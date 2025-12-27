Школьники из Адыгеи посетили Кремлевскую елку в Москве

На Кремлевской елке в Москве побывали 15 детей из Республики Адыгея. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Школьники, посетившие главную новогоднюю елку страны, являются детьми погибших в зоне СВО военнослужащих. Мурат Кумпилов подчеркнул, что дети приняли участие в хороводах с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями, увидели карнавал артистов цирка, проходили различные эстафеты.

«Поддержка участников СВО и их близких, а главное — забота о семьях погибших остаются приоритетом. На это нас нацеливает президент России, и это — наш долг перед защитниками Отечества»,— написал глава Адыгеи.

София Моисеенко