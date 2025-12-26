Свердловская область получит дополнительные средства на лекарства для льготников

Правительство России направит Свердловской области 18 млн руб. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Данная мера социальной поддержки предоставляется инвалидам, гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших военнослужащих и ветеранов, а также людям, отмеченным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Помимо Среднего Урала финансовая поддержка будет оказана Карелии, Коми, Крыму, Марий Эл, Тыве, Чувашии, Архангельской, Волгоградской, Орловской и Томской областям. Всего между регионами распределено 934 млн руб.

Ранее, 19 декабря, на прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных поднял вопрос о нехватке льготных лекарств в Свердловской области. Глава государства заверил, что обратит внимание на проблему, озвученную уральцем. В тот же день СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заверила, что житель Краснотурьинска получил все назначенные препараты, которые выписывались ему в июле, августе и октябре. Она добавила, что власти продолжат обеспечение Дмитрия Отставных необходимыми лекарственными препаратами, подчеркнув, что они «имеются в наличии». Для анализа работы по обеспечению жителей льготными лекарствами в Краснотурьинск была направлена комиссия регионального минздрава.

Полина Бабинцева