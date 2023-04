С его детством связаны три песни The Beatles — «Lucy in the Sky With Diamonds», «Hey Jude» и «Good Night». Он — рок-музыкант, певец, автор песен, фотограф, филантроп, борец за экологию. Сыну Джона Леннона Джулиану Леннону 8 апреля исполняется 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Леннон с сыном Джулианом в своем гараже в Ливерпуле. Rolls-Royce певец купил в 1964 году, в психоделическом стиле машина была покрашена в 1967 году

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Одногруппники из колледжа искусств

Джон Леннон и Синтия Пауэлл поступили в Ливерпульский колледж искусств в 1957 году. Синтия впервые увидела Джона на первом занятии курса леттеринга (создание декоративных шрифтов). Джон вошел в класс позже всех, сел за пустую парту у Синтии за спиной, хлопнул ее по спине, скорчил смешную гримасу и сказал: «Привет, я Джон». Она улыбнулась в ответ и сказала: «Синтия».

Из воспоминаний Джона Леннона: «У нас был урок танцев. Я был зол. Я пригласил ее на танец. Джефф (Джефф Мохаммед — художник, товарищ Леннона по колледжу.— “Ъ”) надурил меня, сказав: "Знаешь, ты нравишься Синтии". Когда мы танцевали, я пригласил ее на вечеринку на следующий день. Она сказала, что не может. Она была обручена.

Я торжествовал, когда снял ее. Мы выпили, а потом пошли на квартиру к Стю (Стюарт Сатклифф, играл с The Beatles в 1960–1961 годах, скончался в 1962-м.— “Ъ”), купив по дороге фиш-энд-чипс».

Версия Синтии, рассказанная ею в книге «John: A Biography», отличается лишь мелкими деталями. Она вспоминала, что это был не урок танцев, а вечеринка в здании колледжа по случаю последнего дня занятий перед каникулами. «Когда мы танцевали под песню Чака Берри, Джон прокричал: "Хочешь со мной встречаться?" Я разволновалась и выдала: "Прости, но я обручена с парнем из Хойлейка". "Я же тебя не замуж… зову",— выпалил в ответ Джон». Пару часов спустя студенты оказались в пабе Ye Cracke, через дорогу от колледжа. Синтия с Джоном вместе ушли, впервые поцеловались на крыльце паба и пошли на квартиру к Сатклиффу. После секса Джон сказал: «Господи Иисусе, мисс Пауэлл. Это было нечто. А как насчет того, что ты обручена?» Она ответила, что ее роман с парнем из Хойлейка уже закончен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливерпульский колледж искусств

Фото: Алексей Алексеев, Коммерсантъ

В начале романа Джон писал любовные стихи на клочках бумаги и отдавал их Синтии в колледже. Однажды он нарисовал ей рождественскую открытку. В тексте были слова: «Я люблю тебя, да, да, да». Почти как в одном из первых хитов The Beatles, только там вместо «я люблю» — «она любит».

Джон был очень ревнив. Ему не нравилось даже то, что Синтия много времени проводит со своей лучшей подругой. Однажды он набросился на студента с факультета скульптуры, когда тот пригласил Синтию на танец. В другой раз, увидев Синтию танцующей со Стюартом Сатклиффом, дал ей такую сильную пощечину, что она ударилась головой о стену. После этого случая Синтия рассталась с ним. Три месяца спустя, после извинений Джона, они снова стали встречаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паб Ye Cracke удобно расположен прямо напротив колледжа искусств

Фото: Алексей Алексеев, Коммерсантъ

Джон Леннон: «Когда я был подростком, я постоянно видел в кино, как мужчины бьют женщин. Это было круто, это было правильно — дать им по морде, обращаться с ними грубо, как Хамфри Богарт и весь этот джаз. Мы росли с таким отношением. Я долго от этого избавлялся».

В 1960 и 1962 годах, когда The Beatles играли в ночном клубе в Гамбурге, Джон постоянно писал оттуда письма Синтии в Ливерпуль. Она приезжала его навестить.

Джон и Синтия никогда не пользовались средствами контрацепции. В августе 1962-го она забеременела. Узнав об этом, Джон сказал: «Есть только один вариант, Син, мы поженимся».

Их брак был зарегистрирован 23 августа 1962 года. На церемонии присутствовали Пол Маккартни, Джордж Харрисон, менеджер The Beatles Брайан Эпстайн и единоутробный брат Синтии Энтони с женой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гигантская лошадка — качалка подходила по размерам не только Джулиану, но и Джону

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

Джон Чарльз Джулиан Леннон появился на свет утром 8 апреля 1963 года. Джон — в честь отца. Чарльз — в честь покойного дедушки по матери. Джулиан — в честь покойной бабушки по отцу (Джулии).

Джон-старший узнал о рождении Джона-младшего по телефону от своей тети Мими. The Beatles давали концерты в Лондоне. В больницу к жене с новорожденным сыном Леннон попал только три дня спустя. Ворвавшись в палату, он поцеловал Синтию и сказал, глядя на сына: «Он чертовски великолепен, Син! Просто фантастика. А кто будет знаменитым рокером, как папа?»

Одногруппники из детского сада

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок, ставший песней. «Люси в небесах с бриллиантами»

Фото: Julian Lennon Collection

Первая песня The Beatles, появившаяся благодаря Джулиану Леннону, — «Lucy in the Sky With Diamonds» с альбома 1967 года «Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band».

