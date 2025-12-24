Число производителей рыбы и икры на Кубани за год сократилось на 2,8%

За последний год в Краснодарском крае сократилось число организаций, занимающихся переработкой рыбы и производством икры. По состоянию на декабрь 2025 года в регионе зарегистрировано 35 юридических лиц с видом деятельности по ОКВЭД2 10.20 («Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, включая производство икры»). Годом ранее таких организаций было 36, что означает снижение показателя на 2,8%, рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.

В более длительной динамике рынок демонстрирует умеренные колебания. В 2023 году в Краснодарском крае насчитывалось 34 компании с данным видом деятельности. В 2024 году их число увеличилось до 36, однако в 2025 году произошло небольшое сокращение. В итоге по сравнению с 2023 годом количество организаций выросло на одну, несмотря на снижение в последний год.

Данные о числе предприятий сформированы на основе сведений о государственной регистрации юридических лиц, которые Федеральная налоговая служба России передаёт из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Общий объем производства икры и ее заменителей в Краснодарском крае за 2023–2025 годы рассчитан по полному кругу производителей и приведен в отдельном статистическом приложении. При этом информация о распределении производства по видам икры не раскрывается. Это связано с требованиями федерального законодательства, которое ограничивает распространение первичных статистических данных организаций.

Цены производителей промышленной продукции Росстат отслеживает на выборочной основе, при этом наблюдение не охватывает весь ассортимент товаров. В связи с этим у территориальных органов статистики отсутствуют данные о ценах производителей на икру лососевых рыб.

Ранее в региональных СМИ сообщалось о существенном снижении объемов производства икры в Краснодарском крае. По данным официальной статистики, за январь—ноябрь 2024 года в регионе было выпущено 88,1 т икры и ее заменителей, тогда как за аналогичный период 2023 года показатель достигал 283,7 т. Таким образом, объемы производства сократились более чем в три раза.

В министерстве сельского хозяйства края снижение выпуска объясняли ростом стоимости сырья, используемого при производстве икры. Удорожание входящих компонентов привело к увеличению отпускных цен, что, в свою очередь, негативно отразилось на спросе и объемах потребления продукции.

При этом ценовая динамика на потребительском рынке оставалась неоднородной. Согласно данным Росстата, по итогам третьего квартала 2024 года средняя цена килограмма икры лососевых в Краснодарском крае была на 1,8% ниже уровня годичной давности. Однако уже в октябре фиксировался резкий рост стоимости — цены увеличились на 37% в сравнении с предыдущими периодами.

