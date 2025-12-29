Стоимость серебра впервые превысила $80 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на нью-йоркской товарной бирже COMEX впервые торгуется выше $80 за тройскую унцию.

В моменте цена на драгметалл достигала $82,67 за тройскую унцию (+7,09%). К 2:59 мск рост стоимости фьючерса на серебро замедлился до $81,73 за тройскую унцию (+5,87%).

Драгоценные металлы на бирже обновляют ценовые максимумы с начала недели. 23 декабря стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $4500 за тройскую унцию. 26 декабря цена на платину преодолела отметку в $2500 за тройскую унцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Благородные металлы блеснули перспективами».