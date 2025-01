Судьба жены барабанщика

В музыкантов влюбляются миллионы девушек-подростков. Но только единицам звезда отвечает взаимностью. Вот история той, которой повезло. 60 лет назад, 20 января 1965 года, Ричард Старки, более известный как Ринго Старр, сделал предложение Морин (Мэри) Кокс. А еще это пример того, что благодаря работе многочисленных биографов и журналистов всю жизнь членов The Beatles и их ближайшего окружения сегодня можно восстановить по дням, если не по минутам.

Ринго Старр и Морин Кокс

Фото: SSPL / Getty Images

Фото: SSPL / Getty Images

Предшественник и предшественница

Впервые Мэри Кокс влюбилась в популярного музыканта, когда ей было 14 лет. Это был Джонни Бирн, выступавший под псевдонимом Джонни Гитара в честь героя вестерна 1954 года Johnny Guitar.

Бирн и его друг Алан Колдуэлл основали любительскую скиффл-группу Texan Skiffle Group. В 1959 году Колдуэлл взял себе псевдоним Рори Сторм, после чего название группы изменилось на Rory Storm and the Hurricanes. Появились новые участники, в том числе Ричард Старки, который тоже взял себе псевдоним — Ринго Старр. Рори Сторм пел, Джонни Гитара играл, конечно, на гитаре, Лу Уолтерс (настоящее имя — Уолтер Эймонд) — на бас-гитаре, Ринго Старр был за ударной установкой. Группа исполняла уже не скиффл, а рок-н-ролл.

Группа Rory Storm and the Hurricanes. 1961 год. Слева направо: Рори Сторм, Джонни Гитара, Ринго Старр, Лу Уолтерс

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Мэри Кокс была знакома с Ринго, но отношения у них были дружеские. Ринго в то время был обручен с обивщицей мебельной фабрики Джеральдиной Макговерн.

На сцену ливерпульского клуба Cavern группа Rory Storm and the Hurricanes впервые вышла в январе 1960 года. В том же году Мэри Кокс, любившая ходить в Cavern, стала встречаться с Джонни Гитарой. В октябре-ноябре 1960 года группа Rory Storm and the Hurricanes отправилась на гастроли. Они выступали в гамбургском клубе Kaiserkeller, играя посменно с другой ливерпульской группой, менее известной и хуже оплачиваемой,— The Beatles.

Перед отъездом Джонни Гитары в Гамбург его отношения с Мэри разладились.

Оставшаяся в Ливерпуле Мэри бросила школу и устроилась работать ученицей парикмахера и маникюрши в салон красоты Ashley Dupre Continental Hair and Beauty Salon. Еще в школе она стала называть себя Морин. Друзья звали ее просто Мо.

По возвращении Rory Storm and the Hurricanes из Гамбурга Морин возобновила отношения с Джонни.

На март 1961 года была назначена свадьба Ринго Старра с Джеральдиной Макговерн. Она не состоялась. Позднее Ринго вспоминал: «Я был обручен с одной девушкой. Продолжалось это недолго. Она стала на меня давить: или я, или барабаны».

Очередь к клубу Cavern

Фото: Max Scheler - K & K / Redferns / Getty Images

Фото: Max Scheler - K & K / Redferns / Getty Images

Первые поцелуи

В начале 1962 года Морин Кокс рассталась с Джонни Гитарой. Но она продолжала ходить в клуб Cavern, слушать Rory Storm and the Hurricanes и The Beatles.

Однажды на спор с подругой Морин подкараулила выходившего из гримерки участника The Beatles Пола Маккартни и поцеловала его. Подруга, которой нравился Пол, обиделась и ушла. А Морин после этого подкараулила у гримерки и поцеловала ударника Rory Storm Ринго Старра.

В августе 1962 года Ринго Старр перешел в The Beatles. 18 августа он впервые принял участие в концерте в составе группы.

Несколько дней спустя Морин по дороге на работу повстречала Ринго, который шел к своему автомобилю. Она подбежала к нему, попросила автограф, поздравила с переходом в The Beatles.

Когда он отъехал, она записала номер его автомобиля — NWM 466, а затем заучила его. И помнила до самой смерти.

