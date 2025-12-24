Уфимский «Салават Юлаев» уступил одному из основных конкурентов

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги клуб «Салават Юлаев» (Уфа) на домашнем льду проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4.

Перед матчем хабаровчане занимали седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками, а уфимцы — девятую строчку с 33 очками. Между ними располагался «Барыс» из Астаны с 34 баллами.

Во вчерашней игре первый период остался за «Салаватом Юлаевым» — на пятой минуте отличился Александр Жаровский с передач Егора Сучкова и Артема Горшкова, а шесть минут спустя — Максим Кузнецов с передачи того же Артема Горшкова.

Перелом в матче случился во втором периоде. Сначала хозяева площадки не реализовали пятиминутное большинство, затем «Амур» сравнял счет: на 16-й минуте отличился Кирилл Слепец (ассистенты — Виктор Балдаев и Егор Варанков), а за две секунды до конца периода — Ярослав Лихачев с передач Евгения Свечникова и Игната Коротких.

Примерно за пять минут до конца третьего периода «юлаевцы» пропустили третий гол — Ярослав Лихачев оформил «дубль», ему ассистировали Александр Гальченюк и Иван Мищенко. Гол был забит, когда хабаровчане играли вчетвером против троих уфимцев. Последнюю шайбу уже в пустые уфимские ворота забил Александр Гальченюк за 10 секунд до сирены, голевым пасом отличился Кирилл Петьков.

«Салават Юлаев» и «Амур» остались на тех же позициях, только теперь их отделяют три очка.

Завтра команды вновь встретятся на льду «Уфа-Арены».

Идэль Гумеров