Биржевая цена платины впервые превысила $2500 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе на нью-йоркской товарной бирже COMEX впервые превысила $2500 за тройскую унцию.

По состоянию на 23:14 мск фьючерс на платину торгуется на уровне $2459,1 за тройскую унцию. К предыдущему закрытию торгов цена выросла на 9,4%.

Драгоценные металлы на бирже обновляют ценовые максимумы с начала недели. 23 декабря стоимость золота впервые поднялась выше $4500 за тройскую унцию, 26 декабря отметку в $75 за унцию впервые преодолело серебро.