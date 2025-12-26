В Крыму выпал первый снег

На равнинной территории Крыма выпал первый снег. Осадки продлятся до 30 декабря в сопровождении метели, морозов до -6 градусов и сильного северо-западного ветра с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Крымское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее осадки фиксировались только на горных участках — Ангарском перевале и Ай-Петри. В субботу ночью ожидаются интенсивные осадки, днем — умеренные.

Неблагоприятную обстановку в выходные усугубит северо-западный ветер 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Ночная температура составит от 1 до 6 градусов ниже нуля, на южном берегу — около нуля. В Симферополе ночью до 3 градусов мороза, днем — от -2 до +3 .

Зимняя погода с осадками в виде снега и мокрого снега сохранится на полуострове 29 и 30 декабря. Периодически прогнозируется метель, на дорогах — гололедица. Температурный режим останется прежним: ночью от 0 до -5, в столице региона — до 3 градусов ниже нуля, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Алина Зорина