Свой первый автомобиль Ford Zodiac Ринго купил за £75 (около £2000 на современные деньги) у барабанщика группы The Big Tree Джона (Хатча) Хатчинсона. Машина была не очень новой. Плохо переключалась вторая передача, постоянно спускали шины. Однажды Ринго подвозил Джорджа Харрисона, чтобы помочь ему с покупкой автомобиля. На обратном пути на дорогу выбежала собака. Ремонт Ford Zodiac обошелся в 67 фунтов 3 шиллинга и 3 пенса.

23 августа Ринго заметил Морин, которая стояла в очереди в Cavern, и подошел к ней. Они поболтали. Позже в клубе он пригласил ее на танец.

В статье Морин Клив, опубликованной в газете Evening Standard в 1966 году, дальнейшие события рассказаны так: «"Отвезти вас домой, девушка?" — предложил он. "О.К.,— сказала она,— но я с подружкой". У Ринго была машина, но не было водительских прав, но была машина. Он отвез обеих домой. На следующей неделе он отвез обеих домой, и так продолжалось еще шесть недель. "Мы втроем сильно подружились",— говорит он. Однажды он сказал ей: "Может, как-нибудь вечером погуляем? Можно это будут только ты и я?" "О.К.",— сказала она».

Поскольку между окончанием ее рабочего дня в салоне красоты и началом выступления The Beatles в клубе был слишком маленький промежуток, первое свидание Ринго назначил на раннее время — чтобы дольше пробыть вместе. Они гуляли по паркам, посмотрели кино.

Они были похожи. Оба были единственными детьми в семье. Ринго практически не ходил в школу. Морин бросила школу, недоучившись. Оба были немногословны и не любили привлекать к себе внимания. Он был на 6 см выше ее ростом (у него — 169 см, у нее — 163 см).

После первого свидания Ринго начал встречать Морин и после работы. А Морин стала помогать фан-клубу The Beatles отвечать на письма, поступавшие на имя Ринго.

Соперницы

Популярность The Beatles быстро росла. Разгоралась битломания. Поклонницы посещали все концерты, а до и после выступлений стояли у клуба Cavern или у другой площадки, где проходил концерт, надеясь увидеть битлов.

Из интервью Морин Старки 1967 года: «После выступления в обеденное время они выстраивались в очередь в ожидании вечернего концерта. Их целью было оказаться как можно ближе к первому ряду, чтобы видеть The Beatles и быть увиденными. Я никогда не вставала в очередь раньше чем за два-три часа до открытия Cavern. Мне было страшно. Между девушками случались драки и скандалы. Когда открывались двери, первые врывались внутрь, сбивая друг друга с ног. Затем, когда приближалось время выступления The Beatles, если там была компашка человек из четырех, они по очереди ходили в туалет со своими маленькими чемоданчиками, чтобы переодеться и накраситься. Поэтому, когда выступали The Beatles, они выглядели потрясающе, как будто только что подошли».

В День святого Валентина, 14 февраля 1963 года, The Beatles играли в танцевальном зале Locarno. После концерта Морин сидела в автомобиле Ринго и ждала его.

К машине подошла какая-то девушка и спросила: «Ты подружка Ринго?» Морин ответила отрицательно. Тогда девушка стала кричать на нее, назвала лгуньей и попыталась расцарапать ей лицо. Морин успела поднять стекло в двери.

Впоследствии другие поклонницы группы выяснили, где она работает, и стали ей угрожать. Ей стало страшно ходить в салон красоты, она стала подумывать о том, чтобы уволиться.

Whaddon House. В этом жилищном комплексе жил менеджер The Beatles Брайан Эпштейн и все члены группы, Харрисон и Старр — дольше всего

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Разлука и новые встречи

В конце лета 1963 года все участники группы The Beatles переехали в Лондон. Сначала они остановились в отеле President рядом с Британским музеем. Когда битломаньячки выяснили, где живут их кумиры, отель пришлось покинуть. Менеджер группы Брайан Эпштейн снял квартиру с тремя спальнями в доме 57 по Грин-стрит, в районе Мейфэр, неподалеку от Гайд-парка. В одной комнате жил Джон Леннон с женой Синтией и младенцем Джулианом, в остальных — другие члены группы. Затем Ленноны нашли отдельное жилье и съехали. Пол Маккартни в декабре 1963 года обосновался в доме родителей своей подруги Джейн Эшер. В 1964 году Брайан Эпштейн нашел двум оставшимся членам группы новое жилье — в жилищном комплексе Whaddon House (11–18 по Уильям-Мьюз). В конце марта в трехкомнатной квартире №7 поселились Джордж Харрисон и Ринго Старр. Сам Эпштейн к тому времени уже жил в этом же доме.

