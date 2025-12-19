Свердловские власти обеспечили лекарствами пациента после жалобы Путину

Житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных получил все необходимое лечение после обращения к президенту Владимиру Путину в рамках прямой линии с главой государства, на которой уралец пожаловался на нехватку препаратов в городе, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова заверила, что господин Отставных после выписки из стационара получал назначенные препараты, которые выписывались ему в июле, августе и октябре. «Завтра житель Краснотурьинска приглашен в поликлинику, ему вновь будет выписан лекарственный препарат и будет продолжено обеспечение необходимыми лекарственными препаратами»,— добавила она.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Савинова отметила, что финансовая емкость программы льготного лекарственного обеспечения в Свердловской области составила 12,1 млрд руб. в 2025 году, из них 9,5 млрд руб. были выделены из областного бюджета. На программу БСК, в рамках которой житель Краснотурьинска получал препараты, власти выделили 464 млн руб., включая 143 млн руб. из казны Среднего Урала. «В ноябре правительство Свердловской области дополнительно выделило 87 млн руб. на программу БСК, чтобы обеспечить препаратами пациентов до конца 2025 года и сделать переходящий остаток на начало 2026 года. Препараты закуплены, поставлены в аптеки. Конкретный препарат, который нужен пациенту, тоже имеется в наличии»,— подчеркнула заместитель губернатора.

Она добавила, что выдачей лекарственных препаратов по льготе в регионе занимаются 200 аптек: 120 государственных и 80 частных. «Во второй половине этого года было дополнительно открыто 20 государственных аптек, и уже сейчас министерством здравоохранения области утвержден план по открытию аптек на 2026 год: еще 40 аптек будут обеспечивать льготников лекарственными препаратами. В основном это аптеки в малых населенных пунктах»,— пояснила Татьяна Савинова.

Как рассказал Дмитрий Отставных президенту, когда он пришел в поликлинику Краснотурьинска за препаратами, ему ответили, что финансирование на них закончилось. «Прошу вас помочь чиновникам Свердловской области найти потерянные финансы и обеспечить жителей города льготными лекарствами»,— обратился он к главе государства.

Владимир Путин согласился, что такая проблема есть по всей стране. При этом, по словам президента, на федеральном уровне средства были направлены в регионы, ни одного случая задержки зафиксировано не было. Господин Путин заверил, что обратит внимание на проблему, озвученную уральцем.

После жалобы уральца на нехватку лекарств СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени и длилась 4 часа 30 минут. Глава государства ответил на более 70 вопросов. Количество обращений в 2025 году побило рекорд. Предыдущий был установлен в 2023-м, тогда на прямую линию поступило 2,8 млн вопросов. В 2024 году показатель упал до 2,5 млн обращений.