В 1971 году, выступая в телепередаче «The Dick Cavett Show», Джон Леннон рассказал: «Мой сын пришел домой с рисунком и показал мне странную на вид летящую женщину. Я сказал: "Что это?" Он сказал: "Это Люси в небесах с бриллиантами". И я подумал: "Это прекрасно". Я немедленно написал об этом песню. После выхода в свет альбома... кто-то заметил, что заглавные буквы складываются в ЛСД, а я понятия об этом не имел… Но никто мне не верит». В интервью журналу Rolling Stone Леннон клялся «Богом, Мао и кем угодно», что понятия не имел, что «Lucy in the Sky With Diamonds» можно прочесть как LSD.

Версию Джона подтверждают свидетели. Синтия Леннон: «Я помню, как он пришел с этим из детского сада и показал папе, который сидел в кресле… Это был простой детский рисунок маленькой девочки со звездами. На нем был обычный дом и деревья и звезды, а маленькая девочка была Люси, девочка из детского сада».

Друг детства Джона Пит Шоттон: «Мне случилось быть там в тот день, когда Джулиан пришел с рисунком пастелью, на котором было нарисовано лицо девочки Люси из его группы на фоне взрывающихся многоцветных звезд». Ринго Старр: «Вообще-то я был у Джона, когда Джулиан пришел со своим детским рисунком». Пол Маккартни: «Я очень хорошо это помню. Это был детский рисунок, а дети всегда изображают людей летящими — как Шагал на своих картинах».

Вот что помнит сам автор легендарного рисунка: «Я не знаю, почему я так его назвал или чем он отличался от других моих рисунков, но мне определенно в том возрасте нравилась Люси. Я привык показывать папе все, что я сделал или нарисовал, и этот рисунок подал идею песни».

Фотогалерея Страсти по Beatles Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый концерт в ливерпульском клубе Cavern The Beatles дали в 1961 году. За три года группа сыграла в нем более 250 раз. В 1963 году четверка выпустила первую пластинку, а мировую славу группе принес третий альбом Hard Day’s Night, выпущенный годом позже. 15 октября 1963 года в The Daily Mirror вышла статья о концерте The Beatles в Челтнеме. Журналисты, описывая поведение поклонников, употребили слово «битломания». Этот термин был подхвачен другими СМИ Фото: AP В ходе весенних и летних концертов 1963 года The Beatles поклонники и особенно поклонницы сопровождали их выступление оглушительным визгом и криками, бросались на сцену, рыдали и падали в обморок Фото: AP В 1964 году The Beatles выступили в США на телешоу Эда Салливана, которое посмотрели, по оценке экспертов, свыше 73 млн зрителей Фото: AP По многочисленным признаниям поклонниц группы, барабанщик The Beatles Ринго Старр (на фото) был для них самым привлекательным из всей четверки Фото: AP / Christie''s, Mike Mitchell После выступлений в США The Beatles обрели популярность во всем мире

На фото слева направо: Пол Маккартни, Ринго Старр, Джон Леннон и Джордж Харрисон Фото: AP В 1964 году музыканты дали два аншлаговых концерта в Карнеги-Холле. Тысячи поклонников, преимущественно подростков, заполняли прилегающие к концертному залу улицы в надежде если не попасть на концерт, то хотя бы увидеть музыкантов Фото: AP 8 июня 1964 года музыканты прилетели в Гонконг, начав азиатскую экспансию. В аэропорту их ждали 3 тыс. поклонников Фото: AP В июне 1964 года британцы выступили также в Гамбурге, покорив немецкие хит-парады и поклонниц по всей Германии Фото: AP / Heinz Ducklau Битломании посвящены некоторые картины из фильмографии самих Beatles «A Hard Day’s Night» и «Help!». По сюжету членам группы приходится спасаться от преследующих их фанатов Фото: AP На одном из концертов в Италии на сцену выбежал фанат группы (на фото), желающий обнять Джона Леннона Фото: AP Фильм «A Hard Day’s Night» снискал популярность, получив две номинации на «Оскар», а выход одноименного альбома помог группе заполучить мировую известность и навсегда вписать в учебники по истории термин «битломания» Фото: AP Последнее выступление группы The Beatles состоялось в 1969 году на крыше студии звукозаписи Apple Records в Лондоне Фото: Apple Corps 9 апреля 1970 года Пол Маккартни заявил о прекращении сотрудничества с группой. Другим участникам было известно его намерение, они сами мечтали о сольных карьерах. Но, несмотря на распад и судебные разбирательства, экс-битлы продолжили общение друг с другом Фото: AP / Ted S. Warren Очки Джона Леннона стали в определенном смысле культом для поклонников The Beatles и прочно вошли во многие модные коллекции на годы вперед Фото: Reuters / Lucas Jackson «Земляничные поля» — мемориал, посвященный Джону Леннону в Центральном парке Нью-Йорка. Цветы туда приносят до сих пор Фото: Reuters / Keith Bedford Битломания значительно повлияла на культуру в целом и на музыку в частности. Многие известные люди в разных странах мира были битломанами Фото: Reuters / Pilar Olivares В Ливерпуле на улице Mathew Street у Cavern Club установлен памятник Джону Леннону Фото: AP / Paul Ellis В 1988 году The Beatles были включены в Зал славы рок-н-ролла Фото: Reuters / Darren Staples Как соло-исполнитеоль, Маккартни был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году. После распада группы часть битломанов осталась верна ему. Ринго Старр, также продолжающий сольную карьеру, был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2015 году

Люси О`Доннел жила неподалеку от Леннонов и ходила в детский сад вместе с Джулианом Ленноном. В книге Стива Тернера «A Hard Day`s Write: The Stories Behind Every Beatles Song» приводятся ее слова: «Я помню Джулиана в детском саду. Я очень хорошо его помню, могу представить себе его лицо… мы сидели рядом за правильными старомодными партами… Мы с Джулианом были парой маленьких баловников, как мне рассказывали».

