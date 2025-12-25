РЕН ТВ: причиной смерти актрисы Алентовой стал оторвавшийся тромб
Причиной смерти актрисы Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Народной артистке было 83 года.
По данным Mash, актриса умерла в реанимации ГКБ №1, куда ее доставили из Театра имени Пушкина. Сегодня там прощались с актером Анатолием Лобоцким, госпоже Алентовой стало плохо во время церемонии. Mash пишет, что врачи скорой помощи сразу «зафиксировали остановку сердца, но продолжили реанимационные действия, однако в больнице оставалось лишь констатировать смерть».
Прощание с актрисой состоится 29 декабря в московском Театре имени Пушкина, где она служила с 1965 года.
Фотогалерея
«Мужчина делает карьеру или женщина — разницы никакой»
1 / 20