Вечером 19 апреля 1964 года квартиру Харрисона и Старра ограбили. Вор перебрался с соседней крыши на балкон, затем вскрыл французское остекление, после чего прошелся по комнатам, выдвигая ящики шкафов в поисках добычи.

Оба битла до часа ночи были на вечеринке. Официально сообщалось, что украдено было £200, принадлежащих Харрисону, запонки Ринго и сувениры из поездки по США. Общая сумма ущерба составила около £400.

Но больше всего потерпевших расстраивало то, что теперь в прессе появится их новый адрес, и поклонницы будут мешать жить.

Эпштейн заявил, что подберет новую квартиру для своих подопечных.

После отъезда Ринго в Лондон Морин осталась в Ливерпуле. Но в сентябре 1963 года Ринго приглашал ее на отдых в Грецию на три недели — вместе с Полом Маккартни и его подругой Джейн Эшер. Битломания до этой страны тогда еще не докатилась, так что им удалось сохранить инкогнито.

В мае 1964 года, на следующий месяц после ограбления квартиры в Whaddon House, та же компания совершила новое зарубежное путешествие. Они провели три недели на Виргинских островах в Карибском море.

Толпы поклонниц по возвращении в Великобританию удалось избежать. Харрисон и Старр с подругами прилетели в аэропорт Лутон, хотя официально сообщалось, что их самолет приземлится в Хитроу. На эту удочку попались не только битломанки и пресса, но и Элси Старки Грейвз, мать Ринго. На следующий день в газетах были опубликованы фотографии, на которых она с разочарованным лицом выходит из аэровокзала.

Во время поездки на Карибы Морин было 17 лет, но газеты называли ее 18-летней. Не сообщала пресса и о том, что она — девушка барабанщика The Beatles. На пресс-конференции после поездки Ринго назвал Морин своим ассистентом.

Тогда же Морин решила, что больше не будет работать в парикмахерской. Позднее Ринго то ли в шутку, то ли всерьез заявлял, что создаст для нее общенациональную сеть салонов, но этого не произошло.

Фанаты (в основном фанатки) преследовали участников группы The Beatles повсюду

Фото: Watford / Mirrorpix / Getty Images

Фото: Watford / Mirrorpix / Getty Images

У постели больного

3 июня 1964 года во время фотосессии The Beatles для газеты Saturday Evening Post Ринго Старр плохо себя почувствовал. У него закружилась голова, подкосились ноги. Позднее газеты, чуть-чуть преувеличивая, писали, что он потерял сознание и упал. Ринго отвезли домой. Лучше ему не становилось. Болело горло, температура поднялась до 103 по Фаренгейту (+39,5 по Цельсию). Его доставили в больницу, где диагностировали тонзиллит и фарингит. Ринго не смог отправиться вместе с остальными участниками The Beatles в первое мировое турне, которое начиналось на следующий день. Его временно заменил Джимми Никол.

Ринго лежал в отдельной палате. У дверей стояли телохранители, а список посетителей, которым разрешалось его навещать, состоял из двух человек: мать и Морин. Узнав о болезни, Морин приехала к нему из Ливерпуля с букетом красных роз (по другой версии — с мороженым, полезным при тонзиллите). Она навещала больного несколько раз.

Через неделю Ринго почувствовал себя лучше. Он выписался из больницы, а 11 июня улетел в Австралию через Сан-Франциско, чтобы догнать группу.

В декабре 1964 года Ринго и Морин стали жить вместе в Whaddon House. В следующем месяце Морин поняла, что беременна. Она сказала об этом Ринго. Он воспринял известие спокойно, но попросил сохранить беременность в тайне до тех пор, пока они не объявят о свадьбе.

Морин не помнила, как Ринго делал предложение, но говорила, что это было в лондонском клубе Ad-Lib холодным январским утром. Ad-Lib был любимым ночным клубом The Beatles, у группы там был забронирован персональный столик.

В лондонском клубе Ad-Lib Ринго Старр сделал предложение Морин Кокс
Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images
Кокстон-холл. Здесь 11 февраля 1965 года Морин Кокс стала миссис Морин Старки
Фото: Dmitry Djouce / Flickr

ЗАГС и быстрый медовый месяц

11 февраля брак Ричарда Старки-младшего и Мэри Кокс был зарегистрирован в лондонском Кокстон-холле, популярном у британских знаменитостей бюро записей актов гражданского состояния (в частности, там оформляли свои отношения Элизабет Тейлор, Роджер Мур и Иегуди Менухин).