Легенда о наркотическом названии песни была очень популярна. «Если быть педантом, нужно говорить LITSWD, но, конечно, с LSD история получается лучше»,— отмечал Пол Маккартни. Люси О`Доннел уже в подростковом возрасте узнала, что причастна к появлению песни. В интервью агентству Associated Press Люси рассказывала: «Подростком я совершила ошибку, рассказав паре друзей в школе, что это я — Люси из песни, а они и говорят: "Нет, это не ты, мои родители сказали, что это песня о наркотиках"».

После окончания детского сада Джулиан и Люси виделись только один раз — в 1986 году во время концертного турне Джулиана по США.

Весной 2009 года Джулиан узнал от знакомых, что Люси Водден (она носила фамилию мужа) тяжело больна. Он послал ей открытку и огромный букет цветов. Затем, выяснив, что ее отвлекает от болезни выращивание цветов, прислал ей подарочный сертификат магазина для садоводов. 28 сентября 2009 года Люси Водден умерла от системной красной волчанки — заболевания, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают здоровые клетки. Ей было 46 лет. В память о подруге детства Джулиан Леннон записал сингл «Люси». 50% средств, полученных от продажи пластинки, были направлены в фонд по борьбе с волчанкой.

Одногруппники из The Beatles

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон и Синтия Ленноны в лондонском аэропорту после возвращения The Beatles из турне по Австралии и Новой Зеландии. 2 июля 1964 года

Фото: / AP, / AP

Первые годы супружества Джона и Синтии были безоблачными. Премьеры, концерты, приемы, путешествия по миру (запоздалый медовый месяц во Франции, пляжи Таити, горные лыжи в Швейцарии). Супруги купили дом, завели кошку (назвали ее Мими — в честь тети Джона, заядлой кошатницы). Потом еще одну. И еще. Всего около десятка. Джон менял автомобили — Porsche, Ferrari, Volkswagen Beetle, раскрашенный в психоделические цвета Rolls-Royce. Вместе с Полом, Джорджем и Ринго он ездил по магазинам, скупая детские игрушки для Джулиана. Тому было два года, многие игрушки были для детей более старшего возраста — их откладывали на потом.

«Однажды за завтраком он показал мне статью в газете. В ней рассказывалось о японской художнице Йоко Оно, которая сняла фильм, состоящий из снятых крупных планом задниц… "Безумие,— сказал Джон.— Она, должно быть, с катушек слетела…" Мы тогда не понимали авангардное искусство и концептуализм, газета отправилась в мусорную корзину» (из книги Синтии Леннон «John»).

Некоторое время спустя Синтия увидела, как ее муж читает книгу, написанную той самой сумасшедшей художницей. В феврале 1968 года перед отлетом в Индию на курс по трансцендентальной медитации в ашраме Махариши Махеш Йоги будущие участники курса встретились в Лондоне. Кроме членов группы The Beatles и их родственников на встречу пришла Йоко Оно. После встречи она села в одну машину с Джоном и Синтией — до того, как Джон предложил ее подвезти.

Некоторое время спустя Синтия нашла в потоке писем от битломанов письмо Йоко. Синтия потребовала от мужа объяснений и услышала, что Оно часто ему пишет, но «она сумасшедшая, просто рехнувшаяся художница, которая хочет, чтобы я ее спонсировал».

В мае того же года друзья пригласили Леннонов вместе отдохнуть в Греции. Джон убедил Синтию поехать без него, сославшись на большое количество дел. 22 мая, вернувшись с отдыха раньше запланированного, Синтия обнаружила у себя дома сидящих на полу друг напротив друга Джона и Йоко. Они были одеты в махровые халаты, возможно после плавания в бассейне. Перед спальней для гостей стояли японские женские шлепанцы. Судя по кровати в этой спальне, на ней никто не спал.

Увидев все это, Синтия ушла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон и Синтия на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. 1965 год

Фото: Jangs / Daily Herald / Mirrorpix / Getty Images

В следующем месяце Джон Леннон написал колыбельную. Песней «Good Night» завершается альбом 1968 года, который называется так же, как и группа,— «The Beatles» (он также известен как «Белый альбом»). Солирует Ринго Старр. Он — единственный битл, принявший участие в записи версии, вошедшей в альбом. Бэк-вокал — Mike Sammes Singers. Музыку исполняет оркестр из 26 музыкантов (12 скрипок, 3 альта, 3 виолончели, 3 флейты, кларнет, рожок, вибрафон, контрабас, арфа). Аранжировщик и дирижер — Джордж Мартин (он также играет на челесте).

