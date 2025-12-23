Цены на золото и серебро обновили рекорды второй день подряд

Стоимость февральского фьючерса на золото впервые превысила $4500 за тройскую унцию. По состоянию на 8:15 драгметалл растет в цене на 1,1%, до $4514,7, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года растет на 1,58%, до $69,6 за тройскую унцию. На открытии торгов серебро достигало $70,15, что стало новым рекордом.

Цена январского фьючерса на платину выросла на 5,72%, до $2209 за тройскую унцию. Драгметалл превысил отметку в $2200 впервые с мая 2008 года.

Цены на золото и серебро обновляют максимумы второй день подряд. С конца ноября серебро подорожало на 23%, а с начала года его стоимость выросла более чем в два раза. Накануне котировки золота на спот-рынке впервые в истории преодолели уровень $4,4 тыс. за унцию.