Для того чтобы обмануть журналистов и битломанок, регистрация брака была назначена на 8 часов утра. Бюро ЗАГС официально открывалось на час позже. Конспирации способствовал и тот факт, что в то время мало кому были известны настоящие имена жениха и невесты.

Церемонию, продлившуюся пять минут, провел старший регистратор актов гражданского состояния Барри Дигвуд. Присутствовали: шафер жениха Брайан Эпштейн, родители жениха и невесты, Джон Леннон и Джордж Харрисон. Пола Маккартни не было в Лондоне.

Морин была в кремово-белом костюме с юбкой и белых туфлях на высоких каблуках. На голове у нее была вязаная белая сетка для волос с белым бантом спереди. В руках она держала букет цветов.

Ринго был одет в темно-коричневый костюм в белую полоску с кремово-белой рубашкой и коричневым галстуком.

Из Кокстон-холла все отправились на квартиру Брайана Эпштейна, чтобы отметить торжественное событие. От Эпштейна молодожены поехали в дом работавшего с The Beatles адвоката Дэвида Джекобса, расположенный в курортном городе Хоув на берегу пролива Ла-Манш. Там они провели медовый месяц или, скорее, медовый уикенд. Брак был зарегистрирован в четверг, а в понедельник Ринго должен был быть в Лондоне в студии звукозаписи.

Адвокат Джекобс, предоставивший Ринго и Морин свой дом, печально прославился тем, что в разгар битломании заключил договоры на выпуск сувениров с битловской символикой на таких невыгодных для группы условиях, что ущерб от его непрофессиональной работы оценивался впоследствии примерно в £100 млн, что соответствует около £2,6 млрд в современных деньгах.

На следующее утро после регистрации брака дом, в котором находились мистер и миссис Старки, был окружен репортерами. Ринго и Морин пришлось давать пресс-конференцию.

Представители прессы слегка подпортили молодоженам их короткий медовый месяц (на заднем фоне справа, без фотоаппарата — Брайан Эпштейн)

Фото: AP

Фото: AP

«У вас будет медовый месяц?» — спросил один из репортеров. «Нет, не думаю, пока вы, ребятки, здесь крутитесь»,— ответил Ринго.

У Морин спросили: «Вы познакомились до того, как группа стала очень успешной?» Она ответила: «Да». На вопрос: «Вы собираетесь купить дом?» — Морин сказала: «Еще не знаю», а Ринго: «Да, мы должны купить дом».

Незадолго до свадьбы Ринго Старр арендовал квартиру №1 на первом и полуподвальном этажах дома 34 по Монтегю-сквер, в районе Мэрилебон. В ней Старры прожили до июля 1965 года. Позднее в квартире на Монтегю-сквер в разное время действовала студия звукозаписи, устроенная Полом Маккартни, жили басист The Animals Чес Чендлер, лидер группы The Jimi Hendrix Experience Джими Хендрикс, мать первой жены Джона Леннона Лилиан Пауэлл, сам Леннон, Йоко Оно.

После свадьбы Ринго и Морин первое время жили в арендованной квартире в доме 34 по Монтегю-сквер

Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Семейные гнезда и совместные путешествия

24 июля 1965 года Ринго Старр купил дом Sunny Heights в городе Уэйбридж за £30 тыс. (около £740 тыс. на современные деньги). Интерьер дома изменили. По заказу Ринго, который с детства мечтал быть владельцем бара, над гаражом был устроен персональный бар The Flying Cow — со стойкой, бильярдом, музыкальным автоматом и портретами Леннона и Маккартни на стене. На придомовом участке построили трассу для картинга. Детьми занималась няня, ежедневно приходила уборщица. Готовить Морин предпочитала сама и часто засиживалась до глубокой ночи, ожидая возвращения Ринго из студии звукозаписи, чтобы накормить его горячим ужином.

Первенец Старров Зак Старки родился 13 сентября.

Морин и Ринго с их вторым сыном Джейсоном в больнице королевы Шарлотты, старейшем роддоме Лондона
Фото: AP
Морин и Ринго с их старшим сыном Заком
Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

19 августа 1967 года появился на свет его брат Джейсон, 11 ноября 1970 года — сестра Ли.

