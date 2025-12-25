«Салават Юлаев» взял реванш у «Амура» за проигрыш двухдневной давности

Вчера хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» обыграл команду «Амур» из Хабаровска. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 4:2.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Первый гол в игре на седьмой минуте забил нападающий уфимской команды Егор Сучков, завершивший контратаку с участием Александра Жаровского и Джека Родуолда.

В начале второго периода «Амур» отыгрался: Ярослав Дыбленко отправил шайбу в пустой угол ворот после отскока от лицевого борта. Ассистентами защитника стали Кирилл Петьков и Кирилл Ураков. На 10-й минуте второй двадцатиминутки «юлаевцы» вновь повели, в большинстве отличился канадец Девин Броссо (голевые передачи — у Александра Жаровского и Александра Хохлачева).

На четвертой минуте третьего периода хабаровчане опять догнали хозяев. Гости воспользовались отложенным штрафом у «Салавата Юлаева», при игре вшестером против пятерых забил Кирилл Петьков с передач Ивана Мищенко и Евгения Грачева. Однако эта шайба для «Амура» оказалась последней в матче.

В середине периода отличился Александр Жаровский: получив шайбу на чужой синей линии, он изящно обыграл двоих защитников соперника и бросил со средней дистанции. Шайба попала в штангу, но отскочила от вратаря в ворота, 3:2. Авторами голевых передач записаны Егор Сучков и Евгений Кулик.

На 13-й минуте Джек Родуолд установил окончательный счет, убежав в контратаку из собственной зоны. Голевые пасы — у Девина Броссо и вратаря Семена Вязового.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» подняться с девятой на восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, теперь у башкирского клуба 35 очков в 39 играх. Таким образом, от «Амура», расположившегося на седьмом месте, уфимцев вновь отделяет один балл, как это было перед встречей команд 23 декабря — тогда матч закончился с тем же счетом (4:2), но только в пользу хабаровчан.

В этом году Уфе предстоит сыграть два матча, оба пройдут на домашней площадке: 28 декабря соперником «юлаевцев» будет череповецкая «Северсталь», 30 декабря — минское «Динамо». Оба клуба входят в тройку лидеров Западной конференции.

Идэль Гумеров