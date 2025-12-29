Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В московском Театре Пушкина прощаются с Верой Алентовой

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина проходит церемония прощания с народной артисткой Верой Алентовой. Актриса умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Актриса Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Актер, продюсер Игорь Угольников

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Актер, режиссер Александр Панкратов-Черный

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Актриса Мария Аронова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Начало церемонии было назначено на 11:00 мск, однако близкие, друзья и коллеги, а также поклонники артистки начали собираться на Тверском бульваре заранее. Здесь коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку о ролях Веры Алентовой на сцене.

Гражданская панихида продлится ориентировочно до 13:00 мск. Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером, народным артистом Владимиром Меньшовым.

