СКР возбудил уголовное дело после жалобы уральца Путину на нехватку лекарств
Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после жалобы на нехватку лекарств жителя Краснотурьинска (Свердловская область) Дмитрия Отставных к президенту России Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе ведомства. Вместе с тем председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального следственного комитета Богдана Францишко доклад о ходе расследования уголовного дела.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сегодня на прямой линии с Владимиром Путиным житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных пожаловался президенту на нехватку препаратов. Он рассказал, что выдача льготных лекарств пациентам после перенесенных операций прекратилась с ноября текущего года.
Владимир Путин согласился с тем, что такая проблема есть во многих регионах. «Те случаи, о которых я читал в обращениях, заключаются в должной организации этой работы на местах в регионах, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов по распределению этих лекарств в аптечные сети»,— сказал господин Путин.
Президент уверил гражданина, что обратит внимание на происходящее.
Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась с 12:00 по московскому времени. Прием обращений от людей начали 4 декабря до окончания эфира. К 11:00 по московскому времени на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В пятерку регионов-лидеров по числу вопросов к главе государства от жителей вошла Свердловская область.