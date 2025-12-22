Благородные металлы блеснули перспективами

Котировки золота на спот-рынке впервые в истории преодолели уровень $4,4 тыс. за унцию. С начала месяца металл подорожал почти на 5%. За то же время остальные драгоценные металлы выросли на 22–24%, но лишь серебро смогло обновить исторический максимум. Основные причины роста остались прежними: сохраняющаяся геополитическая напряженность, в том числе усиленная попыткой конфисковать замороженные активы Банка России со стороны ЕС, а также шаги мировых регуляторов по смягчению монетарной политики.

Согласно данным Investing.com, 22 декабря котировки на спот-рынке достигали отметки $4,44 тыс. за унцию, обновив исторический максимум, установленный два месяца назад. За это время рынок успел пережить резкое падение, отбросившее котировки ниже уровня $3,9 тыс. за унцию, на фоне фиксации прибыли спекулянтами (см. “Ъ” от 29 октября). В итоге с начала осени благородный металл подорожал больше чем на 30%, а с начала года — почти на 70%.

Несмотря на столь высокие достижения, золото в этом году проигрывает по динамике другим драгоценным металлам. По данным Investing.com, стоимость серебра на спот-рынке 22 декабря также обновила исторический максимум, достигнув отметки $69,45 за унцию. С начала года его стоимость выросла почти в 2,4 раза. Столь же стремительно выросли котировки платины — до $2,1 тыс. за унцию (максимум с июня 2008 года). Палладий с начала года вырос почти в два раза, приблизился к уровню $1,8 тыс. за унцию (трехлетний максимум).

Участники рынка продолжают отыгрывать политические (попытка конфисковать замороженные резервы Банка России) и экономические (снижение ставок мировыми регуляторами) факторы. Хотя на прошлой неделе участники саммита ЕС не согласовали использование замороженных активов для финансирования Украины, но их заморозка на неопределенный срок не исключает новых попыток изъятия в будущем. Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, такие опасения могут провоцировать новые покупки драгоценного металла центробанками, которые последние три года и без этого были высокими. «Для центробанков золото стало инструментом суверенной финансовой защиты, особенно на фоне внешнеторговых тарифов и потенциальных санкций»,— констатирует портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Структурными драйверами роста остаются фискальные и долговые риски. «Высокая нагрузка на бюджеты развитых стран, рост дефицита и политическая неопределенность усиливают интерес к активам, не связанным с обязательствами отдельных государств. В этих условиях золото все чаще воспринимается инвесторами как элемент долгосрочного сохранения капитала»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. Как итог, после распродажи золотых ETF, произошедшей в конце октября—начале ноября, инвесторы очень быстро восстановили свои запасы. По данным Bloomberg, с начала декабря активы золотых фондов выросли более чем на 27 тонн, до 3,06 тыс. тонн.

Опережающие темпы роста котировок других драгметаллов могут быть связаны с их отставанием в предыдущие годы, а также с меньшей ликвидностью.

За последние три года «желтый» металл подорожал на 171%. Лишь серебро составило ему конкуренцию, прибавив в цене 210%. Платина же за этот период выросла в цене лишь на 100%, тогда как котировки палладия все еще отстают от значений трехлетней давности.

Эффект усиливает структурный дефицит этих металлов: по оценке Johnson Matthey, в последние пять лет по платине он составлял 8–10% от мирового спроса, по палладию — 5–9%. По данным Silver Institute, в серебре спрос превышает предложение на 12–20%.

В перспективе до конца года потенциал роста золота сохраняется, однако относительно перспектив 2026 года участники рынка более осторожны. По мнению Людмилы Рокотянской, если котировки закрепятся выше $4,4 тыс. за унцию, то это будет сигналом для продолжения движения вверх. Многое при этом будет зависеть от геополитической ситуации в мире. «Если в конечном итоге все стороны российско-украинского конфликта придут к согласию, это может способствовать снижению геополитической надбавки в цене золота»,— отмечает госпожа Рокотянская.

