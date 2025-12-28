В Краснодарском крае 70 машин убирают снег с дорог

В Краснодарском крае около 70 единиц техники очищают дороги от снега. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас в отдельных районах края выпадают осадки. Движение обеспечено по всем маршрутам. Автобусное сообщение работает без перебоев, ограничения для автотранспорта не действуют.

За минувшие сутки гололед ликвидировали 2 автогрейдера, 182 комбинированные дорожные машины и 4 трактора с плужным оборудованием. Для обработки трасс использовали 4,6 тыс. т песчано-соляной смеси.

Алина Зорина