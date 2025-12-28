Уфимский «Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» обыграл команду «Северсталь» из Череповца. Основное время игры завершилось ничьей 1:1, в серии буллитов сильнее были уфимцы.

Первые два периода закончились без голов. «Салават Юлаев» не смог реализовать четыре большинства, а «Северсталь», владея инициативой, не сумела пробить вратаря Семена Вязового.

В середине третьего периода счет открыл форвард «юлаевцев» Владимир Бутузов, играющий за уфимцев по пробному контракту. Голевую атаку начал капитан команды Григорий Панин, диагональной передачей со своей зоны доставивший шайбу на чужую синюю линию нападающему Петру Хохрякову. Войдя в зону соперника, Хохряков бросил, но шайбу отбил вратарь череповчан. Однако Бутузов успел на добивание и попал в сетку ворот.

За четыре минуты до конца третьего периода гости отыгрались: после продолжительной атаки Адам Лишка подставил клюшку под наброс на пятачок. Ему ассистировали Руслан Абросимов и Тимофей Давыдов.

Со счетом 1:1 игра перешла в овертайм. В дополнительное время никто не забил. Всего по итогам 65 минут матча счет по броскам был 24-46 в пользу «Северстали». Таким образом, Семен Вязовой отразил 45 бросков соперника.

В серии буллитов «Салават Юлаев» реализовал две из шести попыток — сделал это нападающий Егор Сучков. У «Северстали» отличился только Данил Аймурзин.

Победа над «Северсталью» — вторая для уфимцев в нынешнем сезоне. 18 декабря команды встречались в Череповце, где клуб из Башкирии выиграл со счетом 2:1.

После 40 матчей в активе «Салавата Юлаева» 37 очков, клуб занимает восьмое место в Восточной конференции. 30 декабря состоится последний матч года — «юлаевцы» примут минское «Динамо».

Идэль Гумеров