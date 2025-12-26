Актрису Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем

Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом — режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом ТАСС сообщили в Московской драматическом театре им. А.С. Пушкина. Прощание начнется в здании театра в 11:00 мск и продлится до 13:00, уточнили в пресс-службе.

Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Как сообщали СМИ, актриса умерла в реанимации в результате тромбоэмболии. В больницу ее доставили из Театра им. Маяковского — там госпоже Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким.

Актриса служила в театре имени А.С. Пушкина с 1965 года. В том же году она дебютировала в кино в фильме «Дни летные». Широкую известность актриса получила благодаря роли Екатерины в фильме «Москва слезам не верит». Всего фильмография госпожи Алентовой насчитывает свыше 30 ролей.