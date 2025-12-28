На Дону поезда «Таврия» идут с задержкой в несколько часов
Компания «Гранд Сервис Экспресс» уведомила о задержках семи поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Среди составов, направляющихся на полуостров: поезд №018 Москва — Симферополь опаздывает на 2,5 часа, №068 по тому же маршруту — на 3 часа, а поезд №077 Санкт-Петербург — Симферополь — на час.
В обратном направлении задержки коснулись поезда №028 Симферополь — Москва (4,5 часа), №182 Симферополь — Санкт-Петербург (3,5 часа), №008 Севастополь — Санкт-Петербург (3,5 часа) и №068 Симферополь — Москва (2 часа).
Все перечисленные составы должны были отправиться 27 декабря.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что 28 декабря на участке Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области сошли с рельсов колесные пары локомотива грузового состава. В ходе происшествия никто не пострадал.