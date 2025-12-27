Товарооборот между Кубанью и Китаем увеличился более чем вдвое

В первом полугодии 2025 года товарооборот между Кубанью и Китайской Народной Республикой (КНР) увеличился на 111% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в общем объеме экспорта 85% пришлось на медь и изделия из нее, 6,7% — на жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, готовые пищевые жиры, а также воски животного или растительного происхождения, 2,1% — на овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, 1,5% — на мясо и пищевые мясные субпродукты, 1,2% — на масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солому и фураж.

«По состоянию на 2024 год Китай занимал второе место в структуре экспорта Краснодарского края после Турции. По несырьевому неэнергетическому экспорту республика занимает первое место в структуре экспорта края. Ожидается, что в 2026 году поставки кубанской продукции в Китай также вырастут. Импорт товаров в 2026 году останется на уровне 2025 года или с минимальными изменениями в ценовом выражении. Это связано с развитием в Краснодарском крае собственного машиностроительного и химического производства. Таким образом, торговый баланс будет усиливаться в сторону положительного сдвига за счет экспортного потенциала»,— рассказали в департаменте.

Основатель IGM Expert (Краснодар) Наталья Комар говорит, что объемы и качество международного сотрудничества во многом будут зависеть от геополитической конъюнктуры и санкций, накладываемых США и ЕС на Россию и Китай. «Определяющими факторами станут государственная политика РФ, целенаправленно стимулирующая углубление взаимодействия с Китаем, а также развитие логистических коридоров и цепочек поставок, повышающих эффективность и масштаб обмена. В совокупности это открывает благоприятные перспективы для роста торговых и инвестиционных связей между Краснодарским краем и Китаем, что обеспечит региону статус важного транспортно-логистического и экономического хаба в сопредельной зоне»,— прокомментировала эксперт.

Директор по развитию ГК «Арнейс» (Новороссийск) Андрей Кузнецов прогнозирует увеличение объемов экспорта из Кубани в Китай в ближайшие годы. «В грядущем противостоянии США и срединного государства за Тихоокеанский регион житница России станет продовольственным тылом Китая. Импортная составляющая будет плавно снижаться и фокусироваться на товарах, которые невозможно заменить в ходе программы импортозамещения»,— считает эксперт.

Маргарита Синкевич