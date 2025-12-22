В Россию в 2026 году могут приехать 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии

В 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Титов отметил, что Индия способна помочь России закрыть дефицит трудовых ресурсов. По его словам, в России проявляют растущий интерес к индийским специалистам. Если в 2022 году было выдано около 8 тыс. разрешений на работу индийцам, то в 2023-м эта цифра превысила 14 тыс., в 2024 году — 36 тыс. На 2025 год правительственная квота для визовых стран установлена на уровне почти 235 тыс. мест, из которых около 30% — 71,8 тыс. — зарезервированы для рабочих из Индии.

«Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тыс.»,— уточнил спецпред президента в комментарии «РИА Новости».

Борис Титов также напомнил, что индийские работники и специалисты имеют большой опыт в развитии других стран, в частности, в строительстве Дубая. Трудовая миграция для Индии — мощный источник валютных поступлений, добавил он, переводы в страну из-за рубежа в 2024 году составили $129 млрд.