В московском театре Пушкина простились с Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина закончилась церемония прощания с народной артисткой Верой Алентовой, передает корреспондент «Ъ». Актриса умерла 25 декабря, ей было 83 года.

Церемония началась в 11:00 и продлилась два часа. Желающие проститься с актрисой начали собираться у театра за час до начала мероприятия. Гроб с телом госпожи Алентовой установили на основной сцене. Под потолком подвесили экран, на котором показывали фотографии артистки и кадры из фильмов с ее участием.

Венок на церемонию прислал в том числе президент Владимир Путин. Лично почтить память актрисы пришли глава Минкульта Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, худрук гостеатра наций Евгений Миронов, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

По окончании церемонии гроб вынесли из здания театра под аплодисменты. Веру Алентову похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Госпоже Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Ее увезли на скорой, актриса умерла в реанимации ГКБ №1. РЕН ТВ сообщало, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

