В московском Театре Пушкина прощаются с Верой Алентовой

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина проходит церемония прощания с народной артисткой Верой Алентовой. Актриса умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

Начало церемонии было назначено на 11:00 мск, однако близкие, друзья и коллеги, а также поклонники артистки начали собираться на Тверском бульваре заранее. Здесь коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку о ролях Веры Алентовой на сцене.

Гражданская панихида продлится ориентировочно до 13:00 мск. Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером, народным артистом Владимиром Меньшовым.