Одна из причин, по которой Старры поселились в Уэйбридже, желание жить рядом с Леннонами, Джоном и Синтией. Джон Леннон купил свой дом на холме на год раньше Ринго — в июле 1964-го. Ринго поселился у подножия.

В декабре 1968 года Ленноны продали свой дом в связи с разводом. Ринго покинул Уэйбридж в том же году. В ноябре 1968 года Старры переехали в усадьбу Brookfield в деревушке Элстед, а дом Sunny Heights был продан. В 1969 году семья Старр переехала в Лондон, в дом на Комптон-авеню.

До развода Ленноны путешествовали вместе со Старрами.

В марте 1965 года группа The Beatles отправилась в Австрию на съемки фильма «Help!» Леннон и Старр были с женами, Харрисон — со своей подругой Патти Бойд. Джейн Эшер не смогла поехать, так как была загружена работой.

В январе 1966 года Ленноны и Старры вместе провели отпуск в Испании и на островах Тринидад и Тобаго.

В сентябре 1966 года Ринго и Морин приезжали в Испанию на съемки фильма Леннона «How I Won the War».

Участники группы The Beatles с родственниками на приеме у Махариши Махеш Йоги. Слева направо: Пол Маккартни, Джейн Эшер, Патти Бойд, Майк Маккартни, Ринго Старр, Морин Старки, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Махариши Махеш Йоги

Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

Карри и мухи

В феврале 1968 года Леннон и Старр с женами, Харрисон с женой и сестрой жены и Маккартни с Джейн Эшер и братом Майком отправились в Ришикеш (Индия) на курсы трансцендентальной медитации в ашраме Махариши Махеш Йоги.

Никто из них не окончил курс. Все битлы покинули Ришикеш досрочно по разным причинам. Первыми были Ринго и Морин. Они продержались десять дней.

Ринго почувствовал себя плохо еще до приезда в Индию — после сделанной прививки от холеры.

Вот что он вспоминал о той поездке: «Я был там только две недели, потом уехал. Я не получил того, что думал получить. Еда была для меня абсолютно неподходящей, так как у меня аллергия на многие продукты. Я привез два чемодана, один с одеждой, а второй с бобами Heinz (рекомендую). Однажды утром ребята, занимавшиеся едой, сказали: "Будешь яйца?" Я сказал: "Ну да, конечно". На следующее утро я сказал то же самое. Я подумал: "Отлично, дела налаживаются".

Затем я увидел, как они закапывают скорлупу. Это был первый из случаев, которые заставили меня задуматься, что там все не так, как я себе представлял. В религиозном и духовном ашраме не должно было быть яиц. Я подумал: "Что это значит, закапывание скорлупы? Бог этого не видит?" Мы вернулись домой потому, что скучали по детям. Морин боялась мух, а в Ришикеше от них было никуда не деться».

Вот что вспоминал Пол Маккартни: «Ринго вернулся домой досрочно. Он не переносил еду, а его жена не переносила мух. Это было понятно; он был типичным британским парнем. Там были карри и острая еда — а у него желудок легко расстраивается (вероятно, из-за перитонита, который он перенес в детстве). Морин не любила мух — если в комнате была хоть одна муха, она точно знала, где та находится в любой момент времени. Я помню, как однажды она оказалась в ловушке в комнате, потому что над дверью сидела муха. Так что, очевидно, условия в Ришикеше были для них неидеальными».

Распад

Первые годы семейной жизни Старров были относительно спокойными.

Морин снялась в музыкальном видео на песню The Beatles 1964 года «Something». Она пела с хором в песне «The Continuing Story оf Bungalow Bill» с двойного альбома The Beatles («Белого альбома»).

В 1967 году Морин покрасила волосы, став блондинкой, а в 1969 году снова превратилась в брюнетку.

В 1968 году Питер Браун из Apple Corps убедил Фрэнка Синатру записать необычную версию песни «The Lady Is a Tramp». На оригинальную мелодию поэт-песенник Сэмми Кан создал новый текст — «Maureen Is а Champ» («Морин — чемпион»). 4 августа 1968 года Ринго Старр подарил пластинку с записью жене на ее 22-й день рождения. В музыкальном каталоге Apple Corps. у этой записи первый номер.

Радостный голос Морин можно услышать в конце песни «Get Back» с альбома «Let It Be». В ответ Пол Маккартни благодарит ее: «Спасибо, Мо».

