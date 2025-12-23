Первая партия рабочих из Индии приехала в Петербург для работы дворниками

В Петербурге начал работу пилотный проект по организованному набору иностранных рабочих, сообщает 78.ru. Как рассказал директор городского «Центра трудовых ресурсов» Алексей Чистяков, первая группа граждан Индии, заранее прошедших профессиональный отбор у себя на родине, приступила к работе дворниками в Приморском районе города.

По словам чиновника, такая система, при которой полную ответственность за сотрудников несет российский работодатель, делает миграцию «максимально прозрачной и безопасной» и соответствует новой государственной концепции, утвержденной в этом году. Согласно статистике, приведенной господином Чистяковым, в Петербурге сегодня трудятся около 293 тыс. иностранцев, большинство из которых заняты в строительстве, сфере услуг, гостиничном и ресторанном бизнесе.

При этом ключевую роль в таких отраслях, как торговля, образование, наука и обрабатывающая промышленность, играют внутренние мигранты из других регионов России. Общее число работающих в городе на Неве составляет 3,44 млн человек при 4 млн заключенных трудовых контрактов.

Андрей Маркелов