Число поездов, опаздывающих в Крым и из него, увеличилось до восьми

Количество поездов, которые опаздывают в Крым и из него, увеличилось до восьми. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

По данным на 16:00 28 декабря, в сторону Симферополя задерживаются три поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Минимальное время опоздания составляет 2 часа, максимальное — 3 часа.

Из Симферополя от графика отстают составы в Москву и Санкт-Петербург. Минимальное время задержки достигает 1,5 часа, максимальное — 5 часов.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении перевозчика.

Алина Зорина