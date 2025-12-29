В Краснодаре привились от гриппа свыше 762 тысяч жителей

В Краснодаре в рамках прививочной кампании от гриппа вакцинировались более 762 тыс. человек. Об этом сообщили на расширенном аппаратном совещании в администрации города, которое провел мэр Евгений Наумов.

Для иммунизации населения в медицинских организациях региона было сформировано более 1,3 тыс. прививочных бригад. Кампания проводилась в поликлиниках, на выездных пунктах и по месту работы граждан.

Особое внимание в ходе совещания уделили вакцинации групп риска, в том числе работников образования и здравоохранения, сотрудников транспорта, организаций социального обслуживания и МФЦ, сферы услуг, а также студентов, призывников, людей с хроническими заболеваниями, беременных и пожилых граждан.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что к концу года в Краснодарском крае зафиксировали более 2,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости в 7,5 раза ниже эпидемического порога.

Анна Гречко