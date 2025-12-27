«Я ожидаю волну закрытий и перепрофилирования»

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу запрет на торговлю табачной продукцией и электронными сигаретами на остановках общественного транспорта. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Инвестор и предприниматель Владислав Никонов считает, что для малого ритейла Кубани эта мера станет серьезным экономическим шоком, так как табачная продукция обеспечивает до 50% оборота нестационарных торговых объектов (НТО).

Владислав Никонов

«Запрет продажи табачной и никотинсодержащей продукции на остановках с 1 сентября 2026 года для Краснодарского края будет не просто ограничением, а серьезным ударом по экономике пристановочных павильонов. Причина простая: табак в таких точках выполняет роль «якоря» и генератора регулярного трафика. Это товар, за которым люди приходят ежедневно и часто вне зависимости от сезона. Все остальное, будь то напитки, снеки или мелкий фастфуд, держится на импульсе и случайных покупках. Поэтому последствия для малого ритейла будут заметными, особенно в Краснодаре и курортных городах, где сеть НТО развита и конкуренция высокая.

В малом киосковом ритейле табак и никотинсодержащая продукция обычно занимают порядка 25–45% оборота, а в некоторых точках с постоянным потоком могут доходить и до 50%. При этом важно различать оборот и прибыль.

Маржа на табак невысокая, но именно он обеспечивает стабильность кассы и регулярный поток покупателей, а вместе с ним продажи напитков, кофе и снеков.

Если говорить о компенсации дохода с помощью продаж кофе, напитков и фастфуда, то частично это возможно. Однако массового ажиотажа ждать не стоит. Кофе и готовая еда действительно имеют высокую маржинальность, но они требуют другого формата точки: стабильного оборудования, воды, иногда канализации, санитарных требований, а главное, персонала и скорости обслуживания. Многие остановочные павильоны изначально не рассчитаны на полноценный общепит, а переоборудование часто стоит дороже, чем бизнес способен окупить.

В теории маржа кофе может закрыть аренду и фонд оплаты труда, но на практике это получится у меньшинства, в лучших локациях и при хорошем управлении. Для большинства НТО табак остается основой, на которую наслаиваются дополнительные продажи.

В целом я ожидаю волну закрытий и перепрофилирования, особенно в точках, где табак был ключевым драйвером трафика. Наиболее уязвимы павильоны с высокой арендой, слабым ассортиментом и без возможности превратиться в кофейную точку. В курортных городах в сезон часть точек выживет за счет туристического потока и напитков, но вне сезона многие окажутся на грани рентабельности. Этот сектор чувствителен к регуляторным шокам, потому что работает на тонкой марже и высокой доле постоянных покупателей. Когда из модели убирают ключевую категорию, бизнесу просто некуда перераспределить поток.

Стоит также учесть, что риск для муниципальных бюджетов вполне обоснован. Если часть павильонов закрывается или становится малорентабельной, то лоты на аукционах могут стать менее привлекательными. Это приведет к снижению ставок аренды либо к росту доли пустующих мест, либо к попыткам муниципалитетов стимулировать спрос за счет более гибких условий. В Краснодарском крае, где НТО — заметный элемент городской экономики, это может стать ощутимым фактором уже в первый год после вступления нормы.

Крупные сети выигрывают в таких ситуациях потому, что у них есть стационарные площади рядом с потоковыми локациями, сильная логистика, финансовая подушка и возможность компенсировать падение одной категории — другими. Малые НТО такой гибкости не имеют».