Высота снежного покрова в Краснодаре достигла 6 сантиметров

В Краснодаре зафиксирован самый высокий показатель снежных осадков с начала зимы. Как сообщил в своем Telegram-канале синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, высота покрова снега в краевой столице составила 6 см.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По данным городской метеостанции, высота снежного покрова в Краснодаре достигла 6 см — это самый высокий показатель с начала зимы»,— пишет Михаил Леус.

Синоптик заявил, что Краснодар находится в поле атмосферного фронта, в зоне которого сталкиваются холодные и теплые воздушные массы. На Кубани ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами в регионе прогнозируются дожди, возможна гололедица и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +2°C. В воскресенье возможно потепление до +4°C в дневное время суток.

София Моисеенко