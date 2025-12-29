Помощником губернатора Кубани по подготовке кадров станет Виктор Анисимов

Новым помощником губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по подготовке кадров станет Виктор Анисимов. Он на протяжении долгого времени работает с молодежью региона и возглавляет Кубанский научный фонд. Об этом сообщил глава края в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

«На недавнем Госсовете президент поручил назначить в каждом регионе ответственного человека по этому направлению»,— заявил губернатор.

По его словам, администрация региона детально проработала задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным на заседании. Региону необходимы конкурентоспособные специалисты, а подготовка таких кадров требует системного подхода.

Вениамин Кондратьев отметил, что главная задача в этом вопросе у системы образования, которая должна быть ориентирована не просто на получение диплома, а на опережающий результат. Сейчас в крае реализуется федеральный проект «Профессионалитет», краевую программу по созданию индустриально-промышленных площадок, в регионе их уже семь. Также проводят Дни открытых дверей для работодателей.

«Поручил руководителям ведомств проработать предложения по усовершенствованию системы подготовки кадров»,— заявил губернатор.

Алина Зорина