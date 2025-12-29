Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В московском театре Пушкина простились с Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина закончилась церемония прощания с народной артисткой Верой Алентовой, передает корреспондент «Ъ». Актриса умерла 25 декабря, ей было 83 года.

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония началась в 11:00 и продлилась два часа. Желающие проститься с актрисой начали собираться у театра за час до начала мероприятия. Гроб с телом госпожи Алентовой установили на основной сцене. Под потолком подвесили экран, на котором показывали фотографии артистки и кадры из фильмов с ее участием.

Венок на церемонию прислал в том числе президент Владимир Путин. Лично почтить память актрисы пришли глава Минкульта Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, худрук гостеатра наций Евгений Миронов, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

По окончании церемонии гроб вынесли из здания театра под аплодисменты. Веру Алентову похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Госпоже Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Ее увезли на скорой, актриса умерла в реанимации ГКБ №1. РЕН ТВ сообщало, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

О жизни и карьере артистки — в материале «Ъ» «Одаренная по достоинству».

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

Фото: Владимир Киселев / ТАСС

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина&lt;br> На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Фото: РИА Новости

Фото: Строков Михаил / ТАСС

Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Александр Куров / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