Песня — колыбельная, которую отец поет своему сыну. На некоторых записанных в студии дублях перед началом песни Ринго обращается к воображаемому ребенку или детям: «Дети, пора! Время ложиться в кроватку. Мы прекрасно погуляли днем в парке, теперь пора спать»; «Отложи игрушки. Да, папочка споет тебе песню!»; «Накройся одеялом, Чарли. Подтяни одеяло и отправляйся в страну снов»; «Накройся, Чарли, не подглядывай».

Поскольку Леннон и Маккартни подписывали двумя фамилиями все песни, даже те, которые написал кто-то один, после выхода альбома в свет многие решили, что автор песни — Пол Маккартни.

Но уже в 1968 году Ринго Старр рассказал: «Все думают, что Пол написал "Good Night" для меня, чтобы я ее спел, но это Джон написал ее для меня. У него широкая душа, у Джона!»

Из интервью Леннона журналу Playboy: «"Good Night" была написана для Джулиана, так же как "Beautiful Boy" была написана для Шона». Шон Таро Оно Леннон — сын Джона Леннона и Йоко Оно.

В 1997 году в интервью для книги Барри Майлза «Paul McCartney: Many Years from Now» Маккартни рассказывал: «Можно простить тех, кто думает, что песня "Good Night" была моей, потому что она такая мягкая и мелодичная и не-джоновская. Я полагаю, что Джон написал ее как колыбельную для Джулиана… Думаю, Джон чувствовал, что спеть ее самому будет плохо для его имиджа, но было потрясающе слушать, как он это делает, он пел ее великолепно. Мы слышали, как он ее пел, чтобы научить Ринго, и он пел ее очень нежно… Не думаю, что версия Джона была когда-нибудь записана» .

И все-таки кусочек песни в исполнении Джона Леннона а капелла можно услышать в самом конце композиции «Amsterdam» на альбоме Леннона и Йоко Оно 1969 года «Wedding Album».

О том, что песня написана для него, Джулиан узнал не в пятилетнем возрасте, а много лет спустя, когда Стив Тернер брал у него интервью для книги «A Hard Day`s Write».

Запись «Белого альбома» совпала по времени с разводом Джона и Синтии. Джон подал на развод, обвинив супругу в неверности. Синтия вчинила встречный иск. Официально супругов развели 8 ноября 1968 года. Альбом «The Beatles» появился на прилавках 22 ноября. 11 ноября в США и 29 ноября в Великобритании начались продажи альбома Леннона и Оно «Unfinished Music No.1: Two Virgins», вошедшего в историю музыки прежде всего благодаря скандальной обложке.

При разводе состояние Леннона было оценено в £750 тыс. (с учетом инфляции это примерно соответствует современным £15–16 млн, оценка, вероятно, была заниженной). Из этой суммы он сначала предложил Синтии £75 тыс. Затем увеличил предложение до £100 тыс. Из них £25 тыс.— на покупку дома для Синтии и Джулиана, а остальное — на расходы, связанные с Джулианом до достижения им 21 года. Еще £100 тыс. было помещено в траст для Джулиана. В случае если у Леннона появятся другие дети, средства траста следовало разделить между ними в равных долях.

Джулс стал Джудом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пометки к песне Hey Jude, сделанные Полом Маккартни. NFT-коллекция Джулиана Леннона

Фото: Julien's Auctions

Примерно в то же время, когда Леннон придумал колыбельную для Джулиана, свою песню для сына Леннона написал и его соавтор.

26 июля Леннон и Йоко Оно приехали в гости к Маккартни. Он сыграл им песню «Hey Jude».

Пол Маккартни: «Итак, Джон и Синтия расставались, и мне было особенно жалко Джулиана. Я знал их очень давно… Я подумал, что как друг семьи я должен поехать в Уэйбридж и сказать им, что все в порядке, попытаться их приободрить, в общем, проведать. Ехать было около часа. Я всегда выключаю радио и пытаюсь сочинять песни… Я начал напевать: "Эй, Джулс, не грусти, возьми печальную песню и сделай ее лучше..."

Это было оптимистическое, внушающее надежду послание Джулиану: "Да, парень, твои родители развелись. Я знаю, что тебе это не по душе, но все будет хорошо".

Позже я изменил "Джулс" на "Джуд". Одного из персонажей "Оклахомы" зовут Джуд, и мне нравится это имя. Когда я закончил песню, я сыграл ее Джону, хотя думал, что есть одно место, над которым можно еще поработать, — "the movement you need is on your shoulder" (можно примерно перевести как "все, что тебе нужно сделать, — в твоих руках", но в интернете можно найти десяток различных толкований.— “Ъ”)». Маккартни сказал, что потом изменит слова, но Леннон ответил: «Нет… Это лучшая строчка в песне».

Джон Леннон: «"Hey Jude" — один из его шедевров. Он сказал, что написал ее о Джулиане, моем ребенке. Он знал, что я расхожусь с Син и оставляю Джулиана. Он поехал туда, чтобы сказать "привет" Джулиану. Он был для него как дядя. Пол всегда умел общаться с детьми. Вот и придумал "Hey Jude".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джулиан Леннон вспоминал, что отец проводил с ним очень мало времени. Гораздо чаще мальчик играл с Полом Маккартни. На фото Джон Леннон виден на заднем плане

Фото: Central Press / Getty Images

Но я всегда слушал ее как песню обо мне. Подумайте, Йоко только что появилась в кадре. Он говорит: "Эй, Джуд — эй, Джон". Я знаю, что похож на фаната, который находит скрытый смысл, но это можно понять как песню обо мне. Словами "иди и возьми ее" он подсознательно говорит: "Двигайся дальше, оставь меня". Но на сознательном уровне он не хочет, чтобы я двигался дальше. Ангел внутри него говорит: "Благословляю тебя". Дьяволу внутри него это не нравится, он не хочет терять партнера».

