Австралии образ слегка изменился — она должна была быть темноглазой азиаткой. Естественно, мечта не могла сбыться, пока я не доработал картину.

Теперь она была завершена…

Конечно, в подростковом возрасте мои сексуальные фантазии были полны Аниты Экберг и обычных нордических богинь-великанш. Так продолжалось до тех пор, пока в конце пятидесятых Брижит Бардо не стала "любовью всей моей жизни". Все мои подружки, которые не были темноволосыми, страдали от того, что я постоянно давил на них, чтобы они стали Брижит. К тому времени, как я женился на своей первой жене (у которой, кажется, от природы были рыже-каштановые волосы), она тоже стала длинноволосой блондинкой с обязательной челкой.

Несколько лет спустя я встретил настоящую Брижит. Я был под кислотой, а она собиралась уходить…

Наконец я встретил Йоко, и мечта стала реальностью.

Единственная женщина, которую я когда-либо встречал, которая была мне ровней во всех мыслимых отношениях. На самом деле даже лучше.

Хотя в предыдущем воплощении у меня было множество интересных "романов", я так и не встретил никого, ради кого стоило бы разорвать скуку счастливого брака.

Наконец-то сбежать! Ради кого-то уехать из дома! Куда-то, куда можно уехать. Я ждал целую вечность…

Поскольку я был необычайно застенчив (особенно рядом с красивыми женщинами), в моих мечтах она должна была быть достаточно напористой, чтобы "спасти меня", то есть "увести меня от всего этого". Йоко, хотя сама была застенчивой, подняла мне настроение настолько, что я набрался смелости убраться оттуда — как раз вовремя, чтобы мне не пришлось жить с новым носом бывшей жены. У нее тоже были побочные интересы — к большому удивлению моего доэмансипированного мужского эго.

Им достался новый нос. А мне досталась женщина моей мечты. Йоко».