В Краснотурьинск направили спецкомиссию после вопроса Путину о лекарствах

По поручению заместителя губернатора Свердловской области — министра здравоохранения Татьяны Савиновой в Краснотурьинск отправили комплексную комиссию специалистов регионального минздрава. Как сообщили в свердловском министерстве, спецкомиссия должна проанализировать работу по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами в городе.

Такое решение было принято после того, как один из жителей города Дмитрий Отставных обратился на прямую линию президента Владимира Путина с вопросом о нехватке льготных лекарств. «В течение ближайших дней проанализируем работу с выпиской лекарств льготным категориям граждан и наличие лекарств в аптеке»,— сообщили в свердловском минздраве.

Ранее Татьяна Савинова также заявила, что свердловчанин после выписки из больницы получал назначенные препараты в июле, августе и октябре. Министр пообещала, что ему вновь будет выписан лекарственный препарат и он будет им обеспечен. Отметим, что после обращения уральца на прямую линию СКР уже возбудил уголовное дело.