Песня «Hey Jude» была выпущена на сингле 26 августа 1968 года, когда бракоразводный процесс еще продолжался. Она не вошла в состав ни одного студийного альбома The Beatles. В 1970-м она была включена в компиляционный альбом «The Beatles Again (Hey Jude)».

В 1987 году Джулиан Леннон случайно встретился с Полом Маккартни в отеле в Нью-Йорке. Джулиан: «Он мне сказал, что все эти годы думал о том, как складывается моя жизнь, что мне приходится переживать. Мы с Полом порой проводили время вместе — больше, чем я проводил с отцом. Мы замечательно дружили. Осталось больше фотографий того времени, где я играю с Полом, чем фотографий, на которых я с отцом».

Новые мужья и отчимы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cинтия Леннон с книгой «John: A Biography»

Фото: Paul Hackett / Reuters

Вскоре после развода Синтию с Джулианом пригласил к себе в гости итальянский бизнесмен, владелец гостиниц в Италии и Великобритании Роберто Бассанини. Синтия и Бассанини стали любовниками, а 1 августа 1970 года — мужем и женой. Группы The Beatles к тому моменту уже не существовало. 10 апреля 1970 года Пол Маккартни официально объявил о ее распаде.

У Джулиана были хорошие отношения с отчимом. Но новый брак Синтии продлился не очень долго — до декабря 1973-го.

1 мая 1976 года у Джулиана появился новый отчим. Синтия вышла замуж за телеинженера Джона Твиста.

На летних каникулах 1976 года Джулиан поехал к отцу в Нью-Йорк. Его единокровному брату Шону еще не исполнилось года. Младший брат Джулиану понравился. А у отца на старшего сына времени не находилось.

Когда Джулиан захотел купить себе губную гармошку, Джон дал ему деньги, но отправил в магазин одного. У магазина двое мальчишек напали на Джулиана, побили его и отобрали деньги.

Осенью того же года английский журнал опубликовал отрывок из мемуаров, над которыми работала Синтия (книга «A twist of Lennon» — в названии обыгрывались фамилии двух ее мужей — была опубликована 1 января 1978 года).

Джон, узнав о журнальной публикации, 15 ноября 1976 года отправил гневное письмо Синтии Твист. В нем он заявлял: «Как тебе и мне хорошо известно, наш брак закончился задолго до появления ЛСД и Йоко Оно». Леннон также писал: «Похоже, ты забыла, что всего два года назад, когда я расставался с Йоко, ты неожиданно привезла Джулиана повидаться со мной в Лос-Анджелесе после трех лет молчания. Во время этого визита ты практически ни на секунду не оставляла меня наедине с ним. Ты даже просила меня снова жениться на тебе и/или родить от меня ребенка, "ради блага Джулиана"! Я вежливо сказал нет, и в любом случае я все еще любил Йоко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шон Леннон (слева) вспоминал, что его научил играть на гитаре его единокровный брат Джулиан (справа)

Фото: Lynn Goldsmith / Corbis / VCG / Getty Images

В 1979 году Джон пригласил Джулиана в США во время пасхальных каникул — отпраздновать его 16-летие. Подарком на день рождения стал мотоцикл, доставленный Джулиану чуть раньше. Празднование получилось не очень удачным. Джон с обоими сыновьями поехал во Флориду. В день рождения они вышли в океан на яхте. Но кто-то с другой яхты узнал Джона, и тот приказал поворачивать к берегу еще до того, как был разрезан праздничный пирог.

По утверждению Синтии, в ту поездку Джон нанес старшему сыну сильную психологическую травму. Вся семья готовила панкейки в форме головы Микки-Мауса Джулиан захихикал. Джон повернулся к нему и заорал: «Я не выношу твой… смех! Чтобы я больше никогда не слышал твой уродский… смех». Джулиан расплакался и убежал в свою комнату.

Фотогалерея Творческий путь Пола Маккартни Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены Фото: из личного архива Пола Маккартни В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона

Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон Фото: AP «Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»

К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles Фото: AP Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали Long Tall Sally и My Bonnie. После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр

На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой Фото: AP / Suzanne Vlamis В 1963 году сингл She Loves You возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе Ed Sullivan Show, которую посмотрели более 70 млн человек

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP / John Glanville 20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню Can’t Buy Me Love, написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада And I Love Her, на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP 29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма Help!, а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом Rubber Soul, ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала Michelle. 5 августа 1966 года вышел альбом The Beatles Revolver. Написанные для него Полом Маккартни песни — Eleanor Rigby, Here There and Everywhere, Yellow Submarine и другие стали классикой XX века Фото: AP «А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»

На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год Фото: Reuters Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году Фото: Reuters С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы Wild Life был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом

На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун Фото: Reuters 26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом Tug of War, который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля Фото: AP / Christopher Brown «На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел Let it be, а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»

Можно, конечно, заподозрить Синтию в предвзятости по отношению к бывшему мужу. Но вот что рассказывал сам Джулиан: «Расти, будучи сыном Джона Леннона, было очень непросто. Всю жизнь ко мне подходили люди и говорили: "Я любил вашего отца". У меня всегда возникали смешанные чувства, когда я слышал такое. Я знаю, что папа был кумиром для миллионов, выросших с любовью к его музыке и его идеалам. Но для меня он был не музыкантом и символом борьбы за мир, а отцом, которого я любил и который меня много раз подводил.

