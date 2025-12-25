Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РЕН ТВ: причиной смерти актрисы Алентовой стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти актрисы Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Народной артистке было 83 года.

По данным Mash, актриса умерла в реанимации ГКБ №1, куда ее доставили из Театра имени Пушкина. Сегодня там прощались с актером Анатолием Лобоцким, госпоже Алентовой стало плохо во время церемонии. Mash пишет, что врачи скорой помощи сразу «зафиксировали остановку сердца, но продолжили реанимационные действия, однако в больнице оставалось лишь констатировать смерть».

Прощание с актрисой состоится 29 декабря в московском Театре имени Пушкина, где она служила с 1965 года.

«Мужчина делает карьеру или женщина — разницы никакой»

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

Фото: Владимир Киселев / ТАСС

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина&lt;br> На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина
На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

Фото: РИА Новости

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации&lt;br> На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации
На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

Фото: Строков Михаил / ТАСС

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли &lt;br>На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли
На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Фото: Александр Куров / ТАСС

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли &lt;br>На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли
На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины &amp; лимоны» (на фото)

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины & лимоны» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина&lt;br> На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина
На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса &lt;br>На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса
На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

