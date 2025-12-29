Владелец танкера «Волгонефть-239» оспаривает взыскание 35 млрд рублей

Компания «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», затонувшего у Керченского пролива в декабре 2024 года, подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на судебные акты нижестоящих инстанций, которыми с нее было взыскано 35,5 млрд руб. Информация об этом содержится в арбитражной картотеке.

Жалоба принята к производству, ее рассмотрение назначено на 25 февраля 2026 года. Одновременно компания ходатайствовала об отсрочке уплаты государственной пошлины, сославшись на тяжелое финансовое положение, и суд это требование удовлетворил.

Ранее, в августе 2025 года, Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов, возложив ответственность на владельца судна. В ноябре Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, отклонив жалобу ЗАО «Волгатранснефть».

Вячеслав Рыжков