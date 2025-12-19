Житель Краснотурьинска пожаловался Путину на нехватку лекарств

Житель Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрий Отставных пожаловался президенту России Владимиру Путину на нехватку препаратов в ходе прямой линии. По его словам, выдача льготных лекарств пациентам после перенесенных операций и заболеваний прекратилась еще с ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время прямой линии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин во время прямой линии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам свердловчанина, в поликлинике города ему пояснили, что финансирование на эти цели закончилось. «Прошу Вас помочь чиновникам Свердловской области найти потерянный финансы и обеспечить жителей города льготными лекарствами»,— сказал Дмитрий Отставных.

Владимир Путин согласился, что такая проблема есть по всей стране. При этом, по словам президента, на федеральном уровне средства были направлены в регионы, ни одного случая задержки нет. «Те случаи, о которых я читал в обращениях, заключаются в должной организации этой работы на местах в регионах, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов по распределению этих лекарств в аптечные сети»,— сказал господин Путин.

Президент пообещал обратить внимание на происходящее. По его словам, жителей беспокоит также закрытие государственных аптек, где продают льготные лекарства. «Хочу обратить внимание, даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что необходимо развивать аптечную сеть, а в некоторых населенных пунктах торговать лекарствами можно в фельдшерско-акушерских пунктах или с помощью Почты России.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась в 12:00 по московскому времени. Прием обращений от граждан открыли 4 декабря до окончания эфира. К 11:00 по московскому времени на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В пятерку регионов-лидеров по числу вопросов к главе государства от жителей вошла Свердловская область. По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги, большая часть вопросов уральцев касается тем экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции (СВО), государства и общества.

