Форвард «Салавата Юлаева» стал лучшим новичком недели КХЛ

18-летний нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 13-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2025/2026 «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск). С шайбой — нападающей Александр Жаровский (слева)

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Лучшим вратарем недели стал голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин, лучшим защитником — Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда», лучшим нападающим — Никита Гусев («Динамо» Москва).

Александр Жаровский в четырех матчах прошлой недели (соперниками «Салавата Юлаева» были казанский «Ак Барс», шанхайские «Драконы», и дважды московский ЦСКА) заработал пять очков — забил один гол и отдал четыре голевых передачи.

Для молодого форварда это второе попадание в сборную лучших игроков недели. Всего с начала сезона Жаровский сыграл в 26 матчах, в которых заработал 23 очка (8+15 по системе «гол плюс пас»).

В регулярном чемпионате прошлого сезона уфимец не играл, присоединившись к взрослой команде «Салавата Юлаева» в плей-офф.

Идэль Гумеров