Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

18-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Александр Жаровский вошел в число четырех лучших игроков 15-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига признала его лучшим новичком.

Помимо Жаровского, в топ-4 вошли вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Евгений Аликин, защитник нижнекамского «Нефтехимика» Артем Сериков и нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс.

На прошлой неделе Александр Жаровский в двух матчах с хабаровским «Амуром» и игре с череповецкой «Северсталью» набрал шесть очков, забив два гола и отдав четыре голевых передачи. Показатель полезности (разница забитых и пропущенных шайб команды за смену) составил +3. В трех матчах «Салават Юлаев» одержал две победы и потерпел одно поражение.

Для воспитанника «Салавата Юлаева» это второе попадание в число лучших игроков недели в КХЛ за декабрь. Всего в нынешнем сезоне у него 32 матча, в которых он набрал 28 очков (11+17), что делает его лучшим бомбардиром команды.