С пятилетнего возраста, когда мои родители разошлись, я видел его всего несколько раз, а когда это случалось, он часто вел себя отстранено и недружелюбно. Я рос, страстно желая чаще общаться с ним, но чувствовал себя отвергнутым и тем, что в его жизни я мало что значу.

У отца был огромный талант. Он был замечательным человеком, выступал за мир и любовь во всем мире. Но в то же время ему было очень трудно продемонстрировать мир и любовь по отношению к его первой семье — к моей матери и ко мне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитара Gibson Les Paul, подаренная Джоном Ленноном сыну. NFT-коллекция Джулиана Леннона

Фото: Julien's Auctions

Из интервью, которое Джон Леннон дал журналу Playboy в сентябре 1980 года: «Наши отношения отца с сыном не самые лучшие, но они есть. Ему сейчас семнадцать. Мы с Джулианом будем больше общаться в будущем…» На вопрос «Вы были очень честны относительно своих чувств к нему, вплоть до того, что назвали Шона своим первым ребенком. Вы не боитесь его ранить?» Леннон ответил: «Я не собираюсь лгать Джулиану. 90% людей на этой планете, особенно на Западе, родились из бутылки виски в субботу вечером, а намерения иметь детей не было. Так что 90% из нас… были случайностями… Джулиан в числе большинства, вместе со мной и всеми остальными. Шон был запланированным ребенком, в этом разница. Я не люблю Джулиана меньше как ребенка. Он все равно мой сын, даже если он появился из бутылки виски или потому, что в те дни не было таблеток. Он есть, он принадлежит мне и всегда будет принадлежать».

В одном из интервью Джулиан сказал: «Я никогда на самом деле не хотел знать правду о том, как папа ко мне относился. Про меня были сказаны очень нехорошие вещи… вроде того... что я появился из бутылки виски в субботу вечером… Как вы думаете, где здесь любовь?»

Через три месяца после интервью Playboy Джон Леннон был убит. В тот день Джулиан проснулся в семейном доме в Уэльсе с дурным предчувствием. Увидев в окно, что возле дома собираются репортеры, он понял, что с его отцом что-то случилось. Джулиан вылетел в США. Окружающий мир виделся ему как в тумане. Он видел только заголовки газет и хотел скорее попасть туда, где был убит его отец.

Белое перо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 9 декабря 1980 года. 17-летний Джулиан Леннон в лондонском аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк, где накануне был застрелен его отец

Фото: PA / PA Images / Getty Images

На момент смерти Джона Леннона его состояние по самым минимальным оценкам составляло около $200 млн. В завещании Джона Джулиан не был упомянут. Единственной наследницей была названа Йоко Оно. Джулиан подал на вдову отца в суд, намереваясь доказать, что Йоко повлияла на решение Джона не включать его в завещание. Если бы ему удалось это доказать, Йоко получила бы 50% наследства, а Джулиан и Шон разделили бы между собой вторую половину. Тяжба закончилась только в 1996 году внесудебным соглашением. Его условия официально не оглашались, но пресса сообщала, что Джулиан получил от Йоко $20 млн.

Синтия Леннон в 1983 году развелась с третьим мужем. В 2002-м она вышла замуж за Ноэля Чарльза, с которым ее познакомил Джулиан. Этот брак продлился до смерти Чарльза в 2013 году. Синтия умерла в 2015-м.

Фотогалерея Жизненный путь Джона Леннона Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Я артист. Дайте мне долбаную тубу, и я из нее что-нибудь выжму»

Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле. Когда мальчику было четыре года, мать Джулия (на фото) отдала сына на воспитание сестре Мими. Та была достаточно строгой и не смогла найти общий язык с Джоном, который больше привязался к своему дяде Джорджу. В 1953 году тот умер, и Леннон вновь сблизился с матерью Фото: Jeff Hochberg / Getty Images «Реальность многое оставляет воображению»

В школе Леннон не отличался особыми успехами. Ему было скучно, и в 1952 году он оказался в классе для самых отстающих учеников. Несмотря на это, он увлекся музыкой, пел в хоре и занимался выпуском школьной газеты Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo «Время, проведенное с удовольствием, не считается потерянным»

В середине 1950-х в Ливерпуле началось увлечение рок-н-роллом и вышедшим из него скиффлом, для исполнения которого не требовалось особых знаний в музыке и хорошего владения музыкальными инструментами. Все это привело к появлению множества молодежных скиффл-групп. В 1956 году Леннон создает группу Quarry Men, названную в честь школы, где учился он и его друзья Фото: Julian Hamilton / Mercury Press / Zuma Press / Kommersant Photo «Я никогда не думал о том, что буду писать великие вещи, я просто пошел и написал их»

В 1957 году Леннон познакомился с Полом Маккартни и привел его в группу. Вслед за Маккартни в группу приняли и Джорджа Харрисона. В 1959 году музыканты изменили название группы. Так появились The Beatles Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Для каждого мужчины движущая сила — это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом»

