Одаренная по достоинству

В Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РФ Вера Алентова. Она шестьдесят лет прослужила в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Но всем советским, а потом и российским зрителям Алентова была, конечно, лучше всего знакома по роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит».

Актриса Вера Алентова на юбилее актера Александра Михайлова в Доме кино (2009 год)

Актриса Вера Алентова на юбилее актера Александра Михайлова в Доме кино (2009 год)



Вера Алентова родилась в 1942 году в городе Котлас Архангельской области. Оба ее родителя — Валентин Быков и Ирина Алентова — были актерами. Отец умер от туберкулеза, когда Вере было всего три года, и мать воспитывала ее одна, пока не вышла замуж во второй раз. Вместе они часто переезжали с места на место, следуя законам кочевой жизни артистки периферийного театра, и объездили весь СССР от Узбекистана до Украины.

Материнское воспитание было достаточно строгим, однако Алентова всегда говорила, что мать с детства привила ей чувство собственного достоинства и своей ценности как личности.

Несмотря на то что Ирина Алентова была против того, чтобы дочь тоже стала актрисой, Вера уже в 18 лет вместе с ней была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина, где дебютировала в спектакле «Иркутская история» и проработала один сезон. На следующий год она отправилась в Москву и поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ, откуда выпустилась в 1965 году.

Сразу после выпуска Вера, тогда еще Быкова, была зачислена в труппу Московского театра имени Пушкина. «Я пережила большое количество режиссеров. Но неудачных лет было гораздо меньше, чем удачных,— вспоминала она два года назад.— Был момент, когда я хотела уйти из театра. Я была уже взрослой, сложившейся актрисой — и был период, когда ожидание роли затягивалось: не всегда складывается сезон так, что тебе все время кланяются и подают замечательные роли. Актёр должен уметь ждать». Этому умению она учила и студентов своей мастерской во ВГИКе, которой руководила с 2009 года вместе с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, а после его смерти одна.

В личной жизни Алентова (эту фамилию она взяла в 1969 году, записавшись под ней в свидетельстве о рождении дочери Юлии) тоже была однолюбом. За Меньшова она вышла во время учебы на втором курсе Школы-студии МХАТ, и их брак также продолжался до смерти режиссера, несмотря на то что супруги даже расходились в 1970-х — но прожили отдельно друг от друга всего четыре года, а потом сошлись снова, уже насовсем.

В кино актриса дебютировала тоже сразу после окончания учебы: она сыграла учительницу в фильме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни летные» (1966) о буднях летчиков-испытателей, а до этого в том же году у нее был эпизод без слов в картине «У нас есть дети». Однако самые яркие кинороли ей подарил именно Меньшов. У него она сыграла в трех полнометражных фильмах, в том числе в главном для обоих — или, по крайней мере, самом известном: «Москва слезам не верит» (1979).

В поистине народной картине Меньшова Алентова сыграла женщину, не слышавшую слова «феминизм» (как и ее зрители), но воплотившую его на практике.

Пережив мужское предательство, она построила карьеру и одна воспитала дочь. Однако вершиной счастья для нее стала возможность наконец отдохнуть в объятиях сильного мужчины по имени Гоша — он же Гога, он же Жора, он же Георгий Иваныч,— обладателя одновременно пролетарской прямоты и интеллигентного шарма, который ему придавал Алексей Баталов. Классическая история Золушки, пусть и с советским акцентом, была понятна всему миру, и в 1981 году «Москва слезам не верит», нещадно обруганная критикой в своем отечестве, получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Для Алентовой и Меньшова это стало общей победой.

В 1995 году Алентова снова сыграла у мужа в залихватской комедии «Ширли-мырли», где у нее было целых четыре роли. А в 2000-м они вернулись к жанру мелодрамы и атмосфере советского ретро в «Зависти богов», где главная героиня — редактор программы «Время» и жена умеренно успешного писателя — очертя голову бросалась в роман с переводчиком-французом. И если о художественных достоинствах картины можно спорить, то экранная «химия» между Алентовой и исполнителем роли ее любовника Анатолием Лобоцким была беспрецедентной даже для раскрепостившегося постсоветского кино. Завершение их общей истории оказалось трагичным уже не на экране, а в жизни: именно на прощании с Лобоцким (он скончался 20 декабря, прощание происходило 25 декабря в Театре имени Маяковского) актрисе стало плохо, и врачи не смогли ее спасти.

Как театральная актриса Алентова сохраняла почти старомодную для наших дней верность одному театру на протяжении шестидесяти лет — практически все свои сценические роли она сыграла в Театре имени Пушкина. «Пушка» за эти долгие годы знала разные периоды, и далеко не всегда театр на Тверском бульваре был успешен так же, как в последние годы (можно сказать — никогда не был).

И Алентова честно и с неоспоримыми достоинством и дисциплиной прошла путь от молодой актрисы до главной звезды этой столичной труппы, будучи равно убедительной в ролях современных социальных героинь и героинь Островского.

Притом что кассовый репертуар в последние десятилетия составлялся с оглядкой в том числе на ее актерские надобности, она вовсе не «царствовала» и даже в заведомо бенефисном репертуаре, подобранном специально для нее, выходила как командный игрок, а не просто как любимица публики. Таковой была и ее многоопытная, элегантная и стойкая, хорошо знающая, что в жизни главное — держать спину, Хелена в спектакле «Мадам Рубинштейн», поставленном три года назад к 80-летию Алентовой и ставшем ее последней премьерой.

В кино же ее последней работой стала вполне соответствующая ее статусу, хоть и совсем не положительная роль вампирской богини Иштар Борисовны в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V», снятой Виктором Гинзбургом (фильм должен был выйти на экраны в 2022 году, однако этого так и не случилось). В интервью изданию «Москвич Mag» три года назад, отвечая на вопрос, почему в своем возрасте она не подводит итоги, а с каждой новой ролью начинает с нуля, говорила так: «Я никуда не бегу, я фаталист. Считаю, что все мне положенное будет моим. То, что обойдет — не мое. Сколько отведено, столько и проживу».

