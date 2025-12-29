Александр Полиди: «Экономика и рынки стали крайне чувствительны к настроениям и ожиданиям»

Клуб КубА и деловое издание «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 25 декабря провели последний в 2025 году бизнес-завтрак. Встреча была посвящена экономическим итогам уходящего года, а спикером мероприятия стал сооснователь клуба, доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о последствиях укрепления курса рубля для экономики, отставании от мировых темпов роста, инвестициях компаний собственных средств, необходимости структурных реформ, и почему в бизнесе больше не актуально долгосрочное планирование.

Профессор Александр Полиди рассказал об экономических итогах года

Как отметил профессор, агентство Bloomberg признало российский рубль валютой номер один в мире по укреплению курса. Для импортеров это позитивный фактор, но для экспортеров это достаточно серьезный фактор торможения. При этом, когда укрепляется любая валюта, то инфляция должна снижаться. В России же прямой взаимосвязи между курсом и инфляцией нет, и это один из парадоксов отечественной экономики.

Экономический рост России оценивается примерно в 1%, что означает очень серьезное отставание от мировых темпов- 2,8-3%. Рост экономики сейчас в основном поддерживается госрасходами, а не частными инвестициями.

«Рост 1% — это отставание от мира. На нас с вами как на потребителях и бизнесменах это сказывается напрямую в перспективе»,— комментирует Александр Полиди.

Более 60% инвестиций сегодня — это собственные средства компаний, а не заемные, поскольку финансовая система «дешевых» денег не дает, а высокая ставка инвестиционную активность подавляет. Банки при высокой ключевой ставке остаются одними из главных бенефициаров текущей модели. По оценкам профессора, банковский сектор в уходящем году будет с очень хорошими показателями прибыльности, практически единственный сектор российской экономики. Это ненормально, поскольку через банковскую систему происходит перераспределение добавленной стоимости, а не ее прирост в реальном выражении.

Без структурных реформ и доступа к технологиям российская экономика рискует войти в десятилетие стагнации, считает спикер. Пример авиации наглядно показал, что без технологий импортозамещение просто не работает. «За пять лет авиационного импортозамещения у нас не полетел ни один самолет». Не вложив в технологию сегодня, вы не получите отдачу завтра. При этом сегодня нет таких технологий, для которых российский рынок был бы достаточным по емкости»,— отмечает Александр Полиди.

Как считает профессор, Россия в силу сравнительно дешевой электроэнергии в ряде регионов и климата де-факто стала второй страной в мире после Китая по майнингу криптовалют. Поэтому легализация «крипты» — это признание ее экономического явления. Эта технология уже случилась, и Россия с высокой вероятностью может превратиться в мировой дата-центр.

Резидентов и гостей клуба с каждой встречей становится все больше

Также Александр Полиди высказался о денежной-кредитной политике Центробанка, малом бизнесе и рынке недвижимости. По его мнению, жесткая денежно-кредитная политика — осознанный «от безысходности» выбор для борьбы с инфляцией. Снижение ключевой ставки будет происходить медленно и осторожно. «Экономика не может жить долго в таких ограничениях кредитного поля»,— считает профессор.

Часть малого бизнеса уйдет с рынка из-за падения маржинальности. Что касается рынка недвижимости, то он уже адаптировался к отсутствию льготной ипотеки, и взрывного роста в ближайший год не ожидается. «Государство точно не оставит недвижимость — это слишком важный сектор»,— убежден Александр Полиди.

В заключение встречи спикер отметил, что экономика и рынки стали крайне чувствительны к настроениям и ожиданиям. Фокус смещается на устойчивость, гибкость и короткий горизонт решений. Долгосрочное же планирование сегодня теряет смысл. «Никакого бизнес-плана ни на три, ни на пять, ни на 10 лет вперед больше не существует»,— подвел итог встречи профессор, отвечая на вопросы резидентов и гостей КубА Клуба.