23 августа 1962 года Джон Леннон женился на Синтии Пауэлл (на фото), однако их брак продлился недолго. Пара рассталась в 1968 году, когда Леннон познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно Фото: AP «Гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия»

От первого брака у Джона Леннона есть сын Джулиан (на фото) Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Когда я был моложе, гораздо моложе, чем сейчас, я не нуждался в чьей-то помощи в чем-либо»

Первые выступления The Beatles за пределами Ливерпуля состоялись в 1960 году в Гамбурге. Группа быстро стала популярной, но музыканты пристрастились к наркотикам. Спустя год менеджером группы стал Брайан Эпстайн, изменивший имидж группы, что не очень нравилось Леннону, но способствовало популярности The Beatles Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Вы можете надеть туфли и костюм, можете причесаться и выглядеть миловидно, можете спрятать свой истинный облик за улыбку, можете ходить в церковь и отстаивать мессы, можете осуждать других за цвет кожи, можете лгать, пока не умрете, но вы никогда не сможете скрыть того, что вы моральный калека» Фото: AP «Сейчас мы популярнее, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше — рок-н-ролл или христианство»

В интервью газете Evening Standard 1966 года Леннон сказал: «Христианство уйдет. Не нужно спорить; я прав, и будущее это докажет. Иисус был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне». Британцы никак не отреагировали на эту фразу, но когда через пять месяцев интервью перепечатал американский журнал Datebook, в США начался скандал. Леннону стали угрожать. Группа была вынуждена отменить концерты. После скандала Леннон ушел на второй план, лидером группы стал Пол Маккартни Фото: Courtesy of Alliance Atlantis Ho / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo «Жить легко с закрытыми глазами, не понимая, что ты видишь»

Леннон старался проявлять себя не только как музыкант. В 1964 году он выпустил две книги прозы и стихов. В 1967 году, прочитав книгу Тимоти Лири «Психоделический опыт», Леннон снова увлекся наркотиками и отдалился от музыкантов Фото: AP / Harold Valentine «Успеха может достичь любой. Надо все время повторять себе эти слова, и успех придет»

В 1968 году вышел «Белый альбом» The Beatles. Как критики, так и поклонники группы заметили, что музыканты отдалились друг от друга, что не могло не повлиять на творчество группы. Леннон начал писать песни, названные позже его лучшими произведениями: «Strawberry Fields Forever», «Across the Universe», «I Am the Walrus» и «All You Need is Love», ставшая гимном хиппи Фото: AP «Если стоишь на краю обрыва и раздумываешь, прыгнуть или нет,— прыгни!»

В это время группа снова меняет имидж и перестает одеваться в аккуратные костюмы. В образе Леннона впервые появляются знаменитые круглые очки Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Музыка принадлежит всем. Только фирмы звукозаписи еще верят, что владельцы — они»

Леннон был широко известен своими политическими взглядами. В 1971 году вышла его песня «Imagine», проповедовавшая идеи равенства и свободы, братства людей и мира. Это сделало Леннона кумиром хиппи Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Мы мечтали что-то изменить в этом мире... но все осталось таким же. По-прежнему продают оружие Южной Африке, а черных убивают на улице. Люди по-прежнему живут в бедности, и по ним бегают крысы. Лишь толпы богатых бездельников расхаживают по Лондону в модных тряпках. Я больше не верю в миф о The Beatles» Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Когда появилась Йоко, его привлек к ней среди прочего ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала»,— рассказывал Пол Маккартни

Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне, где они и познакомились. Пара поженилась в 1969 году, после чего Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно. После свадьбы музыкант записал песню «The Ballad of John and Yoko» Фото: Zuma Press/Kommersant Photo «Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает — не расстраивайтесь: восход солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете, но большинство людей в это время еще спит»

Джон Леннон пробовал себя в качестве актера. Не считая фильмов о The Beatles, он сыграл в картине «Как я выиграл войну» (кадр из фильма на фото) Фото: AP «Мы живем в мире, где мы должны прятаться, чтобы заняться любовью, в то время как насилие практикуется среди бела дня»

В 1968 году вышел первый альбом Джона Леннона и Йоко Оно «Unfinished Music No.1: Two Virgins». В альбоме, записанном за одну ночь, не было музыки, а лишь беспорядочный набор шумов, стоны и крики. На обложку альбома была помещена фотография обнаженных Леннона и Йоко Оно. Позже супруги образовали группу Plastic Ono Band Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo «Если бы все работали, сидя в мешках, предубеждений не возникало бы. Пришлось бы судить о людях по их качествам, а не по внешности»

В 1969 году Леннон и Йоко Оно стали устраивать совместные политические акции. Так, они пригласили журналистов на «постельное интервью», в течение которого рассказывали о мире, сидя в кровати. На подобной акции в Амстердаме Леннон сочинил песню «Give Peace a Chance», которая стала гимном пацифистского движения Фото: AP «Все, что вам нужно,— это любовь»

В декабре 1969 года прошел концерт «Война закончится, если ты захочешь этого». После этого на британском телевидении музыканта назвали одним из трех политических деятелей десятилетия наравне с Джоном Кеннеди и Мао Цзэдуном. 9 октября 1975 года у Леннона родился сын Шон, и он заявил о завершении музыкальной карьеры. Следующие пять лет музыкант посвятил сыну, появившись на публике лишь раз. В 1980 году артист выпустил свой последний альбом «Double Fantasy» Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo «Смерть — это как пересесть из одной машины в другую»

Музыкальный дебют Джулиана Леннона состоялся, когда ему было 11 лет. Он подыграл на ударных во время записи песни «Ya-Ya» для отцовского альбома «Walls and Bridges».

