В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии

Около 70-80 тыс. граждан Индии в настоящее время работают в России, сообщил «РИА Новости» индийский посол в Москве Винай Кумар. Он напомнил, что по итогам визита президента РФ в Индию в начале декабря были подписаны несколько десятков документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.

По словам господина Кумара, документ упростит процесс трудоустройства индийских специалистов и рабочих российскими компаниями. «Мы рады, что получили юридическую основу для облегчения работы индийского персонала»,— отметил дипломат.

В июне посольство Индии организовало конференцию для установления контактов между российскими работодателями и индийскими агентствами по подбору персонала. По словам посла, благодаря этому мероприятию десятки тысяч индийских граждан нашли работу в России в сферах строительства, инженерии и текстильной промышленности.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов в начале недели сообщил, что в 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии. Днем позже власти Петербурга сообщили о прибытии в город первой партии индийских рабочих для работы дворниками.