Заболеваемость ОРВИ на Кубани в 7,5 раз ниже эпидемического порога

За 48-ю неделю года в Краснодарском крае зафиксировали более 2,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости в 7,5 раза ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

За прошедшую неделю в регионе выявили 84 случая гриппа. Более 70% случаев ОРВИ зафиксировали среди людей старше 15 лет. Основные возбудители — риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

Кроме того, в Краснодарском крае завершилась прививочная кампания против гриппа. Вакцину получили более 3,3 млн человек, из которых свыше 2,4 млн составили взрослые.

Алина Зорина