Она присутствовала на концерте The Beatles 1969 года на крыше компании Apple Corps.

Проблемы в жизни супругов Старр начались примерно в то же время, когда распалась группа The Beatles, в 1970 году.

Ринго стал злоупотреблять алкоголем, Морин подозревала его в неверности.

В конце 1972 года Ринго и Морин были в гостях у Джорджа Харрисона и его жены Патти Бойд. Неожиданно для всех Харрисон заявил, что безумно влюблен в Морин.

Разразился скандал. Позже Харрисон извинился перед Старром, и оба решили, что инцидент исчерпан.

Патти Бойд в автобиографической книге «Wonderful Tonight: George Harrison, Eric Clapton, and Me» пишет, что у Джорджа и Морин после этого начался роман. Сначала Патти попались на глаза фотографии Джорджа вместе с Морин. Снимки были сделаны в доме Харрисонов в то время, когда она навещала свою мать. Затем Патти застукала Джорджа и Морин закрывшимися в спальне. После долгих стуков в дверь и криков: «Что ты делаешь? Я знаю, что она здесь!» Джордж открыл дверь и сказал: «Она просто немного устала и прилегла».

Ринго и Морин разошлись в 1973 году. В 1975 году Морин подала на развод, обвинив Ричарда Старки-младшего в том, что он изменил ей с манекенщицей Нэнси Эндрюс. Нэнси и Ринго познакомил Джон Леннон.

15 июля 1975 года развод был оформлен. Интересы Морин представлял адвокат Чарльз Доти из лондонской юридической фирмы Withers. Морин сохранила фамилию Старки. Дети остались с ней, отцу было предоставлено право посещать их.

Синтия Леннон в книге «John: A Biography» пишет о том, что после развода Морин пыталась совершить самоубийство — на мотоцикле въехала на высокой скорости в стену. Полученные травмы лица пришлось потом исправлять пластическим хирургам.

Айзек Тигретт (слева) принимает в Hard Rock Cafe гостей — актеров Дэна Экройда (в центре) и Билла Мюррея

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

В 1976 году Морин стала жить с бизнесменом Айзеком Тигреттом, одним из основателей Hard Rock Cafe и House оf Blues.

В 1980 году бывшие супруги предприняли попытку воссоединения. Морин ушла от Тигретта, Ринго — от Эндрюс. Но ничего не вышло. На съемках фильма « Caveman » Ринго Старр познакомился с Барбарой Бах. В 1981 году они поженились и уже пятое десятилетие живут вместе. Морин вернулась к Тигретту. 4 января 1987 года она родила ему дочь — Аугусту Кинг Тигретт. 27 мая 1989 года Морин и Айзек зарегистрировали брак.

7 сентября 1985 года Морин стала бабушкой — у Зака Старра родилась дочь Татя Джейн Старки.

По соглашению с Ринго после развода Морин получила £125 тыс. единовременно, а также ей полагались периодические выплаты на общую сумму £23 тыс. в год для себя и по £2500 в год на каждого из троих детей. Впоследствии размер положенных ей выплат дважды увеличивался — до £44 тыс. в год в 1983 году и до £70 тыс. в год в 1986 году. Суммы на детей также выросли — до £10 тыс. на каждого.

В 1987 году Морин подала в суд на юридическую фирму Withers, обвинив ее в нарушении условий контракта и халатности. Она утверждала, что представители фирмы неправильно оценили состояние и доходы Ринго Старра, поэтому при разводе ей была выплачена сумма, недостаточная для того, чтобы «сохранять образ жизни, к которому она привыкла». В иске ей было отказано. Кроме того, ей присудили оплату судебных издержек, которые превышали £200 тыс.

Бывшие супруги несколько раз встречались. Например, 6 апреля 1992 года на благотворительном концерте Джорджа Харрисона, в котором принимали участие Ринго и Зак.

Морин Старки Тигретт скончалась 30 декабря 1994 года в Сиэтле, штат Вашингтон. У нее была лейкемия. Трансплантация костного мозга (донором выступил ее сын Зак) не помогла. В последние часы жизни у ее больничной койки находились ее мать, муж, четверо детей и Ринго Старр.

В 1995 году Пол Маккартни написал песню «Little Willow» — в память о Морин и как посвящение ее детям. Впервые она была издана на альбоме 1997 года «Flaming Pie».

Алексей Алексеев