В 1984 году Джулиан выпустил свой первый альбом «Valotte», который принес ему в 1986-м номинацию на премию Grammy в категории «Лучший новый исполнитель». Впоследствии вышло еще шесть альбомов. Последний — «Jude» (название отсылает к песне Маккартни «Hey Jude») — в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1984 году Джулиан Леннон выпустил первый диск, в 1985 году начал выступать с концертами Фото: Paul Natkin / WireImage / Getty Images Синтия и Джулиан Ленноны. 1993 год Фото: Kypros / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 В 1984 году Джулиан Леннон выпустил первый диск, в 1985 году начал выступать с концертами Фото: Paul Natkin / WireImage / Getty Images Синтия и Джулиан Ленноны. 1993 год Фото: Kypros / Getty Images

С 2000 по 2010 год включительно Джулиан не выступал с концертами и не выпускал альбомов, сконцентрировавшись на благотворительности.

В 2011 году в Ливерпуле прошла выставка «Белое перо. Дух Леннона», организованная Синтией и Джулианом Леннон. Джулиан неоднократно говорил, что особенно сильно его ранило то, что Йоко не дала ему забрать ничего из вещей отца. Ему пришлось покупать их на аукционах, в том числе открытки, которые отец посылал ему во время поездок в другие страны. Иногда ему помогал с такими покупками Пол Маккартни. На выставке было представлено то, что удалось собрать.

Джулиан объяснял, что для него означает белое перо, так: «Однажды папа сказал мне, что после того, как его не станет, если будет способ дать мне знать, что у него все хорошо, то это сообщение придет ко мне в форме белого пера. Примерно десять лет назад во время турне по Австралии в поддержку альбома "Photograph Smile" кое-что произошло. Старейшина племени аборигенов из народа мирнинг преподнес мне в дар белое перо, отчего у меня, конечно же, перехватило дух... Одно можно сказать наверняка — белое перо для меня всегда символизировало мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вдова, первая жена, два сына. Слева направо: Шон Леннон, Йоко Оно, Синтия Леннон, Джулиан Леннон. 2010 год Фото: Getty Images Белое перо для Джулиана Леннона — символ мира, знак духовной связи с отцом Фото: Fergus McDonald / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Вдова, первая жена, два сына. Слева направо: Шон Леннон, Йоко Оно, Синтия Леннон, Джулиан Леннон. 2010 год Фото: Getty Images Белое перо для Джулиана Леннона — символ мира, знак духовной связи с отцом Фото: Fergus McDonald / Getty Images

В 2007 году Джулиан основал благотворительный фонд «Белое перо» (White Feather Foundation). Фонд финансирует проекты в Индии, Австралии, странах Африки в сфере охраны природы, доступа к чистой воде, образования, здравоохранения и сохранения культур коренных народов. В 2014-м Джулиан Леннон посетил Кению и Эфиопию и убедился, что инициативы фонда по обеспечению доступа к чистой воде и образованию работают. После смерти Синтии фонд стал выделять образовательные стипендии ее имени для африканских девочек.

Джулиан Леннон выпустил в соавторстве три детские книги о защите окружающей среды, в которых герои путешествуют на волшебном самолете под названием «Летун Белое Перо». Часть прибыли от продажи книг поступает в фонд «Белое перо». Он также является соавтором графического романа «Утреннее племя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шарлин Уиттсток перед ее свадьбой с князем Монако Альбером II. 2011 год. Фото Джулиана Леннона Фото: Courtesy of Julian Lennon Джулиан Леннон на презентации книги «Love the Earth». 2019 год Фото: Mario Anzuoni / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Шарлин Уиттсток перед ее свадьбой с князем Монако Альбером II. 2011 год. Фото Джулиана Леннона Фото: Courtesy of Julian Lennon Джулиан Леннон на презентации книги «Love the Earth». 2019 год Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 2010 году Джулиан дебютировал как фотограф — в Нью-Йорке прошла его первая выставка. Многие из его фотографий сделаны во время поездок по миру по делам фонда «Белое перо». Один из самых известных его снимков — фото Шарлин Уиттсток перед ее свадьбой с князем Монако Альбером II. Джулиан живет в Монако около четверти века, и с княжеской семьей у него дружеские отношения.

В 2020 году Джулиан официально изменил свое имя с Джон Чарльз Джулиан Леннон на Джулиан Чарльз Джон Леннон. Джулиан никогда не был женат, у него нет детей. В интервью газете The Daily Telegraph в 2011 году он объяснил это сложными отношениями со своим отцом. Правда, в совсем свежем интервью газете Guardian (сентябрь 2022 года) он сказал, что его жизнь может стать лучше, если он найдет партнера и остаток жизни проведет с ней, «надеюсь, это однажды случится». На вопрос корреспондента «Если бы вы мы могли вернуть к жизни какое-то вымершее существо, кого бы вы выбрали?» он ответил: «Папу».

Алексей Алексеев