Тротуары и дороги Краснодара очищают от гололеда

В Краснодаре выпал первый снег. В пресс-службе администрации города сообщили, что коммунальщики начали обработку дорог и тротуаров от гололеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

От снега очищают остановки общественного транспорта, ступени наземных и подземных пешеходных переходов. По информации мэрии Краснодара, в работах задействованы более 600 человек и 32 единицы техники.

Ночью 26 единиц техники обрабатывали от гололедицы путепроводы, за ночь использовали порядка 42 т пескосоляной смеси.

Водителей Краснодара призвали выезжать на личном автомобиле только при наличии зимней резины. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в 112.

София Моисеенко