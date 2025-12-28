Прокуратура расследует схождение поезда с рельсов в Ростовской области

28 декабря на участке Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области сошли с рельсов колесные пары локомотива грузового состава В ходе происшествия никто не пострада. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, сход произошел ночью 28 декабря. Из-за случившегося до 4 часов задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения. Движение поездов организовано по соседнему пути.

На месте происшествия работают представители соответствующих ведомств, которые занимаются установлением причин данного инцидента.

Валентина Любашенко